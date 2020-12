Es como manejar borracho

“La salud es uno de nuestros

Para que entendamos la importancia del uso del cubrebocas y evitar contagios del virus del Covid-19, el ex secretario de Salud en México, Salomón Chertorivski afirma: no usar cubrebocas es cómo manejar borracho, se expone la vida de otras personas y la de uno mismo. El científico hace una severa crítica al gobierno de Andrés Manuel López Obrador por no saber manejar adecuadamente la pandemia que ha cobrado, por irresponsabilidad gubernamental, la vida de cerca de ciento quince mil mexicanos.Proporcionar salud al pueblo mexicano no es un acto de compasión y mucho menos un gracioso regalo de la 4T, es obligación del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, procurar dar salud a todos los mexicanos, a los más de 130 millones de habitantes de este país en desgracia, porque aparte de tratarse de un derecho humano es un derecho Constitucional. El artículo cuarto de nuestra Carta Magna es muy claro cuando dice: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.”¿Entonces por qué este gobierno no ha querido tomar las medidas necesarias para detener o controlar el avance de la pandemia?, al contrario, ha hecho todo lo posible por que empeore y cobre cada día más vidas.¿A poco no el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, ha dicho que el uso de cubrebocas genera una falsa sensación de seguridad y hace creer que, sólo con usarlo, la gente no se va a contagiar, pero “no es así”, y el presidente de México, el ejemplo a seguir por todos los gobernados, se niega a la fecha a usar este instrumento tan útil en el control de los contagios? Para remachar el diabólico doctor Gatell ha comentado: “Lo usamos (el cubrebocas) para no contagiar a los demás, pero no (hay que tener) tener la falsa sensación de seguridad de que porque ya tengo el cubrebocas no me voy a contagiar”.Y tan es una necedad del chiqueón del presidente que mientras López Gatell insiste en que no se use este valioso instrumento de prevención, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó el pasado lunes una campaña intensiva sobre el uso de cubrebocas, en el que insiste en que debe portarse en todo momento.“Ese es el mensaje que nosotros queremos transmitir y por eso esta campaña que mostramos el día, es el mensaje a la ciudadanía de quedarnos en casa, de si salimos, usar cubrebocas y siempre sana distancia, de no fiestas, no posadas, no reuniones familiares”, dijo Sheinbaum en conferencia de prensa.La estrategia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para enfrentar la pandemia de coronavirus ha sido criticada nacional e internacionalmente. Sin embargo, a más de 100 días de haberse implementado el plan de reactivación, seis ex secretarios de Salud mexicanos estarían gestando una modus operandi distinto para responder al COVID-19. Quienes fueran titulares de la Secretaría de Salud en sexenios anteriores habrían llegado a la conclusión de que “la epidemia de COVID-19 está fuera de control” y crearon su propia propuesta, de acuerdo con información revelada por el periódico Reforma.Esta consistiría en un Plan Nacional de ocho semanas que contemple la aplicación de pruebas de forma extensa en el territorio nacional para poder conocer el movimiento del virus y contenerlo donde sea necesario. Para ellos, sería necesario trazar un mapa de infección para que tanto gobiernos federales como estatales apliquen las acciones centradas en los panoramas locales de la enfermedad.Los seis ex funcionarios son Salomón Chertorivski, José Ángel Córdova, Julio Frenk, Mercedes Juan, José Narro y Guillermo Soberón y permitieron a la periodista Natalia Vitela conocer el análisis que realizaron.La propuesta de atención sanitaria implicaría “un nuevo periodo extraordinario de seis a ocho semanas para el genuino control de la epidemia (el tiempo promedio que han necesitado otros países en ese objetivo)”, destaca el proyecto.La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha solicitado a México que incremente el número de pruebas diagnósticas para poder atender la pandemia.El grupo de ex secretarios destacó que la poca aplicación de pruebas y la negativa constante de realizarlas, así como otros factores han hecho que el país esté pagando por una estrategia que subestimó el impacto del coronavirus. Además, destacaron que el 79 por ciento de los fallecidos no habrían recibido cuidados intensivos. Calificaron el modelo del Consejo de Salubridad General como “errático e insuficiente” en la identificación de casos positivos, así como una resistencia al uso de cubrebocas y otros errores de la actual administración sobre el tema.Constantemente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha solicitado a México que incremente el número de pruebas diagnósticas para poder atender la pandemia. A finales del mes de agosto el director del Programa de Emergencias Sanitarias, Mike Ryan, aseguró que en México había una subpresentación grave de la crisis sanitaria por COVID-19.Debido a que este gobierno no ha sido capaz de garantizar las demandas, necesidades y la seguridad pública a los veracruzanos, la organización Movimiento Indígena Liberal, Popular y Autónomo de Zongolica (Milpaz) pide la renuncia del gabinete y del propio gobernador Cuitláhuac García Jiménez, esto luego del asesinato del ex alcalde y diputado suplente Domingo Panzo Tecpile en el municipio de Tehuipango.«Hasta cuando los ciudadanos tenemos que aguantar un gobierno sin un verdadero compromiso de liderar un estado con altos índices de delincuencia. Está humilde organización Milpaz, AC, ante la fallida demostración de gobernar y de garantizar la seguridad del estado pide respetuosamente la renuncia del gabinete y del propio Gobernador por no estar a la altura de las demandas y necesidades de los veracruzanos», así lo exigió el líder regional de Milpaz Román Vázquez González.«Hoy quedó demostrado que la delincuencia va hasta tu propia casa a asesinarte, hoy vemos a los diputados en el Congreso que más están preocupados por aprobar leyes absurdas que por ampliar más el marco legal para que los ciudadanos puedan defenderse, es más importante aprobar leyes como la «antichancla» que asegurar la vida de los ciudadanos, esta ley según los diputados es más peligrosa una chancla que un balazo».Dijo que con el asesinato del ex presidente municipal de Tehuipango y ex compañero de fórmula del diputado local Alexis Sánchez García, en el Distrito XXII, con cabecera en Zongolica, queda demostrada la forma fallida de dar seguridad a los habitantes de la zona serrana. «Con una estrategia de seguridad fallida, una estrategia que aparte de ser un gasto considerable en la compra de equipamiento para las corporaciones y que este recurso sale del bolsillo de la ciudadanía, también tiene que parar con sangre la inutilidad de este gobierno».Afirmó que las estadísticas de crímenes en el estado rebasan los índices de los pasados gobiernos, pero particularmente está administración se llena la boca de hacer críticas sobre los ciudadanos que le apuestan más a autodefenderse, que a confiar en la inutilidad de la propia Secretaria de Seguridad Pública (SSP).Agregó que esta dependencia solo sirve para acordonar la zona de un crimen y hacer una investigación que nunca tendrá resultados, además de implementar un desfile de poder armado que no le servirá de nada a las víctimas de la delincuencia.“Al poder se le revisa no se le aplaude”, dice con toda razón Víctor Trujillo, periodista y comediante en su papel de Brozo. En esa frase tan corta está definida la función del periodista.Escríbanos a [email protected]