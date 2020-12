¿Quién es quién en el Congreso del Estado?

1.- En una nota de alcalorpolitico.com firmada por José Topete, se apunta que la licenciada Georgina Maribel Chuy Díaz, a principios [coincidencia] de diciembre, habría renunciado a su cargo de Subdirectora de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado, por los múltiples reveses legales que le endilgó al propio Congreso, pero cuyo origen se debió a una legislación con diversos entuertos.



La sub directora [¿Y quién rayos es o era el Director o Directora? del [de la] que no se supo nada] ha sido entonces la responsable de no haber sostenido muchas aprobaciones de instrumentos legislativos que no pasaron la revisión de un Órgano diferente, en este caso, el judicial de la Federación.



Alguien, aparte de la subdirectora [que no director o directora cuyo cargo está acéfalo convenientemente] debe resultar responsable solidario: El ejecutor de los proyectos; los que aprobaron los proyectos; los abogados que no los revisaron; en fin 16 reveses son muchos cómo para que no pase nada en el Congreso del Estado.



¿Y quién era o es el Director, o Directora Jurídica cuyo nombre no aparece?



2.- El presidente de la JuCoPo, diputado Juan Javier Gómez Cazarín algo tendrá que informar seguramente a los demás miembros del Congreso, principalmente a los representantes legislativos de otras fuerzas que no sea Morena, el partido mayoritario en la Cámara, por la penosa situación respecto a los instrumentos legislativos defenestrados, así como a quienes los elaboraron.



Nunca es tarde cuando se puede y se quiere. Los morenos tienen el balón en su cancha.



3.- Gracias por los recuerdos. Así, tan simple como cuatro palabras, bastarían para agradecerle al maestro Armando Manzanero por tantas y tan bellas canciones que compuso para disfrute del mundo.



Ayer se adelantó después de 85 largas jornada por la vida, al espacio etéreo donde solamente sobreviven los recuerdos.



4.- No pasa nada. En la zona norte de Veracruz también se presentó por algunas horas el apagón. Se ignora el origen, pero sí lo sabrá quién debe saberlo. Y por supuesto la CFE debe saber el porqué del suceso.