¿Usted confía en las encuestas?

Roy Campos, director general y dueño de la empresa Consulta Mitofsky, anuncia su negocio del que se hizo millonario trabajando para el gobierno federal y muchos estatales, Veracruz entre ellos, como la empresa líder en el campo de la investigación de la opinión pública. Siempre a la vanguardia con mediciones de actitudes, valores y características de diversos estratos poblacionales, generamos, analizamos y presentamos información confiable para el diseño de estrategias exitosas en México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica.Cuando hicieron su aparición estos instrumentos de medición en campañas electorales, se usaban únicamente como referente o herramienta que orientaba a los integrantes de un partido político, sobre las posibilidades de su o sus candidatos para establecer estrategias distintas que los posicionaran mejor frente al electorado, pero no se hacían públicas eran de consumo interno.Luego se dieron cuenta que tenían otra utilidad: instrumentos de propaganda política y comenzaron a inundar el mercado publicando encuestas “cuchareadas” o “a modo” para tratar de manipular una realidad distinta, y como el que paga manda esto de las encuestadoras se convirtió en un próspero negocio en el que creen solo los ingenuos.En este momento en Veracruz las únicas encuestas que reflejan la realidad de manera objetiva son las que hace el portal Al Calor Político, porque el interés que persigue es estrictamente informativo luego entonces su autenticidad está fuera de toda duda. En cambio, todas las demás, las que se mandan a hacer para fingir que determinado político está en el ánimo ciudadano, que gozan de gran aceptación, que tienen un puntaje alto en relación con sus homólogos, todas esas son falsas, quienes las hacen son empresarios que cobran muy caro por simular, su problema es que los resultados que presentan chocan con la realidad y es ahí donde pierden credibilidad.Luego entonces las encuestas difícilmente se seguirán usando para perfilar candidatos o para tratar de ubicarlos por encima de otros frente al electorado, el gran negocio se está agotando porque a fuerza de tanto usarlo lo desgastaron.Históricamente Veracruz ha sido paso obligado de la droga que viene de Centroamérica (cocaína y mariguana especialmente), y sobre todo de Colombia donde se registra la más alta producción de goma de opio y todos esos materiales tan requeridos por la población norteamericana.El trasiego se da por la ruta más corta rumbo al país donde está la mayor cantidad de clientes y con un poder adquisitivo muy fuerte, los Estados Unidos de Norteamérica donde, según estudios, el sesenta por ciento de la población es adicta a alguna droga y cuenta con dolarucos suficientes para comprarla.Por aire, mar y tierra, la ruta que han seguido los narcotraficantes es el Golfo y un lugar estratégico para embodegar droga o recargar vehículos, lanchas rápidas o avionetas, era el rancho Camino Real, propiedad de Félix Gallardo quien se lo encargó a los hermanos Izquierdo: Arturo, Hugo y Graciela, ésta última fue amante de Arturo Izquierdo. Total, que mientras operó esa importante estación todo caminaba bien, el trasiego se concretaba a pasar la droga y quienes lo hacían no se metían con las autoridades y menos con los ciudadanos, se dedicaban a lo suyo y punto. El problema comienza cuando los hermanos Izquierdo ya no pueden operar el rancho, Félix Gallardo lo recoge y las fuerzas armadas lo toman por asalto. Es en ese momento cuando los narcos comienzan a meterse con la población, a cometer asaltos y a distribuir droga en una plaza virgen porque no éramos consumidores. Las autoridades en vez de combatirlos se coluden con ellos y les comienzan a abrir las puertas a la administración pública dejando los cargos de comandantes de la policía municipal en manos de narcos recomendados y todo se descompuso.Fue en el gobierno de Alemán cuando Veracruz se convierte en una plaza atractiva y la compra uno de los cárteles más importantes Los Zetas, brazo armado del cartel del Golfo, y desde entonces los tenemos entre nosotros, gracias a la impunidad que les brinda el gobierno.Ante la inminente alianza entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), el consejero estatal del PRI en Veracruz, Raúl Díaz Diez advirtió que los priistas veracruzanos jamás apoyarían una candidatura que encabezara Miguel Ángel Yunes Márquez, personaje al que sólo mueven intereses facciosos o particulares y no pondera el interés de la entidad. Luego de que el hijo del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, declarara que le “costaría digerir una alianza con el PRI”, Raúl Díaz señaló que al parecer este personaje tiene “la memoria flaca, al desconocer el origen de su padre y de muchos miembros de su familia, quienes iniciaron en el tricolor y después emigraron a otros partidos”.Díaz Diez recordó que la familia Yunes ha estado ligada forzosamente al PRI a través de su historia, “pues fue donde hicieron carrera política y se hicieron quienes son hoy”. Agregó que el hecho de que pueda configurarse una alianza entre diferentes fuerzas políticas, ponderando el interés general que es el de México, y en este caso, el de Veracruz, “debe ser por encima de intereses partidarios, ideológicos o particulares”. Aclaró que la única coincidencia con la declaración de Yunes Márquez es que difícilmente los priistas podrían pensar en ayudar a su persona como tal en cualquier aventura electoral, “entiendo que ni siquiera a los suyos ha podido convencer, por nuestra parte, muchos militantes del tricolor no jugaríamos por él, que viene de una familia que ha lastimado a priistas haciéndolos rehenes de revanchismos y persecuciones políticas absurdas, lastimando a su paso, a gente que no la debía ni la temía”.El ex secretario de organización del Comité Estatal del PRI de Veracruz, señaló que la posibilidad de alianzas que ponderen el bienestar de los ciudadanos es bienvenida en este momento, toda vez que la entidad y los municipios enfrentan crisis en diferentes sectores, pero no sería con Yunes Márquez como candidato bajo ninguna circunstancia.“Ellos -los Yunes- han encontrado su modus operandi en impulsar al hermano o al papá, para mantenerse en el poder, es su estrategia y se los han permitido en su aún partido. Pero en el PRI no podríamos jugar con un personaje de esa naturaleza, que sólo se ha caracterizado por lanzar ataques hacia los priistas, revanchismos, rencillas históricas de su padre con actores políticos del PRI que ya ni en el partido están, y eso hace muy complicado que la militancia pudiera jalar en un proyecto que él encabezara”, abundó. Asimismo, dijo, aunque es difícil opinar sobre la vida interna del PAN, la percepción es que ellos como grupo han dado preferencia a sus amigos, es la forma cómo han participado en proyectos políticos, “pero hoy día hay que destacar las condiciones en las que se encuentra Veracruz puerto, cuando no hay un papá gobernador que genere apoyos o un pariente que sea funcionario federal. Es notorio que el actual gobierno municipal –que encabeza su hermano Fernando Yunes- no ha sido el mejor de los gobiernos; Veracruz tiene problemas en seguridad, iluminación, baches, no se ve obra, tal vez no se nota en comparación con otros municipios, pero el comparativo con gobiernos anteriores, el resultado es bastante malo". ¡Sopas!.¿Cómo es posible que siendo Veracruz la tercera entidad donde hay más enfermos de Covid y donde se ha registrado el mayor número de decesos, al gobernador se le ocurre pintar de verde al estado?, se pregunta el periodista Joaquín López Dóriga y se contesta, bueno a Cuitláhuac no le interesan los veracruzanos, esos que se mueran, le interesa quedar bien con ya saben quién, eso es lo más importante... Por eso no nos quieren a los periodistas, por andar calumniando.