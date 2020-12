Fiscalía a prueba

En las últimas cuatro semanas, la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández Giadáns, recibió tres explosivos casos que pondrán a prueba su autonomía, ética profesional y capacidad para procurar justicia pronta y expedita, demostrando así por qué fue elegida por el nuevo gobierno de la 4T para ocupar el cargo del defenestrado abogado yunista Jorge Winckler Ortiz, actualmente prófugo.



El primer asunto espinoso que le cayó fue la reapertura del caso de la periodista Regina Martínez, de la revista Proceso, asesinada en abril de 2012 en su casa de Xalapa. El presidente López Obrador anunció hace un mes que volverá a indagarse.



Este miércoles 16, el articulista Sergio Aguayo escribió en el diario Reforma: “El Presidente reaccionó a los reportajes sobre Regina, anunciando en la mañanera que buscaría la forma de reabrir la investigación. Seguramente pensaba en la Fiscalía General de la República. Es necesario, por supuesto, desmontar la verdad jurídica armada por el gobierno veracruzano y secundada por la Federación.”



Aguayo expuso que Regina, al igual que otros periodistas asesinados en México, fue silenciada por investigar las complicidades entre gobernantes y criminales. “Según las investigaciones, lo más probable es que a Regina la mataran por investigar la responsabilidad gubernamental en la tragedia de los desaparecidos. Las conclusiones de la investigación judicial (un crimen pasional) estuvieron viciadas para proteger la presunta responsabilidad de dos ex gobernadores (Fidel Herrera y Javier Duarte)”, afirmó el académico.



Luego fue la denuncia penal que en contra de Eric Cisneros, ex jefe de Hernández Giadáns, presentó el pasado 1 de diciembre la magistrada Sofía Martínez Huerta, quien acusó al secretario de Gobierno por amenazas, coacción y abuso de autoridad. Sin embargo, como la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado duda precisamente de la imparcialidad de la ex directora Jurídica de la SEGOB, entonces sus abogados presentaron otra querella por los mismos delitos ante la Fiscalía General de la República.



El pasado martes 15, Tomás Mundo Arriasa, defensor legal de la magistrada, tuiteó: “Ante la obvia protección legal que la Fiscalía General está dando al secretario de Gobierno de Veracruz, es obvio que estamos litigando contra el Estado. Seguiremos litigando.

Lograremos cambiar las Criminales Políticas actuales por Políticas Criminales”.



Y otra papa caliente que el jueves 10 le aventaron también a la Fiscalía veracruzana desde la Federación es el caso de Ernestina Ascencio, una indígena septuagenaria de la sierra de Zongolica que falleció en febrero de 2007 a consecuencia del ataque sexual de militares, lo que desmintió el ex presidente Felipe Calderón al afirmar que la anciana había fallecido de “gastritis crónica”.



Entrevistada la semana anterior por la periodista Carmen Aristegui, la abogada Carmen Herrera García, socia de la organización Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos –una de las cuales llevó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) este caso–, declaró que reabrir la investigación sobre la muerte de Ernestina Ascencio es un paso positivo para hacer justicia, pero afirmó que la Fiscalía de Veracruz no es la instancia adecuada para llevar a cabo una nueva investigación, pues fue una de las participantes en las irregularidades, por lo que exigió que se realice una indagatoria independiente para encontrar a los responsables.



“Reconocemos como un paso fundamental para que se escriba una historia diferente sobre este caso. Nos parece muy importante, damos la bienvenida este cambio de postura del Estado Mexicano”, dijo la abogada.



Sin embargo, Herrera García indicó que “la manera en que se anunció que se va a abrir el caso nos parece preocupante, no estamos de acuerdo en que esa sea la vía, creemos que la Fiscalía de Veracruz no está calificada para meter las manos nuevamente en la investigación porque es una de las autoridades responsables que incurrió en las violaciones que estamos denunciando ante la Comisión Interamericana (de Derechos Humanos) y que además las fue a reafirmar a la audiencia” de la CIDH celebrada el pasado viernes 4.



Y reiteró que “entonces nosotros hemos planteado que debe hacerse una investigación independiente…”.



DESCANSO NECESARIO



A partir de hoy descansaremos con motivo de las fiestas navideñas. Volveremos a publicar, Dios mediante, hasta el lunes 4 de enero del año entrante. Felicidades a todos, deseándoles un 2021 muy positivo y benévolo.