No muchos, pero si algunos de nuestros amables lectores, nos han preguntado qué lectura le damos a la investigación que, como parte del proyecto periodístico "The Cartel Project", alude los nexos del exgobernador veracruzano Fidel Herrera Beltrán (2004 – 2010) con organizaciones criminales europeas, cuando este era cónsul de nuestro país en Barcelona, España, en los tiempos del ex presidente de la república Enrique Peña Nieto, entre los años 2015 a 2017.Ello nos ha llevado en lo personal a preguntar lo mismo a antiguos –que no viejos– políticos veracruzanos, que tienen una visión política más amplia.Que conste, aun cuando hemos externado y por ende es sabido que el exgobernador veracruzano Fidel Herrera Beltrán no es santo de nuestra devoción, sobre todo porque gustó y gusta disponer libremente de lo que no es suyo, si es interesante la reflexión y lectura que le dan los políticos a la versión periodística de que la DEA y la policía catalana investigaron -en tiempo pasado- a quien fuera cónsul mexicano en Barcelona, España.Para los consultados para este espacio, lo de Herrera Beltrán no es novedoso; "ya se habían tardado" dicen coincidentemente.Coinciden también por otra parte, que eso de revivir los antecedentes de Fidel Herrera Beltrán, incide y afecta el afán por posicionar a su hijo Javier Octavio Herrera Borunda, para que por el momento sea candidato a la presidente municipal de la ciudad de Veracruz, o de Chontla si fuera necesario, para de ahí trabajar la candidatura al gobierno del estado, en el año 2024.Herrera Beltrán, desde donde encuentra, supuestamente en la Ciudad de México, opera muy a su estilo para posicionar al partido político de su conveniencia, lo cual no le cuesta mucho teniendo a favor las cuestionables administraciones federal y estatal de Veracruz, sobre todo esta.Por ello, el trabajo periodístico de "The Cartel Project" ha sido replicado y promovido por quienes mueven los hilos de la comunicación política para la actual administración federal, aprovechando "la zorra en el gallinero" en que se convirtió la versión esa de que a "tío Fide", como le dicen sus admiradores, se le investigó por sus nexos con grupos criminales, aprovechando así los de aquí, para mandarle el mensaje de que en los tiempos de la Cuarta Transformación, es necesario tener la cola corta.... Solos, contratando abogados con recursos propios, varios presidentes municipales promueven la cancelación o revocación de las concesiones otorgadas entre los años 2017 y 2018 a la empresa del norte del país, NL Technologies, que se supone se encargaría de la modernización de sus sistemas de alumbrado público, esto mediante el esquema de Asociación Público-Privada (APP), que en su momento avalaron los diputados de la pasada Legislatura Veracruzana.Esas asociaciones entre ayuntamientos fueron en su mayoría con la empresa privada NL Technologies, pues el ayuntamiento de Veracruz lo hizo con Wardenclyffe Energy S.A. de C.V. y RCC Edificaciones S.A. de C.V., también con la venia del Congreso veracruzano, asunto que como dijera la Nana Goya, es otra historia.A tres años de que se concretaron esas singulares concesiones, decíamos que varios presidentes municipales están procurando la cancelación o revocación de esos contratos, pues realmente no han sido lo benéficos y bondadosos que argumentaba en su momento, por ello los titulares de los ayuntamientos de Tuxpan y Cerro Azul, al norte del estado, promovieron la cancelación de esos acuerdos.Por el contrario, quien se maneja en el absoluto bajo perfil, sin levantar polvo, agazapado en su curul, es el actual diputado local panista Bingen Rementería Molina, quien por si no lo recuerdan, también fue legislador en el LXIV Congreso veracruzano donde era el vocal de la Comisión de Hacienda Municipal y por ello su nombre y firma va en cada dictamen que se aprobó a favor de las empresas privadas NL Technologies, Wardenclyffe Energy S.A. de C.V. y RCC Edificaciones S.A. de C.V, de las que no quiere acordarse, sobre todo ahora que también se apunta para ser candidato del PAN a la presidencia municipal de Veracruz.Ah, estos hijos.... De las cosas buenas que están sucediendo en este singular año, es que en general los habitantes del planeta tierra veremos lo que se supone es la estrella de Belem, tal cual, como no se había visto desde la Edad Media, según se ha difundido en medios de comunicación especializados.El astrónomo Patrick Hartigan, de la Universidad de Rice (Texas), hizo pública esta conclusión y adelantó que la mejor noche para ver la Estrella de Belem será la del lunes 21 de diciembre, pues Júpiter y Saturno estarán tan cerca, que asemejarán una estrella.En estos tiempos de pandemia, noticias como esta alientan...