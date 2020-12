Se aclara: el OPLEV se prestó a la irregularidad

Finalmente apareció el peine con lo del dinero de los partidos políticos. Hubo verdades a medias tanto del secretario de Finanzas, José Luis Lima Franco, como del titular del OPLEV, Alejandro Bonilla.



Resulta que la Secretaría de Finanzas sí pagó el dinero que se les debía a los partidos nacionales, pero no entregó la partida que correspondía a los partidos de nueva creación, y que el OPLEV les quitó a los primeros una parte de sus recursos para poderles pagar a los segundos, ¡pero también les hizo un moche!



Ninguno de los dos funcionarios aclaró el asunto, porque no les convenía. En una serie de complicidades, atendiendo primero su bolsillo personal, los representantes de los partidos acreditados ante el organismo aceptaron dar su consentimiento y firmar de conformidad con tal de que, a ellos sí, se les pagara íntegro el 50% que les correspondía.



Explico: con el recorte por la ahora fallida Reforma Electoral, en lugar de los 70 mil pesos mensuales que les daban, prestaciones aparte, se los recortaron a 35 mil. Al caerse la reforma, les dijeron: si quieres que te devolvamos íntegros tus 70 mil pesos y no te los tronchemos, firma para que la mordida sea a tu partido.



Presupuestívoros, Bonilla se puso al servicio del gobierno (no se entiende de otra forma que no haya protestado) aceptando la irregularidad, y luego se prestó para planchar a los representantes. Todos en el OPLEV, pues, llenaron la buchaca y tendrán cena navideña de lujo. Habrá champaña en lugar de sidra. Los partidos quedaron sin argumentos para reclamar.



Y a los cuatro nuevos partidos, a los que en realidad les tocó algo simbólico, de última hora les salieron con que les habían pagado de más (también con un recorte de 50% a partir de agosto) porque en el OPLEV habían calculado mal lo que les correspondía (como si ellos hubieran tenido la culpa), así que a lo chino les dijeron matanga dijo la changa y en este mes de diciembre los dejaron solo con tres pesos. Todo un desaseo legal, pues.



¿Hay motivos para confiar en que el árbitro electoral (je je) no se prestará al manipuleo de los resultados electorales a cambio de dinero, si los llegan a tentar, como ahora sabemos que sucedió? ¡Cómo que hicieron mal su cálculo! ¿Con esas nos saldrán los señores del OPLEV cuando desconozcan el resultado favorable a un candidato para beneficiar a otro? Este espacio lo dejo abierto por si quieren precisar o aclarar algo.



Y pensar que el proceso apenas comienza este miércoles y en la sesión de apertura se van a llenar la boca hablando de limpieza, certeza, legalidad, transparencia, independencia, y tantas menudencias más. ¡Puaf!



Aprueban iniciativa sobre seguridad de diputada de Morena



Se está acabando el año y, diga lo que se diga desde el lado oficial, lo cierto es que el problema de la inseguridad se mantiene latente. Por eso me ocupo ahora de la iniciativa que presentó la diputada federal de Morena por el distrito de Coatepec, Carmen Mora García, para regular en el país el servicio de seguridad privada, pero también para hacerlo coadyuvante del sistema de seguridad pública nacional, que, por fin el lunes, fue aprobada en la Cámara de Diputados y ahora se enviará a los Congresos locales para su discusión y votación.



Ese servicio, como bien lo recordó, surgió a nivel mundial en la década de los años ochenta para llenar los espacios vacíos que no cubría y no puede cubrir la fuerza pública ante la amenaza de la inseguridad, servicio que a la fecha ha crecido de manera acelerada al grado que ha superado la capacidad del Estado mexicano para regularla.



Su argumento es que, ante el alto índice de inseguridad, muchas personas y empresas que tienen recursos para hacerlo han tenido que contratar servicios de seguridad privada al grado que, de acuerdo al presidente de las Agrupaciones de Seguridad Unidas por México (Asume), Armando Zúñiga Salinas, más de 600 mil personas se desempeñan en 8 mil empresas, que vigilan en inmuebles habitacionales, instituciones públicas, privadas, bancos, aeropuertos, aduanas, empresas o traslados de valores.



Sin embargo, la mayoría no tienen permiso, no cuidan sus procesos, y sus trabajadores desempeñan una labor sin capacitación por lo que pueden incurrir en la comisión de un ilícito, a lo que se agrega que un tercio de ellos labora en la informalidad, por lo que es necesario avanzar en la profesionalización, regionalización y cobertura del sector.



Por eso, la legisladora veracruzana propuso una reforma al artículo 73 constitucional a fin de que haya una legislación única, ya que la actual Ley Federal de Seguridad Privada establece que “los servicios de seguridad privada que se presten sólo dentro del territorio de una entidad federativa, estarán regulados como lo establezcan las leyes locales correspondientes”, lo que ha generado conflictos, pues cada entidad federativa aplica normas y regulaciones diferentes. O sea, existe caos.



Con ello pretende que se homologuen procedimientos, requisitos, criterios y registros de los prestadores de servicios, y que además se aporte al Sistema Nacional de Seguridad Pública; una reforma que delimite la coadyuvancia de la seguridad privada como auxiliar de la seguridad pública, con las diversas autoridades de las entidades federativas y municipios, en situaciones de emergencia o desastre.



En mi colonia pasan unos señores con un uniforme verde gris pidiendo dinero dizque porque vigilan de noche. Nunca los he visto hacerlo, pero les doy no sea que, en cambio, una noche me asalten o se metan a robar en mi domicilio. ¿Quién los regula o vigila que, en efecto, cumplan con un servicio público, aunque como vigilantes privados? Tiene razón la diputada. Y sin tanta alharaca mediática logró, en principio, la reforma. ¿Cuántas, cuántos diputados más de Morena?



Voluntariado del DIF Municipal cumplió con noble labor



El lunes, el Voluntariado del DIF Municipal de Xalapa entregó 61 aparatos electrónicos, entre tablets, televisores, celulares y computadoras, a niños en estado de precariedad, para que puedan continuar sus estudios a distancia, la modalidad impuesta por la pandemia de coronavirus.



La noble labor social la inició el Voluntariado en septiembre pasado invitando a donar y recolectando aparatos, aunque fueran de uso pero que funcionaran, para ayudar a los niños de escasos recursos, que con todo cuidado fueron detectados. La entrega se hizo en escuelas de colonias de la capital.



Estos actos generosos encienden una luz de esperanza para los menores beneficiados e iluminan esta época del año, propicia para dar a los que no tienen.



La coordinadora del Voluntariado es la maestra Lucía León Tadeo y la directora del DIF, la doctora Rosío Córdova, quienes se coordinaron con la supervisora escolar, maestra Alejandra Chinchurreta. A todo el equipo que trabajó, el más amplio reconocimiento.