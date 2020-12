Experiencia frente a rebrotes

*¿Y nuestro mejor país?

*Honor a quien lo merece

*Pornografía en las redes



En realidad mucho se ha logrado avanzar desde el punto científico en torno a las características del COVID, al tiempo que la ciencia médica incrementa sus conocimientos tanto sobre el comportamiento del virus, como de las reacciones de los pacientes para afrontarlo en mejor forma, referencias ya estipuladas desde las perspectivas de la ciencia, mismas que han permitido iniciar el desarrollo de un catálogo en el marco de su desarrollo, así como de los procesos más eficientes y apropiados, tanto para reducir las posibilidades del contagio, como para evitar con mayor éxito los desenlaces fatales de los pacientes.



Las valiosas aportaciones de la ciencia médica se han logrado, gracias a la participación de especialistas que en todo el mundo, han dedicado un proceso de evaluaciones, investigaciones e intercambios de experiencias, que permiten el inicio de un invalorable catálogo de escenarios y resultados, referencias que están cimentando opiniones y conocimientos, que permitan a los médicos y asistentes hospitalarios de todo el mundo, atender con mayor eficacia a los pacientes agredidos por uno de los virus que mayor mortandad han originado alrededor de todo el mundo.



En los mismos contextos, los médicos suman evaluaciones sobre el comportamiento de los pacientes afectados mortalmente por el COVID, al igual de quienes lo han superado, lo que favorece la definición de un catálogo de experiencias médicas, mismas que conducirán al diseño formal de procedimientos de atención hospitalaria, apropiados para cada paciente, de acuerdo a las condiciones y edad de cada uno de ellos, catálogo de experiencias y resultados, que permitirán a los médicos de todo el mundo, atender con mayores conocimientos a su alcance a los contagiados por el terrible coronavirus.



En estos mismos contextos surge la posibilidad (incluso de rangos inmediatos) para que paralelamente a los aún no del todo claros niveles de inmunidad, que pudiera otorgar la vacuna, los médicos de todo el mundo y los centros hospitalarios, dispongan tanto de los protocolos apropiados que deben aplicarse, como del perfeccionamiento en los procedimientos médicos variables, que se requieren de manera específica para cada caso.



Paralelamente a ello, gobiernos de diversos países incluyendo el de México, aplican en estos momentos acciones para ampliar la capacidad de hospitales regionales en todo el país, lo mismo en espacios que en el equipamiento tecnológico requerido, para encontrarse en condiciones de afrontar en mejor forma y obviamente con mayor calidad de atención, los posibles rebrotes de contagios que pudieran registrarse en lo inmediato, como en el futuro.



Así las cosas, los avances médicos y conocimiento de las medidas preventivas, en torno a los efectos y recursos para atender a pacientes contagiados por el COVID, constituyen una clara referencia de apropiada anticipación del sector médico, con apoyo del gobierno de la República y de los gobiernos estatales y municipales, para que no se registren panoramas emergentes al interior de centros hospitalarios, ante la carencia de equipos, espacios y recursos médicos en todos los renglones, en caso que pudieran surgir mayores rebrotes en nuestro país y en muchos otros países del mundo.



Siempre ha referido cimientos de claro y positivo escenario, el viejo y conocido refrán mexicano que “más vale prevenir que lamentar” y, hoy, la ciencia médica ya no se encuentra desconcertada como sucedió ante los primeros brotes del COVID, ni tampoco pueden considerarse como neófitos sobre el tema los espacios gubernamentales, por lo mismo, la prevención es obligada si no se quiere recibir en tales ámbitos la calificación reprobatoria del colectivo social.



Lo que se lee



Cierto lo que se comenta en redes de Internet, apuntes en los que se refiere que los mexicanos el día de los pasados comicios federales, en los que resultó triunfador el actual Presidente Andrés Manuel López Obrador, ejecutaron los electores tal determinación “soñando con un México mejor”, pero nunca “al despertar” pensaron que el sueño se convertiría en pesadilla, primero con un país agredido por la violencia y con cifras negativas en materia de crecimiento económico, para posteriormente encontrarnos de frente con una terrorífica pandemia, lo que agudizó aun más el decrecimiento económico y los niveles de bienestar de los mexicanos.



Hoy México en lugar de pensar en crecimiento busca los senderos que pudieran conducirnos hacia la recuperación, para primeramente restablecer lo que se encuentra en niveles de parálisis y, ya sobre la marcha, recuperar lo que se ha perdido.



Sobre el tema de la recuperación socioeconómica en el caso de México, quienes saben del tema auguran que se requerirán de tres a cinco años, ello inyectándole eficacia a la actividad productiva, porque de lo contrario podría suceder que incluso algunas empresas ya nunca se recuperen en su totalidad, ello por los efectos del quebranto que han originado aceleradas pérdidas por el desplome productivo como resultado de la pandemia... Realidad inobjetable.



Lo que se ve



El senado de México ayer echó las campanas a vuelo al decidir que la Medalla Belisario Domínguez, se otorgue a todo el personal del sector salud incluyendo a médicos, enfermeras y personal sanitario, determinación que indudablemente aplaudirán todos los mexicanos, pues bien se conoce por el colectivo social, el esfuerzo cotidiano que desde los inicios de la pandemia hasta la fecha, ha constituido una aportación sin igual en los espacios de atención médica y servicios en lo general, por parte de quienes prestan sus servicios en centros de salud del servicio público mexicano.



Y no sólo la distinción de ser galardonados con la prestigiada medalla la merecen los trabajadores del sector de asistencia médica en el territorio mexicano, sino que también debería considerarse un premio en efectivo que les permitiera aliviar en algo las muchas necesidades, mismas que, por los tiempos de carestía que se atraviesan, simplemente son muchos los mexicanos que no tienen los ingresos suficientes para afrontarlas.



Lo que se oye



El senado de la República anunció el haber aprobado la “ley Olimpia”, misma que se encuentra encaminada a proteger a los navegantes de Internet del acoso cibernético, por lo que el Legislativo establece disposiciones severas con elevadas multas y castigos de varios años, para aquellos que violen las normas establecidas en la nueva Ley, mismas que serán difundidas con todas las precisiones.



La legislación en referencia constituye un avance en la materia, en tanto que mucho es el daño que se genera sobre todo en menores de edad, por la utilización de mensajes pornográficos que contravienen los usos y costumbres con rangos de honorabilidad y sin distorsiones... Mucho se hablará sobre el tema, pero en principio “adiós a la pornografía cibernética sin control ni reglamentaciones”.



Disfrute Usted de un excelente fin de semana y cumpla con la sana distancia y disposiciones al respecto.