No que no: el fracking va y con ello, los veracruzanos...

1.- La fractura hidráulica (fracking) sigue vigente en México, y siete estados del país concentran esta polémica actividad. La fractura hidráulica de rocas lutitas en el subsuelo implica la inyección de químicos, técnica que ocasiona supuestos sismos, contaminación de mantos acuíferos, además de un uso elevado de agua. Wp.



El presidente de México, AMLO, aseguró en su campaña electoral que México no utilizaría esta técnica para extraer petróleo y gas, pero su gobierno a través de la Secretaría de Energía, no más no ha podido con este tema. Veracruz, Tabasco, Tamaulipas y Coahuila son los grandes testigos de que el señor fracking vive a todo lujo en nuestro país.



"La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CHN) aprobó a Pemex Exploración y Producción (PEP) la modificación a su plan de exploración para la Asignación Tampico-Misantla que en su escenario incremental contempla recursos no convencionales.



Durante la 68 Sesión Extraordinaria del Órgano de Gobierno del órgano regulador se señaló que la asignación A-0122-Tampico-Misantla se encuentra ubicada a 58 kilómetros de Tuxpan y a 41 kilómetros de Poza Rica, Veracruz en la provincia geológica con el mismo nombre".



¿Qué son los recursos no convencionales?



"Los hidrocarburos no convencionales son gotas de petróleo y gas atrapadas en rocas de baja o nula para lo cual es necesario utilizar la fracturación hidráulica o fracking para romper la roca y poder liberar las pequeñas gotas de hidrocarburo atrapadas en ella, por lo que en un futuro, en caso de que se presente un plan de extracción, la empresa podrá recurrir a dicha técnica.



De acuerdo con la modificación del plan se prevé una inversión total hasta por 437 millones de dólares para el Escenario Incremental-2, en el cual se prevén 31 estudios exploratorios, 7 de identificación, evaluación y selección de prospectos, 12 de diseño, 12 de pruebas de prospectos y la perforación de 12 pozos".



2.- Aún no llega a México la vacuna contra Covid-19 adquirida de la estadounidense corporativa Pfizer, y así de golpe, ya se programó su presunta aplicación se anunció ayer en el universo mexicano de la salud. En la conferencia matutina presidencial, el funcionario subrayó que "todas y todos tendrán acceso" al antídoto, pero se aplicará con las prioridades señaladas.



Se dijo que la vacunación empezará en la Ciudad de México y Coahuila y desde febrero será en todo el territorio nacional.



De acuerdo al Plan Nacional de Vacunación, la aplicación será en estas etapas:



-diciembre a febrero, personal de salud directamente involucrado



-etapa 2, el resto de los profesionales de la salud y población de más de 60 años, entre febrero y abril



-etapa 3, personas entre 50 y 59 años, abril-mayo



-etapa 4, personas entre 40 y 49 años, mayo-junio



-etapa 5, menores de 40 años, junio 2021-marzo 2022



Se anunció, por otra parte, que las primeras dosis estarán en el país en la tercera semana de diciembre, en la que llegarán al país 250 mil unidades, que comprenden a 125 mil personas, pues la aplicación es doble. La distribución estará a cargo, se ha dicho, del Ejército y la Marina.



Con tal de que alcance para todos, será bienvenida...



3.- Es cierto, que como ciudadano mexicano AMLO tiene derecho a expresarse en la forma que más le convenga o interese. Pero el problema es que él no es como cualquier mexicano que puede hacerlo como y donde le venga en gana. Él es el Presidente de la República y si bien tiene derechos, con su cargo al hombro, también tiene limitaciones y responsabilidades; nada más por eso.



Como un ciudadano más de la república, don Andrés Manuel López Obrador puede defender su derecho a expresarse como quiera, pero lo que no puede, que no debe hacer, es inmiscuirse en el proceso electoral usando el cargo para defender al partido político del que proviene, que por su parte, sus dirigentes tienen expeditas las vías para hacerlo.



Su libertad queda intacta. Pero debe respetar los tiempos; los lugares y las formas que devienen de su cargo.



Puede defender su persona, pero su proyecto es cosa de gobierno y esto no puede añadirse a la descalificación de los de enfrente, y menos si el asunto es político.



Puede dejar esta tarea en otros hombres y en otros hombros.



Y si no queda claro, pues que la autoridad que lo limita se lo exprese con claridad fundada.



No otra cosa.



4.- Que en enero retornarán las clases presenciales, se dice en la SEP. La condición: "Que el semáforo alumbre en verde"



Y que no se diga que no se dijo: Algunos estarán interesados en que el estado de cosas hasta hoy, que siga igual, pero lo que importa son los niños y los jóvenes. Su futuro no puede sortearse en la lotería.



La flojera de algunos no anda en burros.



5.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó ayer martes la miscelánea fiscal que estará vigente a partir del 2021, misma que cuenta con los principales cambios tributarios que aprobó el Congreso de la Unión.



En el citado Diario Oficial de la Federación (DOF), aparece el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), a la Ley del IVA, del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) y al Código Fiscal de la Federación (CFF).



Se incluyen además, los mayores controles que se ejercerán sobre las personas [físicas y morales] donatarias registradas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que podrían perder su autorización de no seguir el nuevo marco normativo.



A partir del 2021, se les limitará a las donatarias superar el 50% de sus ingresos por actividades no relacionadas con su objeto social, como la venta de productos y eventos de recaudación, entre otros.



Lo ideal: imprimirlo para leerlo con detenimiento para saber en qué planeta nos corresponde habitar...