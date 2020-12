El letal enemigo 'se transforma'

*¿Negligencia frente al virus?

*Ahued y los abusos de la CFE

*Bien el Gobernador Cuitláhuac



En severa preocupación se está convirtiendo el surgimiento en tierras inglesas de una nueva cepa del covid-19, que de acuerdo a opiniones de especialistas refiere efectos en el ser humano 70 por ciento más peligrosos que los actualmente registrados, lo que en ámbitos matemáticos constituye una terrorífica monstruosidad, en tanto que ello incrementaría no sólo el número contagios, sino que al mismo tiempo los niveles de fallecimientos que, en el caso de México ya constituyen cifras escalofriantes cercanas a los 120,000 fallecimientos, en un marco superior a un millón 300 mil contagiados.



La alerta girada por los ingleses en ésta misma semana, obviamente que obligará a las autoridades mexicanas a redoblar tanto los programas de vacunación como endurecer las medidas de prevención, lo que por natural efecto registrará protestas por amplios sectores de mexicanos, a quienes las medidas precautorias para reducir los riesgos de contagios, les afecta tanto en su actividad laboral como en los ámbitos empresariales de la industria, el comercio y el turismo, que constituyen renglones determinantes para la estabilidad económica.



Cierto es que privan aún dudas sobre las dimensiones infecciosas y efectos mortales que aparentemente se incrementaran, pero en principio toda indica hacia que, la nueva variante del virus, tiene como una de sus monstruosas transformaciones, el que aumentan su capacidad de infectar células, por lo que incrementa sus niveles de contagio, facilitando aún con mayor rango la contaminación hacia otras factibles víctimas de sus mortales efectos.



Los augurios provenientes del Reino Unido, agudizan las perspectivas negativas de una “amarga navidad” y un “incierto año nuevo” para los mexicanos y muchas naciones del mundo, lo que referirá el inicio de un año tormentoso e incierto, tanto del punto de vista del bienestar personal y familiar, como desde las perspectivas de un desarrollo integral en lo general, renglones sobre los cuales permaneceremos en números rojos, dado que nuestra economía se derrumbó 8 o 10 puntos debajo de cero, lo que para recuperarlos y quedar igual que como estábamos antes de iniciar la pandemia, que tampoco refería nada halagador dado que el 2020 lo iniciamos en “menos 2” y para recuperarlos junto con los extraviados por la pandemia, se requerirá según unos de cuando menos de tres años, pero otros auguran hasta seis y repito, no “para crecer” sino para recuperarnos de lo perdido y quedar al final del régimen de La Transformación, o en mitad del siguiente, cuando mucho como estábamos económicamente al inicios del actual sexenio.



Pero nuevamente los augurios pandémicos desestabilizan aún más la economía mundial, resultando (como es obvio) los países que en el renglón productivo y financiero como el de México, que no andaba con muletas pero sí nos auxiliábamos con el bastón, quienes por obviedad resultarán más afectados, cumpliéndose aquella vieja referencia muy tricolor, que cuando los países poderosos como Estados Unidos de Norteamérica estornudan, a México o la da gripa o lo sacude la pulmonía.



Y la culpa de ello ha sido nuestra siempre endeble y errática economía, que en últimas fechas el Gobierno Transformista encabeza, pero al final del día tales escenarios negativos o positivos, de acuerdo a como quedemos después de la tormenta, serán referencia para bien o para mal, de quien tiene en sus manos las riendas desde donde se dirige al país... Ya se verá.



Lo que se lee



Y como para caldear más los ánimos entre ámbitos pandémicos y los escenarios electorales, un analista del polémico pero prestigiado diario de la ciudad con mayores referentes en el mundo, como lo es Nueva York (munchos aseguran que es la capital de la economía del orbe) precisamente el New York Times difundió que en los primeros cuatro días del presente mes de diciembre, el Gobierno Mexicano conocía sobre el desarrollo de la pandemia que agotaba los espacios hospitalarios, pero que sin embargo no se ordenó de inmediato, una reducción de actividades y se mantuvo abierta la ciudad por dos semanas más, lo que influyó en el agudo problema de salud pública que hoy se afronta.



En el contexto de la referencia, se apunta que en ésos inicios decembrinos ya se iniciaba el agotamiento de respiradores e incluso de camas hospitalarias, pero las autoridades federales no dispusieron reducir las actividades económicas y del colectivo social en lo general... “Las calles se veían llenas de compradores y los restaurantes llenos de comensales”.



Ya veremos la atención y las respuestas que sobre tal señalamiento se otorgue por parte del Gobierno de la República, si es que se registran, pero lo que es innegable es que en la metrópoli que constituye la Capital de México, las versiones van de un lado hacia el otro y, al final de los días, todo sigue como estaba, pero con crecientes contagios.



Lo que se ve



Que los empresarios veracruzanos ya buscan al Senador veracruzano Don Ricardo Ahued Bardahuil (uno de los funcionarios que respeta la colectividad de los jarochos) con la finalidad de platearle el repetido “ya basta de abusos de la CFE” porque en tierras jarochas, el sector productivo paga hasta diez veces más que lo que acontece en otras tierras incluso cercanas como podría ser Tabasco, tierras en las que los cargos por energía eléctrica llegan a ser hasta 10 veces menos que los que deben de cubrir los inversionistas veracruzanos.



Y de paso algunos (o miles) de veracruzanos no empresarios, también se quejan de los cobros inmoderados que se aplican el servicio para viviendas, refiriendo incrementos en éstos dos últimos años de recibos de nuestra CFE (porque la energía eléctrica es propiedad del pueblo) que se incrementaron de 600 pesos a mil 600, “transformación” en el cobro con la que definitivamente no están de acuerdo los consumidores de las tierras del son y la bamba, quienes de plano ruegan al Gobernador del Estado Don Cuitláhuac García Jiménez, para que se sume a quienes protestan y logren componer “lo descompuesto”, obviamente en las cajas registradoras de la Comisión Federal de Electricidad.



Bueno sería también que, si los empresarios conectan con el Senador Ahued Bardahuil, de paso le traten el tema de los abusos en el cobro al servicio en casas de las familias de toda la Entidad.



Lo que se oye



La gran mayoría de los mexicanos y ya no se diga de los veracruzanos, coinciden rotundamente con la propuesta planteada por el Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, quien refirió ante gobernadores de otras entidades, la urgencia de que tanto las fiscalías como los cuerpos policiacos, reflejen con sus actuar honorabilidad, competencia y lealtad a la ciudadanía, porque las Fiscalías y los Policías deben de trabajar con resultados eficientes y en los marcos de la legalidad, así como en estricta coincidencia con los intereses de la colectividad.



Tiempo había transcurrido sin que (la verdad) se escuchara una exposición por parte de un Gobernador de Veracruz, como la planteada por el actual gobernante de tierras jarochas, porque ni duda cabe y todos coinciden (Por lo menos la mayoría de veracruzanos honorables) que uno de los factores que han inducido hacia los espantosos niveles de inseguridad de inseguridad que se practican en gran parte del territorio nacional, tiene que ver con quienes despachan en los ámbitos judiciales y policiacos en lo general, sea por falta de capacidad, se por insuficiencia de recursos, o sea por colusión.



Por lo mismo debemos reconocer que el discurso de un gobernador veracruzano en las tonalidades ya referidas, constituye un escenario no frecuente e incluso extraño, pero que se encuentra estrechamente vinculado con nuestro real entorno... Ahí la dejamos.