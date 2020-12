1.- Algunos dirigentes de Morena, en especial su presidente nacional, debieran enterarse cuando menos un poco, antes de hacer declaraciones a la prensa, que como es el estilo de algunos, echando culpas al pasado sin fijarse que a veces las pedradas también les tocan.



Esto viene a colación porque el ex de varios partidos, y ahora flamante presidente Mario Delgado, informó que Layda Sansores San Román resultó ganadora de la encuesta [¿cuál?] para competir por la gubernatura de Campeche en las elecciones de 2021.



Delgado destacó el ejercicio “democrático, transparente y en unidad” [¿cuál?] que “seguramente sólo ellos saben que se realizó” (y que) “Después de 90 años de un régimen de corrupción, el cambio llegará a esta entidad” [Campeche] escribió el presidente de Morena en redes sociales.



Delgado seguramente ignora que el padre de Layla, que se llamó Carlos Sansores Pérez, fue gobernador del estado de Campeche, de 1967 a 1973, y presidente del CEN del PRI del primero de diciembre 1976 al 26 de febrero de 1979, en los mismos 90 años previos a la “designación” de la presunta candidata al gobierno de aquélla entidad, es decir, “durante el régimen de corrupción” que dice Mario Delgado hubo en Campeche. ¿O se excepciona a Sansores Pérez?, previo al registro de la señora Layla como aspirante a la gubernatura.



Mario Delgado refirió que tras el levantamiento de la encuesta [¿?] Sansores es quien resultó ganadora y se convirtió en coordinadora para la defensa y promoción de la soberanía nacional; en su candidata a la gubernatura.



Sin embargo, no se dio a conocer qué empresa levantó la encuesta y tampoco cuántos cuestionarios se aplicaron; únicamente se informó que se trató de entrevistas en domicilios particulares. [seguramente de él y de la presunta candidata].



Será hasta el 8 de enero próximo cuando la precampaña inicie en Campeche y por lo pronto, Layda Sansores se dedicará a “formar las estructuras de defensa y promoción del voto”.



La todavía alcaldesa de Álvaro Obregón de la ciudad de México, dícese que previamente se registró como aspirante a la gubernatura de Campeche.



Por cierto, a un oriundo de Campeche, Renato Sales Heredia, lo dejaron colgado de la brocha del PT, a quien aseguraron que sería el candidato...





2.- Y bien, el presidente AMLO ha hecho uso de su derecho a la impugnación, y así se lee en la Jornada:



“El recurso promovido por la Consejería Jurídica de la Presidencia ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pretende defender “nuestro derecho a manifestarnos e informar al pueblo, nuestra libertad de expresión, como cualquier otro ciudadano, si vamos a poder hablar de democracia, o no, si va a estar vedado para el presidente, si va a estar prohibido”, aseveró hoy Andrés Manuel López Obrador



Que el Poder Judicial diga “si puedo hablar de que no debe de llevarse a la práctica lo de siempre, que no deben haber fraudes electorales, compra de votos, no usar dinero del presupuesto, si ya no voy a poder hablar de eso, que me lo digan", señaló el mandatario en la conferencia matutina del jueves.



Rechazó que hable para favorecer a un partido y en cambio dijo que busca que las elecciones "sean limpias y que no haya fraudes, que no trafiquen con la pobreza de la gente, no compren votos, que no entreguen despensas, que no rellenen urnas, falsifiquen las actas, que no voten los difuntos. Nos tienen que decir si puedo o no puedo”.



En una amplia referencia a las posturas que han surgido del Instituto Nacional Electoral (INE), el mandatario consideró normal que el consejero presidente del organismo, Lorenzo Córdova, hable de populismo.



"Yo aquí les digo que son conservadores y somos libres y a veces digo otras cosas, pero no afecta en nada en lo más mínimo, decir populismo, paternalismo, lo que acuñó (el escritor Enrique) Krauze, el mesías tropical, y cosas así, pues es propio de la democracia. Ellos no están de acuerdo con nuestro proyecto... quiere decir que vamos avanzando, no enojarnos, estoy acostumbrado a esto”.



¿Se siente censurado por el INE? Se le preguntó:



—Siento que ellos tienen una visión distinta a la nuestra, hemos tenido diferencias con el INE, pero respetamos a esa institución. Tenemos diferencias porque imagínense cuántos fraudes vieron pasar por el INE y se hicieron de la vista gorda ¿O estoy mintiendo? Hay consejeros que firmaron en 20006 un manifiesto -no eran consejeros, pero por eso llegaron a ser consejeros-, en donde (decían que) las elecciones de 2006 se habían realizado con transparencia limpieza, legalidad.



—¿Se siente atacado?



—Es normal que existan discrepancias, siempre lo he dicho... tiene que haber polémica y debate, pluralidad... libertades, prohibido prohibir. La libertad es consustancial a la democracia... no debemos extrañarnos si hay críticas. Si hay cuestionamientos.



3.- “Lo que se votó ayer en el Senado respecto a Banco de México no es grave, es gravísimo”.- VM.



P.D.- “La modesta camioneta Volvo” del diputado Noroña petista de más de un millón de pesos...