Sorprende David Velasco

Sin la apabullante autopromoción de otros aspirantes a la alcaldía de Xalapa, como los diputados locales del PAN Sergio Hernández y Omar Miranda, quienes con el pretexto de sus informes legislativos mandaron a tapizar de anuncios espectaculares las principales avenidas de la capital veracruzana, el empresario David Velasco Chedraui es quien mejor aceptación obtiene entre los xalapeños encuestados recientemente, no obstante que ya fue presidente municipal en el periodo 2007-2010 y posteriormente legislador también por el PRI.



De acuerdo con una encuesta dada a conocer este martes por el diario digital alcalorpolitico.com –encargada a la empresa Marketing Integra, que entre el 30 de noviembre y el día 2 del presente mes entrevistó a un total de mil 100 ciudadanos de las 254 secciones de Xalapa y las 20 zonas en las que se tiene dividido el municipio, incluyendo también la división de los dos distritos electorales–, Velasco Chedraui les saca una amplísima ventaja a los otros siete aspirantes enlistados.



Con 23 por ciento de las preferencias, el empresario arrasaría si hoy fueran las elecciones. Según los resultados de este sondeo, el que más se le acerca es el diputado panista Sergio Hernández, con 15% de aceptación, pese a que el ex presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la LXIV Legislatura local se ha mantenido activo políticamente desde 2016, conservando desde entonces la diputación que en dos ocasiones ha obtenido por la cómoda vía de la Representación Proporcional (plurinominal).



Además, en 2017 ya contendió por la presidencia municipal de Xalapa y perdió, no obstante la dispendiosa campaña que desplegó como presidente de la Jucopo, financiando presuntamente con recursos del Congreso local centenares de casas de enlace en todas las colonias de la capital veracruzana, algunas de las cuales mantiene todavía.



En cambio, David Velasco, desde hace cuatro años se había retirado de la actividad política para dedicarse de tiempo completo a su familia y a sus empresas.



Al parecer, el alejamiento del escenario público de Velasco Chedraui se debió a que su gestión como diputado concluyó de manera muy desagradable por las presiones y amenazas que recibió ante su negativa de aprobar las últimas iniciativas polémicas que el gobernador saliente, Javier Duarte de Ochoa, turnó a la LXIII Legislatura local después de las elecciones del 5 de junio de 2016 en las que el PRI perdió el poder.



Sin embargo, hace tres semanas el popular empresario xalapeño generó buenos comentarios en los corrillos políticos de la capital del estado tras difundirse en las redes sociales su encuentro en un céntrico café citadino con el dirigente estatal del PAN, Joaquín Guzmán Avilés, lo que obviamente reforzó las versiones de que Velasco Chedraui estaría interesado en ser postulado otra vez a la alcaldía por una coalición de partidos que incluiría al blanquiazul.



La encuesta lamentablemente sólo incluyó a una aspirante de MORENA, a la diputada local Rosalinda Galindo Silva, quien figura muy abajo en las preferencias electorales aunque el partido gobernante está empatado técnicamente con el PAN. No fue enlistada, por ejemplo, la joven diputada federal Dorheny García Cayetano, quien también anda caminando fuerte y desde hace rato por las colonias populares de Xalapa.