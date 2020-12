Que maldita necedad

“Casi nadie las va a ver, pero sí

hay obras importantes en Xalapa”

El fin de semana que pasó, en los hogares de Veracruz fue de hablar, con entusiasmo, sobre la bendición que nos cayó del cielo en relación a que, de un rojo intenso, pasamos al verde esperanza, en el semáforo que manipulan las autoridades de salud de este pobre país.A un pasito de que la maldición de la pandemia del COVID-19 que lleva como saldo más de 110 mil paisanos muertos y más de un millón ciento setenta mil casos de contagiados, nos despertamos el sábado con la noticia de que Veracruz, a partir de hoy lunes siete estamos en semáforo verde según afirma el diabólico doctor López Gatell, pero como entre el paisanaje hay muchos médicos y trabajadores del sector salud dotados de suficiente inteligencia y conocimientos (no todos se apellidan Ramos Alor), así como jarochos con sentido común, al hacer un análisis frío del asunto nos damos cuenta de que se trata de otra agarrada de majes de la 4T, que con esto quiere despresurizar la grave situación política que vivimos ante un gobierno fallido que no da una y que nos tiene a merced de la pandemia, de la delincuencia organizada y con miles de desempleados que se van sumando a la hambruna que recorre el estado.La parte central de la polémica que armamos en nuestras casas, se centró en la negativa a usar cubrebocas del presidente Andrés Manuel López Obrador, el líder quien debería predicar con el ejemplo y ponerse un bozal, pero se niega a pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó a los líderes políticos su uso, para él “no es indispensable”.Basado en los consejos que le ofrecen el secretario de Salud, Jorge Alcocer y el subsecretario del ramo, Hugo López-Gatell, el presidente se mantuvo en que usar cubrebocas no es indispensable como medida de prevención contra el covid-19....!No puede ser!, mientras en el mundo, en los países más desarrollados, los científicos recomiendan una serie de medidas sanitarias para prevenir contagios poniendo en primer lugar el uso del cubrebocas, este obstinado y terco señor sigue negando la utilidad del uso de este instrumento y descalifica su utilidad con lo que contagia a millones de burros que siguen su doctrina y ahí es donde nos parte la madre a todos.Hace unos días, Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), pidió a México directamente “tomarse en serio” el control de la pandemia de covid-19, pues advirtió que el país se encuentra en una situación grave.Los contagios y defunciones ocasionadas por la enfermedad están alcanzando cifras que señalan que estamos en el peor momento de la epidemia, ya que en octubre y noviembre hubo un incremento del 8% en los casos estimados, en tanto que en la Ciudad de México se elevaron en un 34 por ciento.México reporta, según cifras oficiales más de 1 millón 170 mil casos y más de 110 mil muertes por Covid, incluyendo defunciones sospechosas por la falta de pruebas previas a personas que fallecieron en sus domicilios u hospitales y sus actas de defunción no consignaron al virus como la causa del deceso. Además, la ocupación hospitalaria que atiende casos de covid-19 ya supera el 60% y la tasa de letalidad del país sigue 400% más alta que en el promedio mundial.La situación es, a todas luces, alarmante, pues la emergencia sigue y los retos crecen.A pesar de que enfrentamos una emergencia sanitaria sin precedentes —al menos en la historia reciente— la información oficial sigue siendo confusa y contradictoria y no se aprecian políticas públicas para combatirla apegadas a la ciencia y al derecho.Por eso desde este espacio periodístico y tratando de ser voceros de médicos y paisanos dotados de inteligencia y sentido común, hacemos un llamado a todos los veracruzanos para que no hagan caso a eso del llamado semáforo verde porque es una criminal mentira, estamos en un nivel muy alto de riesgo, hay que seguir con las medidas de sanidad que nos recomiendan trabajadores del sector salud, científicos de todo el mundo y médicos amigos, comenzando por el uso del cubrebocas. Es por el bien de todos.Luego de cuatro horas de sesión ordinaria, el Partido Acción Nacional (PAN) aprobó de manera unánime realizar coaliciones con los partidos que no estén aliados con Morena, entre ellos el PRI y PRD, para que durante las elecciones del 2021 conformen una mayoría opositora. En un mensaje con consejeros y consejeras del PAN, el líder del blanquiazul, Marko Cortés, dijo que las alianzas reservarán el derecho de admisión a todos aquellos políticos impresentables que con los partidos con los que haga coalición.“Una coalición, que en sus cláusulas se reserve el derecho de veto a los impresentables, que proponga perfiles que no se vendan, ni se atemoricen frente al poder y que, además, firmen un compromiso público de defensa de las instituciones, la democracia, libertad, Estado de Derecho y del fortalecimiento de los estados y municipios”. Asimismo, Marko Cortés sostuvo que, para afianzar esa postura, se realizó una consulta a militantes en los estados interesados en realizar coaliciones, dando como resultado que el 69.1 por ciento se manifestó a favor de ir en coalición incluido por supuesto el estado de Veracruz.Y en abierta referencia a los Yunes del estero: Miguel Ángel Yunes Linares, Yunes Márquez, Omar Yunes Márquez y Fernando Yunes Márquez, aclaró que para las elecciones del 21 la Coalición antes mencionada no aceptará candidatos “impresentables”. Marko Cortés, quien es uno de los principales promotores de la alianza, afirmó que los panistas tenían el "deber histórico" y debían hacer lo que estuviera en sus manos para arrebatar la mayoría parlamentaria a Morena en las elecciones de 2021. Asimismo, planteó "que al menos en la historia quede registrado que nosotros hicimos todo lo posible para darle la posibilidad a nuestro País de enfrentar con mayor éxito los desafíos del presente autoritario".Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, negó haber participado en el asesinato de la periodista Regina Martínez, ocurrido en el año 2012. Por medio de un mensaje en redes sociales, el exgobernador de Veracruz, quien se encuentra en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, dijo adelantarse a una investigación que saldrá publicada mañana domingo sobre el asesinato de la periodista."Niego categóricamente haber participado en este lamentable hecho (el asesinato de Regina Martínez). Muy por el contrario, desde que conocí el caso instruí al entonces procurador a esclarecer los hechos y encontrar al o los responsables. No tuve ni tengo conocimiento de que funcionario alguno de mi gobierno haya participado en este aberrante hecho, ya que de haber sido así, quien hubiere participado hubiera sido castigado con todo el peso de la Ley”, aclaró. Cabe recordar que la periodista mexicana Regina Martínez, corresponsal de PROCESO, fue asesinada en su domicilio en Xalapa, Veracruz, en abril de 2012.Duarte de Ochoa aseguró que jamás censuró la libertad de expresión o de prensa a persona alguna, y que incluso fue creada en su administración la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas, órgano autónomo integrado por periodistas. "Los periodistas más críticos de mi gobierno y de mi persona siempre han sido respetados en sus opiniones, tan es así que sus artículos y reportajes fueron y son publicados sin ningún tipo de censura”, escribió en su cuenta de Twitter.¿Fidel Herrera Beltrán coludido con los narcos?....Jajajajajajaja. ¿porqué insisten en tratarnos como imbéciles. Todos lo sabíamos, todos lo comentábamos, fue vox populi, es como creer que la 4T ya acabó con la corrupción, que no mienten y que no traicionan... Rateros, mentirosos y traidores es lo que más tienen, si El Tío se coludió con los malandros, éstos no se han coludido, son los mismísimos malandros.