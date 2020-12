Felipa, la prima cómoda

“Los adversarios se jalan los pelos

porque el pueblo apoya la transformación”

López Obrador

Historias de hermanos “incómodos” o de otros parientes que se benefician del poder que adquiere un cercano al convertirse en alcalde, gobernador o presidente, tenemos muchas y aunque la memoria comience a fallar si recordamos algunas.La que más nos impactó siendo reportero de un diario del puerto de Veracruz fue la del presidente Carlos Salinas de Gortari, cuyo hermano Raúl un ingeniero civil, quien al amparo del manto protector de su carnal se hizo funcionario público y empresario y se desempeñó en la administración pública federal de México de 1975 a 1995, en instituciones como la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, la Secretaría de Programación y Presupuesto, el Programa Nacional de Solidaridad y la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO), acumulando una enorme fortuna que casi le cayó del cielo porque para tenerla no se esforzó mucho, su hermano era el Presidente de México, para qué más.Y aunque el 28 de febrero de 1995 fue arrestado por órdenes del entonces presidente Ernesto Zedillo, merced a una venganza política en contra del ex presidente, para posteriormente llevarlo a la prisión de Almoloya, en 2005 Raúl Salinas recuperó su libertad y, posteriormente, en todas las investigaciones sobre su patrimonio obtuvo sentencias absolutorias, sumando un total de 6 sentencias en 5 Tribunales Unitarios de Circuito, total que Raúl quien se ganó el mote de “el hermano incómodo” estuvo en la cárcel un tiempo pero fue absuelto y toda la fortuna que había robado se la devolvieron, hoy disfruta de los abundantes placeres de la vida y de las riquezas que logró acumular de sus actividades de corrupción al amparo del poder.Vicente Fox Quesada fue otro caso digno de mencionarse. Sus hijos, los cuatro que adoptó en su primer matrimonio con Lilian de la Concha, su asistente en Coca Cola, salieron buenos para el billete. El tiempo que Fox estuvo en la presidencia los muchachitos se dedicaron a hacer cuanto negocio pudieron escudándose en el padrastro, pero ellos no fueron los únicos, Fox se casó en segundas nupcias con Martha María Sahagún quien le arrimó otros tres hijastros producto de su primer matrimonio, los jóvenes Bribiesca, también competentes para eso de la corrupción y el billete fácil. Se imaginan siete jóvenes dedicados únicamente a hacer negocios al amparo del poder presidencial… se rayaron.De Felipe Calderón Hinojosa no se supo nada en este sentido ni de Enrique Peña Nieto, tomando en cuenta que ese tipo de asuntos trascienden de inmediato a través de los medios de circulación nacional.Sin embargo los casos que se van multiplicando con el transcurso de los días son los del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien primero se supo de las empresas que montaron sus tres hijos mayores, personas que en su vida habían trabajado y hoy, a dos años de distancia, son prósperos empresarios; el asunto de su hermano Pío López Obrador, encargado de recoger “las aportaciones” de los simpatizantes de AMLO por todo el territorio mexicano y quien sabe desde cuando. Ahora tenemos la asignación de contratos millonarios a la prima hermana de AMLO, Felipa Guadalupe Obrador Olán, a quien miembros del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados denunciaron formalmente por presunto tráfico de influencias en el otorgamiento de contratos a una empresa vinculada a ella por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex).En un comunicado, los legisladores perredistas recordaron que la empresa Litoral Laboratorios Industriales S. A. de C.V., de Felipa Obrador participó en dos contratos con Pemex en la presente administración, el primero por un monto de 133 millones de pesos y el segundo por 231 millones.Además, la empresa de señalada habría recibido contratos por adjudicación directa de otras dependencias públicas como el Instituto Mexicano del Petróleo, Aeropuerto y Servicios Auxiliares, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), por diversos montos.Estos casos de corrupción por tráfico de influencias, van a impactar inevitablemente en el próximo proceso electoral del 2021. Lo primero que piensa el ciudadano común al enterarse es que fue engañado, sorprendido, porque si la bandera fue el combate a la corrupción y ahora se ponen al descubierto varios casos vinculados directamente con el presidente, difícilmente le ratificarán la confianza en un mentiroso. Insistimos, estos salieron peores.A los casos de alcaldes, ex alcaldes, líderes como Juan Carlos Molina, políticos que han perdido la vida por la terrible violencia que impera en la entidad, hay que sumar el del ex alcalde de Tehuipango Domingo Panzo Tecpile, quien en el interior de un hospital particular de la ciudad de Orizaba perdió la vida luego de ser atacado a balazos por hombres desconocidos cuando circulaba sobre la carretera estatal Zongolica- Tehuipango- Mixtla de Altamirano. De acuerdo al reporte policial el ataque armado se registró en punto de las 19:00 horas de este domingo sobre dicha carretera estatal cuando se encontraba en el interior de su negocio asentado en el municipio de Tehuipango de la Sierra de Zongolica.Tras el ataque, el ex edil fue trasladado por sus familiares al Hospital Regional de Tlaquilpa, pero debido a su gravedad fue trasladado de urgencia a un Hospital Particular ubicado en la Calle Sur 5 entre Oriente 6 y 8 de la Colonia Centro de Orizaba, en donde falleció debido a las lesiones que presentó.Hasta dicha carretera acudieron oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Fuerza Civil y Policía Municipal, quienes tomaron conocimiento e implementaron un inmediato operativo de búsqueda y localización de los presuntos atacantes, aunque lamentablemente no lograron ubicarlos ni detenerlos, como pasa siempre.Hasta dicho nosocomio ya se trasladan detectives de la Policía Ministerial Acreditable, Peritos y personal de la Fiscalía Regional para tomar conocimiento y efectuaron el levantamiento del cuerpo.Si la crítica periodística te molesta, no hagas cosas que sirvan de materia prima a tus críticos, así de sencillo. El problema es que a dos años de distancia aún no entienden que no entienden. Ayer una vez más, el presidente de México se dolió de ser atacado. “¿Han leído una columna a favor de lo que estamos haciendo? Ahí se los dejo de tarea”.Estamos seguros que si da motivos para reconocerle algo, no elogiarlo a cambio de chayote, tendrá el reconocimiento. El ejercicio periodístico tiene que ser una profesión al servicio del pueblo no un juego de intereses al servicio del poder.Escríbanos a [email protected]