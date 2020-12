La ubre partidista mexicana

*Positivo anuncio del INE

*Populismo antidemocrático

*Pavos y cerdo por las nubes



Nos encontramos a unos meses de que los mexicanos procedamos a nivel nacional a la elección de diputados federales. En esos marcos, los diversos partidos políticos han iniciado sus acciones, todos en busca de alianzas, incluyendo en el que milita el actual presidente de México, escenarios en los que “los diferentes” se suman sintiéndose circunstancialmente semejantes, porque no me diga Usted que “los morenos” son iguales a “los naranjas” y mucho menos a “los verdes”, como de la misma forma no serán iguales “los rojos a los azules”... Pero de lo que se trata es de sumar porque quienes restan, no existe razón para que permanezcan en la contienda.



La realidad es que los partidos políticos se han convertido en un buen negocio en el país, porque ganes o pierdas de todos modos quedan amarrados en “la lista de raya” del presupuesto nacional, ubre financiera de donde se alimentan económicamente los partidos políticos, que en sus entrañas anidan a miles a lo largo de todo el país, todos ellos viviendo año tras año y sexenio tras sexenio a costa de los impuestos, mismos que el gobierno requiere para palpitar y para que palpiten las organizaciones partidistas.



Indudablemente, las etapas electorales representan precisamente las temporadas de real abundancia para los múltiples partidos políticos, porque el presupuesto que se les destina con el dinero del pueblo, en los tiempos de procesos electorales se eleva de manera significativa, lo que representan días de abundancia para disfrutar en buenos hoteles, restaurantes y elegantes sitios con bebidas estimulantes, espacios que “realmente se merecen” porque son tiempos de elevada tensión y preocupación, todos deshojando la margarita si los querrá o no el electorado el día de los comicios.



Vehículos, combustible, hoteles, restaurantes, auxiliares personales, operativos para el acarreo de simpatizantes, arreglo de escenarios para mítines, todo lo que usted contempla en torno a un mitin de campaña electoral, así como lo que también no contempla, es sufragado en gran medida por los bolsillos de todos los trabajadores, campesinos, obreros, profesionistas, empresarios y en lo general los sectores productivos del país, porque tales recursos simplemente emanan de los impuestos que a Usted le cobran y que, podrá escasear el agua potable o existir baches en la calle donde usted vive, podrá incluso vivir en la obscuridad por ausencia de energía eléctrica, pero los partidos políticos tendrán lo suficiente para que sus dirigentes vivan bien y para que los candidatos vivan mejor... Algunos dirigentes (adivine quienes) han vivido la mayor parte de su vida colgados de la ubre gubernamental.



En días actuales nos encontramos en una etapa económica y emocional de las más complicadas en la historia actual del país, la crisis por la tragedia originada ante la pandemia es un escenario sin igual en la historia actual de México y el mundo, con efectos colaterales catastróficos que estremecen a México y todo el orbe, sumado a ello que el remedio para superarla podría obtener resultados en cuando menos quince meses, tiempo mínimo requerido para cumplir con la cobertura a nivel nacional del proceso de aplicación de la esperanzadora vacuna, ello si los resultados son exitosos...



Así las cosas, México deberá afrontar los elevados costos de una campaña electoral que por primera vez emanará de ámbitos pandémicos y que, por natural contaminación, terminará con escenarios semejantes, porque “ahora sí” el día de los comicios habremos los electores de sufragar respetando la “SANA DISTANCIA” en las casillas electorales y, les aseguro que aun así, no faltarán quienes intenten agregar a las urnas “sufragios contaminados” con la tradicionalmente “pandemia” del fraude electoral, pero ojalá y se pudiera también practicar “la sana” determinación de sufragar ajenos a la manipulación y el engaño.



Pero de que vamos a gastar (mejor dicho) el pueblo de México va a gastar un dineral en partidos, candidatos, campañas y elecciones, no tenga Usted ni la menor de las dudas, porque de una u otra forma, la vida democrática siempre será con “gastos democráticamente repartidos” entre los todos los electores, dinero que en esta temporada servirá para financiar a candidatos de todos los distintivos partidistas, le gusté a usted o no le cuadren, eso es lo de menos, incluso en tiempos de austeridad obligada como los que genera la pandemia, trayecto en el cual “seguramente los mítines serán guardando la sana distancia”, en un descuido y por ello ya andan inventando que estamos en semáforo pandémico de tonalidades verdes, porque pareciera que la democracia “reverdeció” en nuestro país, o sea, “que está muy verde”... ahí la dejamos.



Lo que se lee



Es apropiada la determinación para que las credenciales vencidas en 2020 se prolonguen por acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) permanezcan vigentes y válidas para las elecciones del próximo año, ello como un gesto de compresión por parte de las autoridades electorales, dado que a quienes se les vence la credencial en estas fechas, difícil les será tramitarlas si se tienen en cuenta las reglamentaciones de “sana distancia y quédate en casa” que son promovidas por las autoridades tanto federales, así como estatales y municipales.



Es obvio que las políticas que promueven el mantenerse el mayor tiempo posible recluido en el hogar, afectan las posibilidades de realizar algunos tipos de trámites como lo son el tema de asuntos bancarios, judiciales, de autoridades viales y pago de servicios, así como trámites para documentos oficiales, por lo mismo el tema vinculado con solicitudes para renovar la credencial de elector, en el que las autoridades del INE deciden otorgarle validez a las que se han vencido recientemente, debe considerarse como determinación de apego a la realidad y notoriamente apropiada.



Lo que se ve



Lorenzo Córdoba Vianello, Consejero Presidente de la institución más prestigiada en la etapa actual de México, tal como lo es el Instituto Nacional Electoral, en una mesa de análisis sobre el tema, declaró que el populismo no es un simple discurso, sino que implica una serie de actuaciones que desmontan las garantías de la democracias constitucionales, agregando que “en la agenda del populismo está justamente la de desmontar esos mecanismos de control del poder que, en su lógica, sirven para acotar al pueblo y la actuación de su voluntad en general”.



Agregó el destacado Presidente del INE:



“La idea del pueblo que plantean los populistas, supone en sí misma la negación del populismo, al concebirlo como un ente homogéneo, que se expresa en la voluntad general malinterpretada o reinterpretada por los populistas a través de una sola voz, que suele ser la de ellos...”



¿Usted qué opina?... ¿Es o no antidemocrático el populismo?



Lo que se oye



Lo de siempre, ya se reporta por los consumidores el repentino incremento en los precios de carne de cerdo y pollo, a más que ni pregunte Usted por el precio del tradicional pavo, todo ello en honor a las fiestas decembrinas, que “como obsequio” a los consumidores efectúan las cadenas comerciales, basta y sobra con checar las ofertas difundidas por las más afamadas cadenas comerciales, para que usted decida, obligado por la carestía, cenar en navidad un “tradicional pollo”, que por cierto, en el renglón de precios no canta mal las rancheras.



Adiós a los aguinaldos del 2020 en nuestro México lindo y querido de la Transformación... Ahí la dejamos.