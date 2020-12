Pecados en la Universidad

*Cuitláhuac apoya municipios

Y muchos jóvenes (tanto damas, como caballeros) seguramente se preguntarán si ahora, en los ámbitos universitarios el insistir en la búsqueda de una relación personal (en el marco de la “correcta insistencia”) se podría convertir en causa de sanción e incluso expulsión de la Universidad, calificando a la natural búsqueda de un romance, en un atentado contra los valores y la integridad de una jovencita o de un jovencito... Porque tales escenarios se registran incluso entre chamacos de primaria.



La reflexión se encuentra enmarcada en la tramitación que existe sobre dictar nuevas disposiciones al interior de la Universidad Veracruzana, en la que se establezca, que en caso de acoso de un universitario a otra u otro integrante de la universidad (porque de todo hay en la viña del señor) se aplicarán sanciones que, según las dimensiones del escenario en referencia, podría alcanzar hasta la expulsión de la casa de estudios el acosador, tal como ya aconteció recientemente.



Y válido es preguntarse... ¿Hasta dónde es acoso o hasta dónde es la búsqueda de una relación sana?... ¿Quiénes y cómo valorarán los respectivos y múltiples escenarios diferentes que pudieran haberse presentado?... ¿Acaso no existen muchos matrimonios felices, cuyo origen fue precedido por una etapa de “aparente acoso”? mismo que molestaba en algunos casos el hombre asediado por una dama y, en otros, a la mujer acosada por un hombre.



Referir y dictaminar un acoso sexual no es un tema sencillo, porque el proceso de enamoramiento en ocasiones resulta ríspido para uno de los dos involucrados, pero muchos casos con ese rango de escenarios terminan en ceremonias matrimoniales, las anécdotas sobre tales temas son múltiples en el contexto de cualquier núcleo social.



Incluso conocí siendo joven, escenarios calificados con alarma “del robo” ejecutado por alocado enamorado, quien por la fuerza secuestró a quien pretendía enamorar, armando por el hecho terrible trifulca... Secuestro que posteriormente se convirtió en boda y en el surgimiento de una “excelente familia”.



Es correcto que se aplique disciplina en los centros estudiantiles para evitar acosos con rangos de agresividad, e incluso que se sancione con la expulsión universitaria a quien impregnado de conceptos aberrantes, toma gráficas de manera soterrada para exhibir a una alumna en paños menores, lo que incluso no sólo amerita suspensión del alumno irreverente, sino que es correcto dictaminar la expulsión, determinación que indudablemente se encuentra en los marcos de la apropiado e incluso “conveniente”.



Pero que dicha sanción ante el lamentable acontecimiento merecedor de la expulsión de la casa de estudios, no origine posteriormente que la atracción que pudiera tener un joven hacia una compañera de salón, hecho que le pudiera inducir a intentar “con recurrencia”, encontrarse cerca de donde “ella” se encuentre, de ninguna manera sea calificado como una acción semejante a la referida líneas arriba, que den motivo a un proceso de expulsión escolar, basados en la simple atracción que puede sentir un joven por alguien cuya imagen lo traslada al anhelante sueño, fascinado por quien siempre quisiera encontrarse muy cerca, precisamente de quien lo tiene cautivado.



Claro que existe en ocasiones la posibilidad de excesos que regularmente, quien es objeto de la atracción, le pudieran originar molestias e incluso temor, sin ignorar que tales escenarios también se practican por parte de encantadoras mujeres (porque la atracción puede registrarse también de una jovencita hacia un apuesto galán) ejemplos sobre ello seguramente lo han advertido muchos estudiantes o grupos de amigos, incluso se han filmado cintas cinematográficas a la sombra de tales argumentos, escenarios que se refieren en guiones cinematográficos, pero que son reflejo (en gran medida válido) del comportamiento natural del ser humano.



Y como de todo hay en la viña del señor, existen referencias de mujeres que señalan a “su villano acosador”, cuando en verdad la acusación fue artificiosamente creada para “castigar” socialmente, precisamente a quien no respondió a las insinuaciones de la dama, que intentaba llevar a cabo una relación personal, más allá de la amistad.



Las rutas de la atracción y el deseo se encuentran incuestionablemente vinculadas con sentimientos y conductas muy personales, algunas en los marcos de estricta discreción y, otras, sin que incluso exista el menor recato para ejecutarla y ello, debo insistir, se puede registrar en una dama o en un caballero y, tanto en la etapa juvenil como incluso en la vejez, de donde proviene el calificativo de “rabo verde”.



Abordo el tema porque en días actuales surgió el tema de un alumno en una facultad de la Universidad veracruzana, que ha generado notas informativas en diverso medios de comunicación, y escucho por ahí comentarios en contra del centro universitario en donde aparentemente se registraron los hechos, que si son tal como se refieren, de ninguna manera son aplaudibles, pero tampoco extraños a la sociedad, hechos que se escenificaron desde los ángulos de la perversión, que lo primero que se requeriría sería la intervención de un especialista en la materia, porque podría ser factible la existencia de algún trastorno de conducta, que pudiera no ser acreditado a un factor del que no resulte conscientemente responsable, escenarios que no son extraños en tales referencias del comportamiento humano.



Más que nada, en un centro universitario se debe tener claro que en gran medida el ser humano es producto de sus circunstancias, los centros universitarios eternamente estarán ligados al humanismo, el que tal referencia se extinga, equivale a un desgaste de la institución universitaria en su indisoluble vinculación con los valores humanos.



Claro que se deben frenar excesos y evitar recurrencias de vicios y desviaciones, pero sin ignorar que se trata de corregir no de extinguir, para que en casos como el que nos ocupa, tratar de reorientar al “agresor” para que sea invitado a un centro de atención especializado, donde pudiera recibir la instrucción que se requiera para corregir su conducta y que, posteriormente, se esfuerce para reactivar su aspiración universitaria.



Tratemos en los centros universitarios de rescatar vidas desorientadas, sobre todo de quienes no son reincidentes en “pecados capitales”, si así le queremos llamar a ciertas desviaciones juveniles, que no son ni nuevas, ni extrañas en el contexto del colectivo social...



Sancionar es lo correcto, debe dejarse un firme precedente sobre el tema, la expulsión se ubica en los marcos de lo apropiado, pero a ello le debemos agregar que sancionar y tratar de reencausar conductas, siempre será lo mejor.



Lo que se lee



De correcta debemos calificar la determinación (ya ejecutada) del Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, para adelantar a los municipios del Estado lo referente a un Fondo de Estabilización de Ingresos de las Entidades Federativas, recursos que sobrepasan los 166 millones de pesos, cantidad con la que los municipios podrán fortalecer sus recursos para el pago de nóminas y aguinaldo.



La determinación habla bien del Gobierno del Estado sobre todo porque no se quedarán los trabajadores municipales sin recibir sus prestaciones correspondientes al cierre del año, escenario que a su vez impactará positivamente a la actividad económica de la región cordobesa y de gran parte de la entidad. Bien por parte del gobernante veracruzano.



Lo que se ve



La verdad se ve preocupante que las primeras dosis de vacunas para descartar la posibilidad del contagio pandémico, lleguen a México hasta el mes de enero (según lo refirió el Presidentes López Obrador) agregando a ello que serán las “las primeras 50 mil dosis”, las que un descuido y no son suficientes para vacunar al personal vinculado con la asistencia médica de todo el país, agregando a ello que las vacunas registraran “entregas bastantes espaciadas” y que, para nuestro país se requerirán casi 129 millones de dosis...



Habrá que confiar en que el proceso de entrega de vacunas se agilice, porque si no es así, requeriremos de varios años para que todos los mexicanos se encuentren protegidos contra el Covid-19 y, ello, si realmente logran ser exitosas las diversas vacunas de las que dispondrá nuestro país.



Lo que se oye



Que el gobernador veracruzano, Cuitláhuac García Jiménez, ha levantado puntaje en popularidad, en tanto que de entrada, encuestadoras serias como la de Mitofsky, le acreditan un incremento en aceptación que en el mes pasado le permitió superar los 40 puntos cuando, cuando en anterior encuesta apenas superaba los 37 puntos.



Lo cierto es que, pese al incremento, los resultados en referencia siguen originando preocupación en torno a los próximos comicios de rangos legislativos y municipales, escenario donde la imagen del Gobernador podría resultar determinante para los resultados electorales, pero vale considerar que 40 puntos son más aceptables que las cifras anteriores...



Ahí la dejamos