1.- Así como el sábado y domingo se publicaron diversos asuntos de interés nacional en el Diario Oficial de la Federación, trascendió que la Secretaría de la Bonanza Nacional hará publicar el día de hoy el Decreto que define el nivel de las edades de los mexicanos, que iría en sincronía con las medidas de identificación de todos los nacionales, desde que nazcan, con una tarjeta de identificación general, para que no haya indocumentados en su propio país.



La clasificación por edades iría por este estilo:



1.Desde la fecha de nacimiento y hasta los 20 años, Primera Edad.



2.De los veinte años un día, hasta los 60, la Segunda Edad.



3.De los 60 años un día, hasta los 80 años, la Tercera Edad, y



4.De los 80 años y un día en adelante, la Cuarta...



¿Y todo esto en que beneficia a los clasificados?



Desde la fecha de nacimiento y hasta los veinte años, podrían recibir un “apoyo económico” que iría de los $1,000.00 y hasta $3,500.00 por dos veces al año.



De los 20 a los 60 años no habría apoyos económicos, salvo los que vivan en pobreza extrema [debidamente probada] que recibirían vales para canastas básicas, hasta que salgan de la pobreza.



De los 60 a los 80 años, recibirían $4000.00 por tres veces al año.



Y de los 80 años [los que logren pasar esta barrera] recibirían $2000.00 mensuales y hasta que duren con vida, [o dure el sexenio que los autorice].



Así como hubo “sabadazos y domingazos” de publicaciones oficiales, este lunes 28 habrá una publicación normal en día hábil, en que se detallarán los acuerdos de la Secretaría de la Bonanza Nacional, con todos los detalles que será necesario cubrir para acceder a los beneficios de la clasificación de edades.



2.- Y no sólo el guerrerense Jorge el Brody Campos; Adolfo el Bofo Bautista, irían por una diputación federal para el 2021 sino todo los integrantes mexicanos del América ya han asegurado una candidatura, según trascendió en las dos Alianzas políticas más fuertes: PRIANREDISTA Y MORVERPES que agrupa a seis partidos políticos que pretenden modificar la composición diputadil federal para que la balanza se equilibre, con el consiguiente enojo de las Chivas cuadradas, porque no las tomaron en cuenta, y todo porque se asegura que los legisladores recibieron aguinaldos que oscilan entre quinientos y novecientos mil pesos cada uno. La ambición del dinero no tiene límites.



Se reciben apuestas sobre la certeza de este asunto.



3.- Por cierto, hoy es 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes y soñar y desear no cuesta nada. Y por esa razón esto allí queda. No te dejes engañar...