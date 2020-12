Investigación implica a Fidel y le pega al PVEM

En “Prosa aprisa” del jueves pasado comenté que el vínculo de políticos veracruzanos con cárteles del crimen organizado, que Regina Martínez había descubierto e investigaba antes de que fuera asesinada, que ocho años después retomaron 60 reporteros de 25 medios internacionales (de Europa, Estados Unidos y México), cuyo resultado anunció el diario español El País que sería dado a conocer ayer domingo, se daba en un momento en el que todos los políticos de Veracruz se preparan para participar en el proceso electoral a fin de elegir diputados federales y locales, así como presidentes municipales, y que podría darse el caso de que muchos proyectos personales o de grupos se pudieran caer.



El primer gran involucrado resultó el exgobernador Fidel Herrera Beltrán, jefe de un grupo político todavía considerable que opera en el Estado, en su mayoría cobijados en el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), de quien es dueño de la patente en Veracruz y que opera su hijo Javier, aunque algunos otros todavía en el PRI, y desde ya cabe pensar que MORENA no querrá ir en alianza con ellos para no quemarse y recibir el rechazo ciudadano, pero también que muchos que se alistaban para contender bajo esas siglas y colores se alejarán y buscarán otra opción de los restantes 13 partidos que van a la contienda. Por otro lado, MORENA ha perdido a un importante aliado, que ya no se moverá porque sabe que está bajo la lupa de la propia DEA y que su intromisión puede afectar cualquier proyecto político.



“Si resulta que aspirantes son mencionados, entonces a la distancia Regina ayudaría a limpiar el escenario de personas impresentables. Le haría un favor a la democracia y a los veracruzanos y su muerte no habría sido en vano”, dije. Todo indica que se cumplirá. Hasta antes de la revelación, Javier Herrera se preparaba para venir a operar electoralmente en Veracruz, según me habían confirmado personeros suyos. No se sabe qué decisión tomará ahora.



También pregunté la semana pasada hasta qué nivel de gobierno había alcanzado a penetrar el crimen organizado y si la investigación periodística se limitaría a la participación de políticos que actuaron en el sexenio de Duarte o alcanzaría a gobiernos anteriores. De acuerdo a lo que dio a conocer ayer, se centró en Fidel y en Duarte, padre e hijo putativo político, que mantuvieron el poder por 12 años. Javier Herrera, hijo de Fidel, dijo a través de Twitter que su padre está demasiado débil para responder a las preguntas, y Duarte se apresuró a negar “categóricamente” que hubiera participado en el crimen de Regina.



Duarte se apresuró a deslindarse



El sábado, a través de su cuenta de Twitter, el gordo, hoy en prisión, aseguró que “jamás” censuró la libertad de expresión “a persona alguna” (miente: contra el autor de esta columna tomó represalias por su línea crítica, aunque hubo otros casos), dijo que ningún funcionario de su gobierno participó y que la seguridad pública la puso en manos de la Secretaría de Marina. Dejó solo a Fidel y le echó la bolita del manejo de la policía a los marinos, aunque habrá que esperar el resto de los reportajes para saber qué revela la investigación sobre su persona y su actuación. Ningún fidelista ni nadie de los que tanto benefició en su gobierno salió ayer a defender al Tío Fide.



Otro mencionado, Enoc Maldonado, quien llevó la investigación del caso Regina por parte de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, negó señalamientos de la fiscal Laura Borbolla, de la Fiscalía Especializada para Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), quien, de acuerdo a El País, durante una entrevista enumeró una larga lista de irregularidades que rodearon la investigación judicial. “En toda mi carrera nunca había visto una escena del crimen tan alterada”. Las manipulaciones, afirmó, comenzaron en la misma escena del crimen. “La policía local había aplicado una cantidad excesiva de polvo revelador y deterioró las huellas digitales encontradas en los objetos de la casa. ‘No fue un accidente, revelar huellas correctamente se aprende en primer año de criminología y este error no ocurrió solamente una vez’”. Agregó que, a pesar de ello, logró encontrar dos huellas que sus antecesores no habían encontrado, pero que nunca fueron identificadas.



El reportaje inicia presentando a Gina Domínguez, quien era titular de la Coordinación General de Comunicación Social en el gobierno de Duarte, como una lesbiofóbica. Un periodista que quiso entrevistar al gordo sobre el caso, en mayo de 2012, tras responderle ella que no haría declaraciones, revictimizó a Regina descalificándola:



“−¿Ya sabe que Regina era lesbiana, no?



−No, no lo sabía. Pero tampoco es ese el motivo de mi investigación.



−Sí, tenía una vida algo disipada. Medio revuelta.



−Disculpe, en realidad solo quería entrevistar al señor Duarte, pero ¿puedo citar en el reportaje esta llamada?



−Nooo, esa información es solo para que la tenga en cuenta. Es importante que lo sepa.”



Las revelaciones sobre Fidel



Tal como lo ofreció el medio español que lo haría, ayer casi al medio día publicó el primero de los reportajes. De Fidel se dice que desde 2007, cuando gobernaba Veracruz, “inteligencia” en la Ciudad de México recibió información de que había pactado con los Zetas, y que, en 2008, de acuerdo a 14 testigos protegidos, se reunió con los líderes del cártel en el hotel Mabiel en Coatzacoalcos y en una de sus casas en Xalapa, reportó la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos a la entonces Procuraduría General de la República.



La investigación periodística revela que el Cartel del Golfo pagaba “puntualmente” una nómina de 600 mil pesos los días 5 y 25 de cada mes a la policía del Estado, y que Fidel cobró millones de dólares a través de enlaces con los cárteles para permitirles operar con impunidad, de acuerdo al exagente especial del FBI Arturo Fontes.



Como cónsul lo empezó a vigilar la DEA y la policía catalana



La investigación internacional revela que, desde su llegada como cónsul a Barcelona, nombrado por Enrique Peña Nieto, Fidel empezó a ser monitoreado por la DEA y los Mossos d’Esquadra, la policía de Cataluña en España, después que recibieron informes que lo vinculaban con el narco. Así, pudieron establecer relaciones del veracruzano con delincuentes organizados de España y México (dan detalles).



Habrá que esperar la publicación de todos los reportajes para tener una idea más completa de las repercusiones políticas que tendrá el escándalo.



Efraín García Salas será el candidato de MORENA en Alto Lucero



Con la presencia de Abigail Hamry Martínez González, representante del secretario general de MORENA, Gonzalo Vicencio Flores, el sábado fue inaugurada en Alto Lucero la Casa Morena, que será la base para impulsar la candidatura a la presidencia municipal del agricultor Efraín García Salas.



El aspirante es nativo de la comunidad Mesa de Guadalupe, de 49 años, tiene experiencia política, y, me aseguran paisanos suyos, conocimiento y dominio en la gestión pública de recursos, en los niveles estatal y federal, así como el manejo de una administración pública, además de que a través de la Asociación Civil “Cultivar para Crecer” ha venido apoyando a los alteños menos favorecidos, además de que con sus cultivos ha generado empleos para cientos de personas de su comunidad y otras del municipio.



Padre de tres hijos, sus paisanos me dan las mejores referencias de él, me dicen que es un hombre tenaz que con mucho trabajado ha logrado salir adelante, que es solidario con sus paisanos y que creen que con su empeño Alto Lucero alcanzará mejores niveles de desarrollo.



El sábado, rindieron protesta los integrantes de comités de enlace de todo el municipio que lo ayudarán en su proyecto.



