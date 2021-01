El futuro es nuestro

“2021, un Año de profunda

reflexión para saber qué haremos”

Yo

Este año que está comenzando tiene que ser de análisis personal para tomar decisiones sobre lo que tenemos que hacer y que nos vaya mejor. No podemos seguir cabalgando trepados cómodamente en el lomo de quienes, por voluntad democrática expresada en las urnas, son nuestros gobernantes desde el 2019 y que siguen empecinados en evadir su responsabilidad con el discurso del desastre que heredaron de gobiernos anteriores corruptos a los que no han tenido la voluntad de castigar, y mucho menos han podido predicar con el ejemplo del combate a la corrupción, al contrario, la han alentado.En este 2021 los mexicanos que ya padecimos la pérdida de un familiar o varios, de amigos cercanos o conocidos como consecuencia del Covid-19, sabemos cómo actuar en defensa propia y sin perjudicar a terceros, aplicando las medidas sanitarias que nos han recomendado y que sabemos dan resultado como es el uso del cubrebocas y el lavado de manos con mucha frecuencia, sabemos que no podemos permanecer en lugares donde estén más de quince personas juntas y en lugares cerrados, que no debemos participar en concentraciones. Nuestra forma de llevar la vida, si queremos continuar en este mundo, ha cambiado.El 2021 nos brindará la oportunidad de elegir nuevos representantes populares, en 15 estados hasta gobernador, pero a nosotros los veracruzanos solo diputados federales, locales con lo que estaremos renovando nuestro poder legislativo y presidentes municipales en las 212 alcaldías. Para hacerlo en esta ocasión habrá más partidos políticos que nunca antes en la historia, comenzando por las seis nuevas organizaciones partidistas: Redes Sociales Progresistas, Encuentro Solidario(antes PES),Grupo Social Promotor por México(antes Nueva Alianza),México Libre(encabezado por los políticos Margarita Zavala y Felipe Calderón),Fuerza Social por México y Fundación AlternativaA nivel local o estatal, dos alianzas, la de Morena, PVEM y PT y la de PAN-PRI-PRD llamada “Va por ti México”, además cuando menos cuatro partidos de cobertura nacional como Movimiento Ciudadano, Redes y cuatro partidos locales más cuya injerencia en el escenario electoral local será la primera y de los resultados que obtengan dependerá su permanencia como partidos.Habrá por lo tanto mucha tela de donde escoger, muchos candidatos, de ahí la importancia de analizar los antecedentes de cada aspirante a un cargo de elección popular, sus propuestas para representarnos, sus proyectos políticos para mejorar las condiciones de vida de quienes quieren conducir desde las tribunas de los congresos o las presidencias municipales, y las personas que los rodean en sus recorridos porque generalmente ellas hablan mucho de las verdaderas intenciones del candidato.El cuatro de abril darán arranque las campañas que durarán solo un mes y a las urnas a elegir en conciencia a los políticos que tendrán la oportunidad de cambiar la historia, o dar cuando menos un giro al rumbo que llevamos. Los ciudadanos tenemos la sartén por el mango.Nos quedamos en la última entrega de APUNTES del año anterior que el PRI tendría cuatro espacios para cubrir con sus candidatos, en las posiciones que van para las diputaciones federales. De esas cuatro dos son las de Xalapa (rural y urbano) la de Coatepec y la del distrito de Orizaba, para los cuales contaba con sus mejores cuadros de manera que estarían compitiendo sobre seguro para sumarle a la Alianza diputados federales.Y lo comentamos de esa manera porque mire quiénes serán los candidatos: por el distrito de Coatepec va como candidato de la mentada alianza José Francisco Yunes Zorrilla, un político muy querido y respetado en todo el territorio veracruzano, tanto que si usted lanza la interrogante de, a cualquier votante, si se repitiera la elección para gobernador y solo estuvieran participando Pepe Yunes del PRI y Cuitláhuac García Jiménez, por quién te inclinarías, la respuesta es abrumadora de cada diez veracruzanos solo uno lo haría por el profesor Cuitláhuac, y eso un familiar cercano, y los nueve restantes por Pepe Yunes.Por Xalapa urbano va como candidato el ex presidente municipal de la capital del Estado, Américo Zúñiga Martínez, el priista que mejor trabajo ha hecho como alcalde en su municipio natal donde es recordado con gran afecto tanto por la obra social como por la material que heredó al fiasco moreno de Hipólito Rodríguez Herrero, otro profesor universitario sin idea de lo que es hacer política ni qué significa el servicio público.En Orizaba, ciudad donde los empresarios priistas han dado ejemplo de lo que es tener auténtica vocación de servicio y visión de estadista, Igor Rojí López se perfila como el candidato idóneo para competir y arrasar en esta elección y, para cerrar con broche de oro en Xalapa rural la alianza “Va por México” cabildea con la ex alcaldesa y ex diputada Marilda Elisa Rodríguez Aguirre, garantía de triunfo, para que sea la candidata. Cabe destacar que en todos los distritos que le tocaron al PAN cuenta con cuadros de primer nivel, panistas convencidos de la necesidad que tiene el estado y el país de sumar fuerzas para competir con certeza de triunfo, del PRD ni se diga, su bastión Los Tuxtlas está cubierto, con políticos experimentados quienes vienen haciendo trabajo proselitista desde hace muchos años. La alianza “Va por México” en Veracruz entregará buenas cuentas.Y hay políticos que andan tan acelerados con los procesos electorales que hay quienes ya tiran flechas a la luna, como es el caso del alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez quien asegura que terminará su administración municipal de cuatro años, toda vez que han surgido rumores de su salida para buscar una curul federal en 2021, lo cual descarta, pero confirma que comenzará a caminar los 212 municipios a partir de enero del 2022, pues buscará la gubernatura en 2024... futurismo puro.“No solo quiero, voy a buscar en el 24, sin duda alguna -afirma-. No, yo creo que esa vieja idea de que hay que estar en el presupuesto para estar presente, creo que la gente incluso la rechaza, la gente hoy rechaza mucho el que dejes uno para brincar al otro con tal de no quedarte sin chamba, hay diferentes espacios donde tú puedes dar tu opinión, donde puede ser oposición, donde se puede caminar con la gente y yo es lo que voy a hacer como un ciudadano común y corriente a partir del primero de enero del 2022 voy a recorrer los otros 211 municipios”.Yunes Márquez, relató que a mediados de noviembre, gente cercana a Marko Cortés Mendoza, dirigente nacional del PAN, se le acercó para tentarlo con la diputación federal, ya sea por la vía plurinominal o uninominal, pero esta invitación fue rechazada, pues les dijo había un compromiso previo con la ciudadanía, que es culminar sus cuatro años de administración municipal.“Me invitaron a ser candidato a diputado federal, ya sea por la vía plurinominal o uninominal, me siento agradecido, halagado, pero no, yo voy a terminar mis cuatro años, mi compromiso con la gente de Veracruz fue ese, trabajar cuatro años y voy a trabajar los cuatro años completos, hay mucho que nos falta todavía por hacer y la verdad es que yo no me sentiría cómodo dejando la alcaldía con tanta gente que espera mucho de este gobierno y que hemos cumplido, pero que todavía faltan más cosas por hacer”.La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) otorgó medidas cautelares a los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), y ordenó a Morena que retire el promocional denominado “tumor”, lo que encendió las redes sociales. El spot que el INE ordenó bajar de la transmisión se titula “Extirpemos el tumor de México”, dura poco más de un minuto y presenta imágenes de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto y Vicente Fox, así como del excandidato presidencial del PAN, Diego Fernández de Cevallos. Cuestiona, asimismo, la nueva alianza entre el PRI, PAN y PRD, y señala que en 25 años estos tres partidos políticos han mantenido un pacto que ha dañado a México.Al respecto, Delgado escribió en redes sociales: “Este es el spot que, por instrucción del INE, debemos borrar a las 22:30 horas de hoy (miércoles). Véanlo y compartan antes de que desaparezca”. Después borró el tuit y publicó otro sobre la participación de Morena en el proceso electoral de 2021.Decenas de veracruzanos andan como pepita en comal con lo de las candidaturas: diputado federal, local o para alcalde, pero ellos quieren ser. ¿Qué motiva tal actitud?, la amplia posibilidad de triunfo que tienen frente a un partido que decepcionó.Escríbanos a [email protected]