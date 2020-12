Hernández Toriz, inicia fuerte en UC

“Si mis paisanos me lo piden

voy pero solo, por la alcaldía”

David Velasco Chedraui

En tareas políticas, la actividad en las redes sociales puede suministrar información extraordinariamente reveladora sobre el desempeño y la manera en que los seguidores rastrean la información que emiten los protagonistas.Existen estudios que comprueban que mediante las redes se pueden captar señales representativas para tomar el pulso político de las sociedades.Tenemos el caso reciente de las entrevistas que ha realizado la periodista Claudia Montero -quien ha sido un acierto en el medio de la información-, del portal digital Al Calor Político (el más consultado en el estado), donde ha invitado a líderes de los diferentes partidos políticos que actúan en la entidad, para que puedan exponer en la libre expresión sus puntos de vista sobre el proceso electoral 2020-2021.Por allí han pasado el presidente estatal de Redes Sociales Progresistas, Antonio Lagunes Toral; el coordinador del Partido Movimiento Ciudadano, Sergio Gil Rullán; el presidente del Partido de la Revolución Democrática, Sergio Cadena Martínez; y el presidente de Podemos, Francisco Garrido Sánchez.También, el presidente de Todos por Veracruz, Jesús Vázquez González; el secretario general del Partido Verde, Carlos Marcelo Ruiz Sánchez; y el secretario general del nuevo partido político Unidad Ciudadana, Francisco Hernández Toriz.De acuerdo a las reproducciones en video de la sección Entrevistas, de Teleclic, que dan cuenta, en cierta manera, del comportamiento de los ciudadanos interesados en conocer a fondo las actividades y las propuestas partidistas para encaminarse al cercano proceso electoral, precisan que Francisco Hernández Toriz, de Unidad Ciudadana, encabeza la lista con el mayor número de seguidores, a escasos días de haber sido entrevistado.Paco Hernández, como dirigente de un partido que recién inicia sus actividades, es seguido por miles de personas en los portales y en las redes digitales.Los datos conducen a entender el interés que tiene la ciudadanía por buscar otras posibilidades electorales novedosas, sin compromisos, sin ataduras y con visión a futuro, como lo es el Partido Unidad Ciudadana, que preside la inteligente xalapeña Cinthya Lobato.Que mejor noticia pudo darnos a los amantes del rey de los deportes, el béisbol, el presidente Andrés Manuel López Obrador, al hacer el anuncio de que habrá dos equipos nuevos en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) para la temporada 2021: los Mariachis de Guadalajara y el Águila de Veracruz, en una inesperada expansión de la LMB que crecerá de 16 a 18 equipos.La aprobación de las nuevas franquicias tuvo lugar la tarde de ayer martes durante la asamblea de la LMB donde como mero trámite se le dio la bienvenida a Bernardo Pasquel como dueño del Águila y a Rafael Tejeda y Carlos Valenzuela como propietarios de los Mariachis.Pero... pero resulta que la sede del equipo Águila de Veracruz, al que se le antepuso “rojos” por obsesión del ex gobernador Fidel Herrera Beltrán, se encuentra en Boca del Río y en los últimos años en que estuvo participando, a pesar de estar colocado en muy buenos lugares, los aficionados comenzaron a desaparecer hasta que se extinguieron, era una tristeza entrar al Beto Ávila y solo unas cuantas butacas estaban ocupadas, Tony Mansur Galán, de la dinastía Mansur de Córdoba todos ellos beisbolistas de corazón, nos comentaba que era imposible mantener al equipo con esas entradas y se retiró.Si el presidente Andrés Manuel López Obrador piensa que electoralmente será un hitazo apoyar al equipo para que regrese, esta totalmente equivocado, si se tratara de los Tiburones de fútbol, ahí si ni quien discuta, el futbol es el deporte por excelencia de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río y de muchas ciudades del estado desde donde viajaban hasta el Luis Pirata de la Fuente para ver a los escualos, aunque fueran de media tabla hacia abajo.El béisbol como espectáculo deportivo no es rentable en Boca del Río, ahora que, si le piensan tantito y apoyan el proyecto que trae el doctor e impulsor del deporte doctor Yanga Melgarejo, de ampliar las gradas del parque deportivo Colón, hasta llegar a cinco mil (hoy le caben tres mil quinientas personas) para cumplir con el requisito y se le declara sede alterna del nuevo Águila de Veracruz, la cosa cambia. Toda la región que rodea a Xalapa es beisbolera, hay ligas independientes como la Coatepecana, la Xalapeña, la de Banderilla y otras que concentran domingo a domingo decenas de personas, familias que se dan cita en los campos para ver a sus vecinos jugar al béisbol, y cuando un equipo profesional ha venido al Colón en Xalapa siempre se llena.¿Qué se tiene que hacer para que esto suceda?, invertir un poco de dinero en la construcción de las gradas, darle una arregladita a los dugouts y a traerse al Águila con cierta periodicidad a jugar series completas.Esto si traería ánimo electoral hacia las autoridades, además de brindarnos un espectáculo profesional y de impulsar el deporte que tanta falta le hace a la sociedad. Claro todo esto pensando que se haga realidad ahora que todos nos vacunemos contra la pandemia y podamos acudir a llenar estadios.Bien lo dijo Marko Cortés, Presidente Nacional del PAN, "La coalición con PRI y PRD no aceptará impresentables", esto en relación a la aprobación de la alianza con el PRI-PRD que aplicará a Veracruz para los comicios de diputados federales en la contienda electoral 2021, donde también se podría extender a las candidaturas a alcaldías y diputaciones locales en próximas fechas.Joaquín Guzmán Avilés (dirigente estatal del PAN) deberá andar con pies de plomo y aplicar la misma advertencia que lanzó Marko Cortés por que se le van a querer colar en dicha alianza "personajes impresentables" cobijados o disfrazados por el PRI-PRD, como se le colaron a Morena en su equipo de gobierno destacados corruptazos agarramajes, que hoy se dicen amloistas de corazón cuando apenas la administración anterior tenían sus constructoras trabajando todos los días y cobrando, en las administraciones panistas y priistas, sumas millonarias por obras que no hacían.Es el mismo caso de los Yunes azules, quienes al no poder poner candidatos en Acción Nacional donde son abiertamente rechazados, utilizarán la figura política del PRI y PRD para tratar de colarlos a candidaturas de la recién creada coalición. Es bien sabido por todos que los Yunes tienen comiendo de su mano al dirigente estatal del PRI Marlon Ramírez, a quien sostienen en la nómina municipal del puerto de Veracruz, además de su compensación externa que lo hace recibir más de ¡cien mil! pesos al mes para poner al partido a las órdenes de sus verdaderos patrones, "los Yunes azules". Lo mismo pasa en el PRD donde Sergio Cadena actúa bajo las ordenes de Rogelio Franco, quien a su vez es un operador directo de los Yunes azules donde tienen el control del PRD en la entidad.Por lo anterior tanto en el CEN del PAN como en el CDE del PAN deberán estar muy atentos a estas jugadas que pretenderán hacer los Yunes "apestados" por medio de sus empleados en el PRI y en el PRD para tratar de meter a sus candidatos que muy probablemente serán bateados en las elecciones internas del PAN. Esos Yunes son de los impresentables a los que se refiere Marko Cortés.Nos da la impresión que lo de Fidel Herrera Beltrán tiene que ver con el notable trabajo político que viene realizando su hijo Javier, en la cuenca del Papaloapan con las siglas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). ¿Cómo le va a ganar su distrito al Bola 8?Escríbanos a [email protected]