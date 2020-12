Los agentes de la CIA, DEA y FBI, no tendrán inmunidad...

1.- Pronto se verá la reacción de los bancos con sus clientes defraudados porque lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hace un par de días, no tiene desperdicio al declarar “que los bancos deben pagar intereses moratorios a los titulares de tarjetas de débito que sean víctimas de robo en sus cuentas bancarias”.



A través de una jurisprudencia publicada el pasado 11 de diciembre, la Primera Sala resolvió “que si el titular de la cuenta denuncia retiros no autorizados mediante el uso de su tarjeta de débito, el banco debe retribuirle lo robado y, de no hacerlo, pagar intereses ordinarios y moratorios del 6%”.



“Cuando el titular de una cuenta de depósito de dinero denuncie retiros no autorizados mediante el uso de tarjeta de débito, la institución bancaria debe retribuir las cantidades extraídas y, de no hacerlo, pagar intereses ordinarios y moratorios por retraso, a razón de 6 por ciento, pues en el contrato de depósito de dinero el depositario tiene un deber de cuidado sobre el dinero que le entrega el depositante”, señala el criterio que es de aplicación obligatoria para todos los jueces que conozcan de casos como este.



Los ministros señalaron que si alguien es víctima de robo de su cuenta de débito, el banco en su carácter de depositario, descuidó el dinero de su cliente.



“Si alguien distinto al titular de la cuenta realiza un cargo que éste no reconoce y genera un menoscabo en su patrimonio, es posible presumir un descuido de la cosa depositada y, por tanto, la obligación del depositario de responder al depositante”, indicaron.



Mientras el cliente no pueda disponer de su dinero, afirmó la Corte, el banco deberá pagarle además de intereses ordinarios, los intereses moratorios en razón del 6% anual, según lo establecido en el Código de Comercio vigente.



Como dice Juan Lanzaelote: “Sopas perico”...



2.- Y que conste que no es un reto ni nada que se le parezca: Ahora fue la Cámara de Diputados la que aprobó reformar la Ley de Seguridad Nacional, con lo que se retira la inmunidad de los agentes extranjeros, como la DEA, agencia antidrogas de Estados Unidos, en México.



La pizarra quedó así: Con 329 votos a favor, 98 en contra y 40 abstenciones, los legisladores ratificaron la iniciativa que el Senado avaló la semana pasada. Ahora, fue enviada al Ejecutivo para su promulgación y entrada en vigor, lo que se augura será más pronto que tarde.



Como se sabe, la ley obligará a los agentes de extranjeros a compartir su información con las autoridades mexicanas. Además, además de que les prohíbe arrestar a personas, exigiendo una autorización para llevar armas.



De la misma forma, la reforma a la Ley de Seguridad Nacional que aprobaron los legisladores, establece la CIA, DEA y FBI, no tienen inmunidad judicial. Y amenaza con la expulsión de las agencias si quebrantan la ley.



Se presume que la paternidad de esta iniciativa es señalada como una respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador a las actividades de la DEA en nuestro país.



El mandatario mexicano expresó en el pasado inmediato, su malestar por no haber sido informado de la investigación de la DEA contra el general Salvador Cienfuegos. La cual derivó en su captura en Los Ángeles, Estados Unidos, por presuntos vínculos con el narcotráfico cuando dirigía el Ejército durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.



De acuerdo con el dictamen, la iniciativa establece que se crearán dos órganos auxiliares del Consejo de Seguridad Nacional. Se trata del el Grupo de Alto Nivel de Seguridad y un nuevo Grupo de coordinación operativa.



Se prevé que la reforma a la ley de Seguridad Nacional [que fue aprobada con 329 votos a favor; 98 en contra y 40 abstenciones], se publique de inmediato.



3.- ¿Será una victoria Pírrica? El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó las medidas cautelares que la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral (INE) emitió contra Andrés Manuel López Obrador por sus declaraciones respecto al proceso electoral de 2021.



Los magistrados estimaron “que dichas expresiones no ameritan ser objeto de tutela preventiva en la vía cautelar, ya que “...son actos futuros de realización incierta...”



Los magistrados indicaron que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral no tiene atribuciones para emitir una determinación de tutela preventiva sobre actos futuros, pues constituye un acto de censura previa que viola el principio de legalidad previsto en la Constitución Política.



"En la resolución se explica que las medidas cautelares son accesorias, y por lo tanto siempre deben ser parte de un procedimiento principal, y por lo tanto no pueden ser dictadas sobre situaciones que aún no acontecen", señalaron.



También determinaron que el presidente y su gabinete, así como gobernadores y alcaldes respeten el principio de neutralidad y las normas previstas en el artículo 134 constitucional para no intervenir en el proceso electoral.



Y que conste que los togados del El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) “...son neutrales...”.



4.- Y lo que sigue es como fin de fiesta: “...El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) consideró que el INE no tiene facultades para establecer la paridad de género en las candidaturas a gobernador, pero, por cuatro votos a favor y tres en contra, se vinculó a los partidos a que busquen siete candidatas para el mismo número de entidades.



En una votación en la que se dio un enredo de interpretaciones, los magistrados Reyes Rodríguez, Janine Otálora, Felipe de la Mata y Mónica Aralí Soto Fregoso, es decir, la mayoría, votaron por vincular a los partidos políticos, mientras que el presidente José Luis Vargas, Indalfer Infante y Felipe Alfredo Fuentes Barrera por solo exhortarlos a que lo hicieran.



También se vincula al Congreso de la Unión y a los congresos locales a legislar en la materia antes de que inicie el proceso electoral 2024...”