Las fraudulentas casas del SSTEEV

“Lo que los gobernadores quieren es

participar en el negocio de la vacuna”

La Jornada

Para el representante de una institución como el Seguro del Magisterio (SSTEEV), asociarse o coludirse con un constructor con la finalidad de hacer un negocio es lo más sencillo. Francisco Enrique Pérez Carreón, actual director del Seguro del Magisterio ha tratado de sorprender con un proyecto que no tiene ningún miembro de la 4T pero que apantalla a cualquiera de ellos, como es la construcción de viviendas de interés social, con tremenda alberca comunitaria al centro, obra que corrió por cuenta de una constructora particular con la que los interesados tendrán que hacer sus trámites teniendo como “intermediario” al titular del SSTEEV.El pasado miércoles 15 de mayo de 2019, por ejemplo, en el marco del Día del Maestro, el gobernador Cuitláhuac García presentó el Programa de Créditos al Consumo “Va por Veracruz”, destacando que se trataba de una opción de préstamos a través del SSTEEV, con una tasa de interés muy por debajo de lo que ofrecen las compañías financieras.Y hace unos días lo llevaron a hacer un recorrido por las instalaciones habitacionales, en Boca del Río, las cuales son bastante aceptables, pero en eso de que habrá créditos con tasas de interés muy por debajo de lo que ofrecen otras compañías financieras, como lo dijo el gobernante, está por verse.Si por cada casa o departamento prestan 498 mil pesos a pagar en 15 años, con dos mil 571 .93 pesos por quincena, al terminar de liquidar sumarán 925 mil, 894. 8 pesos, casi el doble de lo que prestan. En estas condiciones cualquier dependencia puede contratar a los lagartones estos y hacer el mismo negocio, ofertar casas nuevecitas con alberca al centro y a rematar, solo que en módicas dificultades de casi tres mil pesos por quincena para ¡quince años!... Algo así como “el buen fin”.Cuando nos enteramos de tragedias como la muerte de Manuel Munguía Castillo, un personaje al que admiramos por su sabiduría, su sencillez, su espíritu de lucha a favor de los productores del campo, a quien los analfabetas ofendieron con su soberbia, se arruga el corazón y un extraño sentimiento nos invade.Lo recordamos desde los programas de Jorge Saldaña a través de RTV, aclarando dudas, definiendo correctamente el significado de las palabras, actuando como la piedra angular de ese extraordinario programa pero con una humildad pocas veces vista en un sabio de su tamaño. Luego lo seguimos escuchando y viendo en el programa Veracruz Agropecuario conviviendo con los hombres del campo y cuando colaboramos en la televisión de los veracruzanos lo encontrábamos caminando por los pasillos o platicando con personal de RTV.Que triste, que lamentable que Veracruz pierda, en medio de esta pandemia, a uno de sus mejores hombres. Descanse en paz quien nos enseñó tanto y gracias por mostrarnos que la humildad y la sencillez son valores característicos de los hombres sabios.“Soy Manuel Munguía Castillo, veracruzano de la Huasteca. Por haber convivido con las personas que trabajan en el campo, he aprendido de ellas sus formas de versar y de cantar, sus modos de expresión al hablar y sus tradiciones populares, sociales, religiosas y productivas...”“Y todo eso que he aprendido con los expositores de nuestra cultura popular lo he llevado a los medios de comunicación donde me ha tocado trabajar; en ocasiones por el testimonio directo de ellos y otras veces divulgando lo que ellos hacen...”“Todo eso me gusta del trabajo que me corresponde hacer en Radio Televisión de Veracruz y, especialmente, en el programa Veracruz Agropecuario...” Esta era su carta de presentación.Lo hemos dicho y repetido infinidad de veces, coincidiendo con otros compañeros comunicadores: lo mejor que le podría pasar al estado es que el presidente López Obrador “requiera” los servicios del profesor Cuitláhuac García Jiménez y se lo lleve al gabinete dejando en su lugar a don Ricardo Ahued Bardahuil, el político de Morena con más oficio y experiencia en materia de administración pública.Y cada que hay un evento como la caída de la reforma electoral que promovió el gobierno del profesor Cuitláhuac García, que fue un rotundo fracaso y un ridículo nacional, lo primero que circuló como fake news (dicen los chamacos que quieren apantallar a otros más tontos atentando con anglicismos como ese en vez de usar correctamente nuestro español) como noticia falsa, fue que al cumplirse los dos años el profesor dejaba el cargo y llegaba don Ricardo Ahued.Hoy que Esteban Moctezuma Barragán ha renunciado a la Secretaría de Educación para ocupar la Embajada de México en los Estados Unidos, nuevamente se disparan las fake news (mamilas) en los pasillos políticos promoviendo el mismo cambio; se va Cuitláhuac en el lugar que ocupaba Esteban Moctezuma, o sea como Secretario de Educación, el perfil lo tiene porque si revisamos todos los integrantes del gabinete de AMLO están todos por ahí como parte de la 4T que al parecer consiste en improvisar con gente buena y honesta un equipo de leales a ciegas.Coincidentemente tras su recuperación de una cirugía médica, el senador Ricardo Ahued Bardahuil viajó a la Ciudad de México para acudir a una reunión de trabajo, y a través de las redes sociales compartió un mensaje en el que asegura que el pueblo de México saldrá delante de la pandemia del coronavirus, siempre y cuando “estemos unidos, nos dejemos de perversidades, de conveniencias, de ambiciones que matan”.En punto de las 18:40 horas de este lunes, el senador Ricardo Ahued publicó en su cuenta oficial de Facebook un video, en el que se aprecia que maneja su camioneta, con rumbo a la Ciudad de México. Al enviar su mensaje mientras conduce el vehículo, el senador del partido Morena expresa “Estoy seguro que vienen tiempos mejores, México es muy grande y va a salir adelante, siempre y cuando estemos unidos los mexicanos, que nos dejemos de perversidades, de conveniencias, de ambiciones que matan y es el cáncer que mata la ambición personal, vamos a salir adelante y juntos, ayudándonos unos a otros”.Durante ese viaje, y por el video publicado, se escucha de fondo la música del cantante mexicano Mijares, con la canción de “Si me tenías”, mientras que el senador describe que en la Ciudad de México comienza a verse el anochecer. Y comenta: “Se termina un año difícil, año de pandemia, un año triste, triste para miles de familias que nos duele lo que les haya sucedido. Rogándole a Dios que esto termine, que podamos ser solidarios, tenderle la mano a la gente que hoy está angustiada por lo que pasa”.De momento advierte: “Estamos llegando a la Ciudad de México, para un asunto de trabajo. Don Ricardo Ahued remata el video comentando que su viaje fue corto y que regresará mañana martes a Xalapa."Llegamos pronto a México y si todo sale en orden mañana regresamos".A los benjamines de la política debemos recordarles que no se trata de estar jodiendo con lo mismo, que la experiencia nos ha enseñado que la política es de circunstancias y que ninguna hay que verla muy lejana: hoy estamos en un cargo, mañana quien sabe.Apuesto lo que quieran a que estos burros no tienen idea de quién acaba de morir. De Manuel Munguía Castillo, no saben quien fue, por lo tanto, no esperemos un homenaje póstumo como lo merece tan distinguido veracruzano.