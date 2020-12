SE PUEDE DECIR: BROZO es un pinche payaso, o BROZO es un payaso chingón. Todo es según el color del cristal con que se mire.



1.- Este es uno de los últimos artículos que escribió el poeta mexicano, José Emilio Pacheco, y lo hizo el 17 de octubre de 2013; Con él [artículo] participó en el Atlas Sonoro del Español, que organizó EL PAÍS con motivo del VI Congreso Internacional de la Lengua Española, celebrado en Panamá.



En el evento [Una pieza coral] donde 21 escritores eligieron las palabras más autóctonas del español en sus respectivos países. [JOSÉ EMILIO PACHECO México DF.]



En México, "pinche" canceló su acepción normal para adquirir, no se sabe cuándo, las características de un epíteto derogatorio que sorprende por su omnipresencia y durabilidad.



El más amplio catálogo de acepciones lo consigna el excelente Diccionario del español usual en México de Luis Fernando Lara en su segunda edición de 2009. Lara advierte que se trata de una grosería: "Pinche" 1. Que es despreciable o muy mezquino. 2. Que es de baja calidad, de bajo costo o muy pobre.



"Pinche" puede ser un empleado, el hábito de fumar, la suerte, un policía, una camisa, un perro, una casa, una persona, el mundo entero, una comida, un regalo, un sueldo o bien lo que a usted se le ocurra. Se trata, pues, de un epíteto que degrada todo lo que toca. Normaliza y vuelve aceptable una furia sin límites contra algo que nos ofende y humilla pero no podemos cambiar.



Admite grados y amplificaciones: "Esa novela me pareció un poco pinche." "El racismo es una actitud pinchísima." A veces puede ser un sustantivo inapelable: "No te lleves con él: es un tipo de lo más pinche." Puede adquirir el rango de injuria máxima: "No me vuelvas a hablar, hijo de tu pinche madre."



No sé cuándo empezó a emplearse y nunca he leído nada sobre su origen. Ya que "pinche" en español común es "el ayudante de cocina", sin ninguna pretensión ni autoridad, se me ocurre que el término se originó en tiempos de la hacienda y el latifundio. Nació entre los peones obligados a trabajar la tierra para beneficio de los amos y que veían con explicable resentimiento a quienes laboraban en ocupaciones serviles dentro de la casa grande.



Si el uso está restringido a México, resulta algo anecdótico e insignificante frente al hecho de que, a diferencia de tantos otros idiomas, quinientos millones de personas podamos entendernos en nuestra lengua materna. Es una "pinche" desgracia que muy pocas veces tengamos conciencia de este prodigio.



Entonces pinche o chingón, son palabras que el viento se lleva...



2.- Fijarse no cuesta nada, al fin y al cabo que allí queda: El Instituto Nacional Electoral (INE) multó con más de 174 millones de pesos al partido Morena, ya que detectó que en el 2019, gastó recursos públicos en viajes al extranjero, viáticos y renta de habitaciones de hotel.



Se lee en un medio nacional: "De igual manera, detectaron la compra de libros para impulsar los valores de sus militantes, servicios mecánicos y remodelación de la sede del partido político.



Además, identificaron mil 28 irregularidades que se centran en haber ejercido recursos públicos en actividades que no corresponden a su labor partidista. Por ejemplo, detectaron 27 viajes al extranjero por más de 380 mil pesos, los cuales 9 fueron de Yeidkol Polevnsky de enero a noviembre de 2019 por 121 mil 438 pesos, sin que el partido aclarara el destino del viaje y la actividad realizada.



A ello se le suma el pago de 137 mil 445 pesos por la renta de una habitación de hotel el día 30 de noviembre al 1 de diciembre de 2019; y 250 mil pesos por viáticos en Oaxaca de Yeidckol en compañía de Bertha Luján, presidenta del consejo nacional del partido.



Pero eso no es todo, también encontraron gastos para arreglar la casa de la calle Chihuahua en la colonia Roma, donde actualmente es la sede del partido.



Morena también gastó 7 millones 683 mil pesos inexplicables en concepto de hospedaje, consumo de alimentos, renta de salones, servicios de coffe break, box lunch, renta de equipo de audio, servicios de contact center multicanal, servicio profesional de marketing digital para el diseño y programación web, equipo de cómputo, equipo de sonido y renta de sonido.



Asimismo, contrataron a proveedores no autorizados y desviaron más de 200 mil pesos que estaban etiquetados para la promoción del desarrollo del liderazgo político de las mujeres.



Cabe mencionar que Morena recibirá el descuento de esta multa en pagos del 25 por ciento durante todo el 2021..."



3.- Lo que nos faltaba: Todas las bancadas han pedido a sus diputados ir por la reelección, revela la diputada federal y presidente de la Mesa Directiva en San Lázaro, Dulce María Sauri Riancho. La exgobernadora de Yucatán adelantó que no irá [ella] por la elección consecutiva; Morena será la fracción que más diputados buscarán reelegirse, dice:



La presidenta de la Cámara de Diputados, (PRI), reveló "...que ha escuchado que en prácticamente todas las bancadas, que conforman la 64 Legislatura en el Palacio Legislativo de San Lázaro, se les ha pedido a sus legisladores que vayan por la reelección en las próximas elecciones federales.



En conferencia de prensa virtual, Dulce María Sauri recordó que no pasa nada si los actuales diputados federales presentan su solicitud de intención de ir por la reelección, y al final, sus partidos políticos deciden no postularlos.



Explicó que es más fácil para sus organizaciones políticas contar con ese aviso de intención de cara a las elecciones y recordó que todos los diputados federales tienen hasta el próximo 23 de diciembre a las 23:59 de la noche para presentar sus cartas de intención, que deben dirigir a la Secretaría General de la Cámara de Diputados; a la Comisión de prerrogativas del INE y otra a sus partidos políticos.



Dijo que no sabe cuántos diputados federales presentarán esta solicitud, pero será hasta el próximo 23 de diciembre cuando se conozca el detalle.



"Respecto a las bancadas, yo he escuchado prácticamente de todas las bancadas que están planteándole a sus compañeros que se registren la intención porque esto incluso a sus propias organizaciones políticas les da un margen de posibilidades de aceptar o no la intención de la reelección o de propiciar o no que una u otra diputada sea candidata a la relección. Yo les digo que en ese sentido, prácticamente yo lo he escuchado de todas las bancadas, vamos a ver cuántas finalmente lo hacen como una acción de tipo colectivo, pero también es voluntario", dijo.



Dulce María Sauri se descartó para buscar la reelección y dijo que ella está enfocada en concluir su encargo como presidenta de la Cámara de Diputados el próximo 31 de agosto del 2021, y después de ahí se irá a Mérida.



"Yo no voy a dar ningún aviso de intención, mi intención es terminar como presidenta de la Cámara de Diputados el 31 de agosto e irme a mi casa a Mérida, pero cualquiera puede y tiene el derecho de hacerlo", dijo.



Lo que sí adelantó es que será el grupo parlamentario de Morena, en donde se presentan más cartas de intención.



"Desde luego que Morena va a ser, seguramente, el grupo parlamentario que más avisos presente, simple y llanamente porque es la mayoría, ellos son ahorita creo que son 253 diputadas y diputados; entonces, la lógica es que la mayoría presente la mayoría de estas solicitudes o manifestaciones de intención de buscar la reelección", explicó.-El Universal.-