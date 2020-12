Estados propondrán cómo mejorar pacto fiscal

“A la prima, se le arrima”

AMLO

En el marco de la XLIX Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales, celebrada el fin se semana anterior, hubo acuerdos importantes. Primero celebrar el próximo año, después de las elecciones locales, la Convención Nacional Hacendaria, por lo que pidió que cada uno de los estados del país ya revise el actual pacto fiscal para ver en qué se puede mejorar.Y en entrevista con El Economista, el titular de la Secretaría de Finanzas de Veracruz, José Luis Lima Franco, comentó que en este evento, al cual acudieron todos sus homólogos estatales y que presidió el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez, se logró un consenso de que es tiempo que se revise la Ley de Coordinación Fiscal, tras el reclamo de algunos gobernadores de cambiar las fórmulas de distribución por los estragos del Covid-19.“Todos los estados –dijo Lima- mostraron una buena disposición para trabajar, para coordinarnos. Creemos que podemos tener una propuesta pasando las elecciones, que sea benéfica y en la que todos estemos de acuerdo”.Informó que en las próximas semanas se instalarán mesas de trabajo, integradas por los secretarios de Finanzas estatales, para comenzar a elaborar propuestas; por lo mismo, adelantó que Veracruz se centrará en que se siga tomando el “factor población” en la fórmula de distribución de recursos federales. El titular de las finanzas veracruzanas precisó que ya hay otras entidades que buscan que en estas nuevas fórmulas tenga más peso el factor de la actividad económica local, es decir, el PIB de cada estado y lo que representan en la economía nacional.“Vamos a iniciar –adelantó- en las próximas semanas, mesas de trabajo, Veracruz mostró toda la disposición para empezar a trabajar en la parte técnica y numérica, de hacer números, de revisar las variables. Estaríamos buscando que pasando las elecciones ya tuviéramos una propuesta a la modificación de las fórmulas de participaciones. Si revisamos un poco las fórmulas, veremos que hay una parte que pesa mucho, que es la población, aunque hay otras variables que pesan también, la parte de la actividad económica, del PIB de los estados, lo que aportan. También está la parte de pobreza, cuánta población de escasos recursos tiene cada entidad. “Nosotros estaríamos pugnando que siga la parte de población, somos el tercer o cuarto estado con mayor población, hay una relación directa entre la población de nuestra entidad y los recursos federales que recibimos”, reiteró.El funcionario subrayó que si bien Arturo Herrera, Secretario de Hacienda se comprometió a efectuar esta Convención Nacional Hacendaria y a que se comience a trabajar en la parte técnica para modificar el pacto fiscal, también les pidió a los estados que para el 2021 mejoren su recaudación local. El objetivo de que las entidades ya mejoren la recaudación de sus recursos locales, añadió, es porque Arturo Herrera proyecta que el escenario económico del próximo año sea igual al de este 2020.“La estimación que se planteó es que va a ser un escenario más o menos igual, considerando que todavía esté el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), hay que recordar que se potencializó el FEIEF, por lo cual aún tenemos recursos para el 2021. Lo que se planteó es que de alguna forma estamos todavía protegidos, pero quizás para el 2022 no alcance el FEIEF, dependiendo de la situación económica del 2021; pero lo que nos toca es mejorar la recaudación, los estados deben mejorar sus ingresos locales, Impuesto sobre Nómina, Tenencia. Si los estados tuvieran que cobrar lo que les corresponde no habría necesidad de pedir el FEIEF”.José Luis Lima enlistó que los retos para los estados en el 2021: mejorar los esquemas de recaudación locales, hacer que las fórmulas de distribución de recursos federales sean más claras y que las entidades no dependan tanto de la Federación.“Los estados tenemos que tomar nuestras previsiones, debemos reducir nuestra dependencia hacia el gobierno federal”.Lima Franco hizo un llamado a nombre de Veracruz para que en el nuevo pacto fiscal se combata la pobreza que priva en el sur-sureste del país, “olvidada durante décadas por los gobiernos anteriores. Si no combatimos los índices de pobreza que tanto lastiman a nuestra sociedad, de nada sirve que otros tengan más, pues al final los problemas que se desencadenan por la desigualdad, afectarán también a todos por igual. Se deben encontrar los mecanismos para tener una distribución de la riqueza más justa, teniendo presente que nuestra región aporta en mucho a los ingresos por las actividades del sector energético”.Señaló que los nuevos gobiernos locales que integran la Comisión Permanente y la Comisión de Vigilancia de Participaciones son Coahuila, Ciudad de México, Tamaulipas, Campeche, Jalisco, Baja California, Aguascalientes y Veracruz.El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que el otorgamiento de contratos para su prima Felipa Obrador por parte de Petróleos Mexicanos se produjo porque “no se dieron cuenta o hubo omisión y se entregaron los contratos”. Manifestó que en su momento el director del organismo, Octavio Romero Oropeza le comentó en 2019 que estaba involucrada su pariente y él sugirió no otorgarlos.Al ser cuestionado sobre la cancelación de dichos contratos comentó que en una primera instancia aparecía su prima por lo que se hablaba de posibles conflictos de intereses y no se concedió. Sin embargo, posteriormente la empresa de su prima participó en procesos de licitación “y se entregó el contrato cuando el director de Pemex me informó, le comentó que se actúe de conformidad con la ley, porque no somos iguales, ese dicho que aunque se trata de familiares, no va a haber corrupción, no va a haber influyentismo”.Dijo estar con la conciencia tranquila, porque en su momento, cuando se planteó originalmente el posible conflicto de intereses se instruyó que no se otorgarán esos contratos... Y bueno, como dice el refrán: "a la prima se le arrima".No es chiste, la senadora del PAN Lilly Téllez -que obtuvo su curul postulándose por el partido Morena-, volvió a causar polémica, ahora por proponer otorgar la medalla Belisario Domínguez al comunicador Carlos Loret de Mola "por sus denuncias sobre la corrupción del régimen de la 4T".