¡Adiós 2020!

Twitter: HELÍHERRERA.esHoy quiero ser breve.Por primera vez en muchos años, mi artículo no rebasará una cuartilla, lo que me agradecerán varios de los medios que lo publican, que cada que pueden, sus directivos me recuerdan no rebasar la cuartilla y media y muchos, por no decir que un 85% de ellos, terminan en más de dos.En 4 días finalizará este año fatídico, imposible de olvidarlo, igual que a los más dede covid en todo el mundo, y sus2020 ha sido un año larguísimo, infinito para centenas de miles de familias en México, el año más doloroso y angustiante de nuestras vidas, donde hemos vivido días, semanas y meses de; ha sido, como lo he escrito ya, el año de la peste, del contagio y de la muerte y, para los que hemos sobrevivido, queremos que termine ya, porque ha sido un año atroz, del que solo espero que no haya sido en vano.Arribará en esta misma semana 2021, y duele escribirlo, no pinta nada bien.El espejismo de la vacuna anti-covid es eso, una lejanísima esperanza que quién sabe a cuántos de nosotros se nos haga realidad. Porque todo diciembre fue de desenfreno social, con miles de gentes en todas partes sin mediar la sana distancia, sin cubre-bocas, apretujados, gastando dinero sin ton ni son, como si la vida fuese a acabarse hoy.Infinidad de ellos estarán contagiados y contagiarán a miles más, pagando justos por pecadores, generando unacomo las descritas en las paginas del Infierno de Dante. Por ello, el próximo presidente de Los Estados Unidos, Joe Biden, vaticinó que viene lo peor en el primer semestre del próximo año.Así será y tenemos que prepararnos para lo que viene con mucha responsabilidad, cuidarnos mucho los que queremos vivir.Ojalá y 2021 sea el año donde recuperemos todos los abrazos perdidos, tantos mimos pendientes, las miles de cosas que dejamos de hacer en este horrendo 2020.Próspero y saludable 2021, para [email protected] mis estimados lectores, radioescuchas y televidentes.