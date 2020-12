MC no hará alianzas...

1.- Parece lejano [y de hecho lo es] el año 2017 cuando un grupo de ciudadanos presentaron un movimiento “para enfrentar a la clase política”, y construir candidaturas y un programa de acción de cara a las elecciones de 2018.



En la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, en la Ciudad de México, se informó que el movimiento, denominado AHORA, apoya a Emilio Álvarez Icaza, ex secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que sea candidato en los próximos comicios presidenciales, de manera 100% independiente “o con el apoyo de algún partido, siempre y cuando acepte el programa que establezca su plataforma ciudadana”.



“Ahora pone a consideración de quienes avalen este movimiento a Emilio Álvarez Icaza Longoria como la persona a quien hemos solicitado asuma la responsabilidad de encabezar este movimiento y en quien podemos depositar la responsabilidad de representarnos con una candidatura a la Presidencia de la República Mexicana”, se indica en el planteamiento político de Ahora.



En su discurso, en aquélla lejana fecha, Álvarez Icaza dijo que AHORA es una iniciativa colectiva que busca transformar al país, de forma pacífica, construyendo diferentes candidaturas, con la meta de lograr el apoyo de al menos 80 mil personas en los próximos siete meses.



“Estamos ahora aquí, porque no nos sentimos representados en las opciones políticas que vemos”, dijo Icaza.



“Estamos ahora aquí para decirle a la clase política, a todos y todas aquellas que nos han traicionado, todos aquellos que se han adueñado de nuestro dinero... que no queremos más el pacto de corrupción e impunidad que nos han gobernado, engañado y traicionado. ¡Ya se les acabó la fiesta!”, mencionó.



“Si algún partido quisiera apoyarnos, tendríamos que ver que acepta los términos propuestos por AHORA”.



Tiempos aquéllos señor Don José. Miremos ahora la realidad porque un partido que ha venido repitiendo que no hará alianzas con ningún partido, ahora anuncia que “el partido Movimiento Ciudadano y “la Iniciativa AHORA” suscribieron un acuerdo de participación electoral para los comicios del próximo año, por medio del cual establecerán alianzas tanto a nivel local como federal en aquellos lugares donde puedan “trabajar en causas comunes”.



Jorge Álvarez Maynez, secretario general de MC, dijo “que su partido tiene el propósito de aliarse con los ciudadanos, al criticar la coalición entre PAN, PRI y PRD”. [integrada seguramente por marcianos]



El senador Emilio Álvarez Icaza, de la Iniciativa AHORA, manifestó su rechazo a alianzas con un pasado impresentable, “con quienes perdieron la confianza de la gente y todavía no se han dado cuenta” de ello.



Álvarez Maynez recordó que la coalición con AHORA en 2018, “fue determinante para el triunfo de algunos candidatos como el senador Samuel García. [el impresentable candidato de MC a la gubernatura de Nuevo León]



Los representantes de AHORA y MC, acordaron que impulsarán perfiles ciudadanos en la política, así como un relevo generacional.



Por cierto, al evento del anuncio, “no acudió el dirigente Clemente Castañeda, quien se encuentra confinado a la espera de conocer si se contagió de Covid-19 tras estar cerca de una persona con el coronavirus”.



2.- Las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda del Senado, aprobaron por unanimidad la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, para regular a los agentes extranjeros de agencias como la DEA, FBI, CIA, y ICE, entre otros que pululan por todo el país.



Con estas reformas a dicha ley, “se pretende regular y transparentar "un añejo reclamo" sobre la presencia y participación de agentes del extranjero en México, para que actúen en el marco de la cooperación bilateral” se indicó.



La actuación de los agentes extranjeros será por un tiempo definido en una solicitud para su desempeño en territorio nacional, se plantea en el dictamen aprobado.



Con la reforma se pretende limitar la actuación de agentes del extranjero únicamente al desarrollo de las actividades de enlace para el intercambio de información con autoridades mexicanas, en términos de lo dispuesto en la acreditación que se hubiese expedido a su favor”, se dice.



Se agrega por otra parte y en algo que parece utópico, “que la información que recaben los agentes investigadores de otros países la deberán de hacer de conocimiento de las autoridades mexicanas”.



Ya se verá cómo reaccionarán las agencias enunciadas que al hecho de establecer la obligación de agentes del extranjero de poner en conocimiento de las autoridades mexicanas la información que se alleguen en el ejercicio de sus funciones, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y de presentar ante las secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad y Protección Ciudadana un informe de carácter mensual en las materias relativas a los convenios de cooperación bilateral”, apunta el dictamen.



Incluso en la reforma a la ley, se plantea que los agentes extranjeros, en caso de cometer un ilícito deberán ser sancionados penalmente de acuerdo al marco legal de México.



Se propone que las y los agentes extranjeros no tengan ninguna inmunidad en caso de incurrir en la comisión de delitos o infracciones o por infringir las disposiciones normativas que prohíben a personas extranjeras el ejercicio de funciones reservadas a las autoridades mexicanas”, señala el texto que se aprobó en Comisiones.



3.- En un rápido examen del texto aprobado en el Senado, el analista Jorge Fernández Menéndez expresa: “El canciller Marcelo Ebrard explicó los tres objetivos centrales de la nueva ley de seguridad nacional que ya está en el Senado de la República: primero, dijo Ebrard, codificar las obligaciones o limitaciones para agentes extranjeros que ya existen en diversos ordenamientos. Segundo, sostuvo, existe un principio de reciprocidad, porque no se pide nada diferente a lo que se le pide a un agente diplomático mexicano en el exterior. El tercer objetivo es lograr un ordenamiento legal, al que estén sujetos los funcionarios de los tres órdenes de gobierno. Y puso el acento en que “no puede haber convenios de estados o municipios que no sean de conocimiento del gobierno de la República”.



Con la nueva ley, además, la relación y la normatividad sobre esas relaciones no las establecerá la Secretaría de Gobernación, como era hasta ahora, sino la Secretaría de Relaciones Exteriores (que sigue adquiriendo así una dimensión completamente diferente a la que tuvo tradicionalmente), en coordinación con la Secretaría de Seguridad, y me imagino que con Defensa y Marina. Entre las normas que se establecen es que cualquier agente de una agencia extranjera (hablemos de la DEA, el FBI, la CIA, el Mossad o cualquiera de las muchas que operan, de una u otra forma, en México) no sólo deberá estar registrado y presentar un informe mensual de actividades, sino también compartir con las autoridades mexicanas los hallazgos que pudieran realizar.



Hay muchos otros puntos estrictos en la norma, aunque todo lo relacionado con la obligación de compartir información por supuesto que entra en el terreno de los deseos. Se compartirá lo que se desee compartir, nada más, pero eso le otorga al gobierno, y a la cancillería, un músculo, un poder que ni remotamente puede ser subestimado...”



Pronto sabremos cómo reaccionan allá, de aquél lado...