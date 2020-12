... No cabe duda que las situaciones adversas, también llamadas desgracias, unen a la gente, de ahí que cobre vigencia aquel viejo refrán de que “no hay mal que por bien no venga”, el cual cae como anillo al dedo para explicar nuestra sorpresa al ver que por primera vez en muchos años, se han unido en un solo frente los propietarios o concesionarios de Centros de Verificación y Verificentros, quienes a partir de enero próximo, de acuerdo a iniciativa del mandatario estatal Cuitláhuac García Jiménez, aprobada recientemente por los diputados de la LXV Legislatura veracruzana, dejarán de cobrar en sus establecimientos los 365 pesos que cuesta este trámite, pues se hará a través de tiendas de conveniencia, con lo cual los verificadores dejarán de tener ingresos frescos diariamente.Luego de que el pasado lunes, 41 de los 50 diputados locales aprobaron la iniciativa para modificar el Código de Derechos y establecer la nueva modalidad de adquisición de Hologramas para verificentros y centros de verificación, los propietarios de esos negocios, como buenos hermanitos, formaron un frente común para intentar echar abajo ese decreto, vía los juzgados federales.Les anima, dijeron los concesionarios, que ya son varias las ocasiones en que la Suprema Corte de Justicia o bien ciertos tribunales, han echado abajo lo que ya aprobó el Congreso Veracruzano, como fue el caso de la llamada Reforma Electoral, presentada también por Cuitláhuac García Jiménez.No se vale, dicen los empresarios que invirtieron en la instalación de Verificentros, que el gobierno del estado con la confabulación de los diputados locales, sea quien cobre por los servicios que ellos otorgan a sus clientes.No se vale tampoco, que sean utilizados para incrementar los ingresos federales que recibirá el gobierno del estado.Por ello estos empresarios decidieron unirse y formar un frente común, para intentar revertir por la vía jurídica ese atropello legislativo de pedirles el caballo, para que el gobierno del estado le ponga su montura.... Se maneja insistentemente en la ciudad de Xalapa, en los pasillos de palacio de gobierno, que será renovada la titularidad de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), pues María del Rocío Pérez Pérez, la actual secretaria del ramo, no ha dado los resultados que se esperaban de ella.El hecho de que la Secretaría de Finanzas y nada de Planeación le quitara la potestad a la Sedema para operar el programa de Verificación Vehicular es ejemplo de ello, pues Pérez Pérez no pudo mejorarlo y sí, por el contrario, hizo que la federación a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) viniera a Veracruz a meter orden entre las empresas verificadoras de vehículos automotores.... Kilómetros y kilómetros de vehículos con sus motores encendidos transitan a vuelta de rueda todos los días, las 24 horas del día, en la cartera Córdoba- Orizaba y viceversa, ante la inoperancia de la caseta de peaje 045 de Caminos y Puentes Federales de Ingreso (Capufe), denominada “Fortín”.Según Capufe, se instalaron en esa caseta varios módulos móviles para el rápido cobro a quienes por allí transitan, sin embargo, eso ha generado mayor complicación, pues cruzar esa caseta de cualquier lado que se venga, es perder entre 30 y 45 minutos.Gobernantes han pasado y prometido que desaparecerán esa caseta de peaje, el último de ellos fue el gobernador del estado Cuitláhuac García Jiménez, quien el pasado domingo 8 de marzo para ser exactos, anunció que la misma se cambiaría de lugar- que no desaparecer- para reubicarla en los límites del estado de Puebla.... Para atender diversos asuntos entre académicos y personales, dejaremos de leernos hasta enero próximo, por lo cual les deseamos mucha salud, feliz Navidad y un buen inicio de año 2021.Cuídense exageradamente y cuiden a los demás.... A través del correo electrónico: [email protected] o bien en el Twitter: @guadalupehmar