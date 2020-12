¿Ahora sí? la marcha de Joe Biden a la Casa Blanca...

1.- Todas las fiestas y las esperas tienen su tope: La calificación de la elección ganada por Joe Biden en USA, llegó a su final, para martirio de DT.: Ayer lunes, el Colegio Electoral de Estados Unidos ratificó la elección de Joe Biden como próximo presidente del país. Esto al superar la barrera de 270 votos electorales necesarios para llegar a la Casa Blanca.



Horas antes, el presidente electo aseguró que pedirá “pasar página” a las tensiones en aquel país tras las elecciones.



En ese sentido, Biden dará un discurso en la noche ahora [ayer] que el Colegio Electoral ratificó su victoria en las elecciones del 3 de noviembre. “La llama de la democracia se encendió en esta nación hace mucho tiempo. Y ahora sabemos que nada, ni siquiera una pandemia o un abuso de poder, puede apagar esa llama”.



Fue en California donde, en la asamblea estatal, los compromisarios confirmaron que los 55 votos electorales de ese estado iban para el demócrata. Por lo que se confirmó que el ahora presidente electo superaba los 270 votos electorales necesarios para llegar a la Casa Blanca.



Asimismo, las reuniones de esos delegados de cada partido corroboraron que Biden acumula al menos 302 votos electorales frente a los 232 de Trump. No obstante, aún falta que se confirmen los 4 compromisarios que adjudica Hawái, donde también se impuso el próximo presidente de EE. UU.



¿Cómo reaccionó el presidente Trump a la noticia?



Por su parte, Donald Trump, actual presidente de EE. UU., no ha reaccionado directamente al anuncio del Colegio Electoral. No obstante, en Twitter anunció que el fiscal general William Barr, con quien tuvo discrepancias por el tema electoral, dejará su gabinete en los próximos días.



Así pasa cuando sucede, dice el cohetero.



2.- Ricardo Monreal Ávila, líder de la Jucopo en el senado, nunca midió [o quien se lo ordenó] la tremolina brutal que provocaría con una iniciativa de reformas a la ley del Banco de México. Tan grande fue la reacción de los que sí saben del manejo de la economía y el dinero, que ayer mismo [en vísperas de las posadas que ya no habrá] “que el tamaño de la polémica y las críticas que generó la aprobación de reformas a la Ley del Banco de México en el Senado de la República llegó a tal nivel que anoche ya se hablaba de una “revisión a fondo” de la iniciativa en la Cámara de Diputados. Y es que las denuncias sobre la violación a la autonomía del Banxico y la presunta facilitación al lavado de dinero, junto con las acusaciones públicas que hicieron integrantes de la Junta de Gobierno sobre la existencia de un “interés particular” que movió a esa reforma para beneficiar a un solo banco (Banco Azteca, de Ricardo Salinas Pliego), harán que los diputados modifiquen la minuta de esa iniciativa para revisarla a fondo y detener así las amenazas de un grave peligro para las reservas internacionales por la contaminación de dinero sucio y el riesgo de desestabilización del sistema financiero nacional...”



La noche de antier [siempre en domingo], el propio impulsor de la propuesta, Monreal Ávila, anticipó en un video en sus redes sociales que en la Cámara de Diputados revisará su iniciativa y escuchará a todas las voces que deben participar en un debate de gran envergadura como este porque “debemos eliminar cualquier presunción de actividades ilícitas o de afectar la violación a la autonomía del Banco de México”.



El líder morenista reconoció [¿le quedaba otra?] que su grupo parlamentario en el Senado aceptará y acatará cualquier decisión que tomen los diputados. “La colegisladora actuará de conformidad con su autonomía y las disposiciones que regulan su funcionamiento y nosotros lo respetaremos. No deseamos que la confusión y la incertidumbre alteren la estabilidad financiera y política del país”, dijo Monreal quien defendió como el interés y la preocupación real de su iniciativa “el manejo de dólares de origen legítimo proveniente de migrantes y del turismo”.



¿Será posible que los legisladores [diputados y senadores] no se atrevan a alertar de lo que pueden causar sus reformas legislativas sólo por que no quieran hacerle ver a quien [o quiénes] les ordena echarlas al ruedo legislativo?



El escándalo amainará cuando la reversa se eche a funcionar. Lamentablemente el expediente se irá a extrainings; el juego normal se cerrará mañana. ¿O habrá tiempo parando el reloj legislativo?



P.D. El León fue mucha fiera para los Pumas, quedó evidenciado.