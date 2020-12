La Contraloría General del Estado: función vital de todo gobierno...

1.- Vaya, vaya, miren quién lo dice:



Entonces ¿no es válido que varios partidos conformen una alianza para consolidar proyectos electorales y si se puede, pues ganar elecciones.



En el 2018 una coalición de partidos ganó la presidencia de la república y para nada significó "una promiscuidad política" como ahora la llama quien ha andado brincando de un partido a otro, y también anduvo de facilitador cuando el PRD lo llevó al senado de la república.



Qué le molestará al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, como para que haya saltado al ruedo y soltara algunas banderillas que, según su criterio, salvarán a Morena y socios de tener enfrente una coalición política que puede, seguramente, arrebatarle algunos activos políticos.



Esto dijo el señor Barbosa: "... El gobernador Miguel Barbosa Huerta declaró que la alianza entre el PRI, PAN y PRD es el reflejo de la promiscuidad política y muestra de que esos partidos no pueden enfrentar a Morena solos. Sin embargo, se dijo confiado en que, una vez más, el pueblo los va a aniquilar.



Barbosa Huerta dijo que la alianza busca frenar "el gran movimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero el pueblo los va a vencer, los va a derrotar. Siempre vivieron en la promiscuidad política más horroriza y fétida".



En su conferencia virtual, el gobernador de Puebla también se lanzó contra los gobernadores autodenominados "federalistas", cuyas posturas —dijo— tienen motivaciones político-electorales y sus planteamientos, si bien son legítimos, son parte de una alianza con miras a la elección del 2021.



Entonces: ¿Sólo Morena puede hacer política en nuestro país?



2.- De Manuel Clouthier para su hermana Tatiana [con cariño y amor, por supuesto: "Manuel Clouthier, hermano de Tatiana Clouthier, le dedicó algunos mensajes en Twitter en los que señala que tiene un gran reto por delante en su nueva encomienda al frente de la Secretaría de Economía, pero que los riesgos es que "se le suba el poder, que se haga chaira".



Ayer como se sabe, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propuso a Tatiana Clouthier para ocupar la Secretaría de Economía, lugar que dejaría vacante Graciela Márquez Colín, de llegar a la Junta de Gobierno del Inegi.



Don Manuel bien que conoce a su hermana Tatiana, y de allí, seguramente, el mensaje...



2.-Recuerdo que solía decir el ex presidente Felpe Calderón Hinojosa: "...Quien no quiera ver fantasmas, que no salga de noche". Y ahora los fantasmas se pasearán de noche por Nueva York cuando se les caiga la película donde el villano mayor es Genaro García Luna. Véase porqué:



"...A petición de la Fiscalía General de la República, la cancillería mexicana hizo entrega este domingo a Estados Unidos de la solicitud formal de extradición del exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, quien permanece en el Centro Metropolitano de Reclusión de Brooklyn, bajo la jurisdicción de la Corte del Distrito Este de Nueva York, acusado de delitos de conspiración para traficar drogas y aportar información falsa a una autoridad migratoria.



La solicitud se concretó a través de la Embajada de nuestro país en Washington, encabezada por Martha Bárcena, quien la hizo llegar al Departamento de Estado que dirige Mike Pompeo.



La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que la petición formal se basa en el pliego entregado por la Fiscalía General de la República que busca llevar a proceso al ex funcionario federal de las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón para que responda por el presunto delito de enriquecimiento ilícito del cual un juez federal libró una orden de aprehensión en su contra el pasado 27 de noviembre.



Por cierto, ayer se desarrolló una audiencia en su caso encabezada por el Juez Brian Cogan quien luego de la petición de la Fiscalía de EU decidió diferir la audiencia hasta el próximo 17 de febrero de 2021..." reza una nota en un medio nacional.



3.- El arte fácil de criticar. La dura realidad de construir.



"...El Sistema Estatal Anticorrupción [SEA] se ha quedado "corto" y es necesario exigirle resultados", afirmó la Contralora General Mercedes Santoyo Domínguez, al comparecer ante el Congreso del Estado.



¿Entones para qué está la Contraloría General?



La CG está para revisar; evaluar, corregir y, en su caso, informar al Gobernador sobre la marcha de los programas de gobierno para que se corrijan [si están truncos]; para que se mejoren [si marchan bien], o que se cancelen [si son inoperantes].



Y esto es sólo parte de su tarea...