Comienza el año con el cuerpo a cuerpo...

1.- El asunto es intentar amarrarle manos y pies a la Coalición que enfrentará a Morena [PAN-PRI-PRD]; primero fue con el rollo que el cuestionado líder Mario Delgado soltó bajo el argumento de una coalición tóxica [no aclaró para quién o quiénes], mismo que se le revirtió porque la toxicidad de MoVerPt en grado comparativo, es igual, o en todo caso, mayor que la acusada por quien ya no siente lo duro, sino lo tupido.



Cuestión de ver los procesos de designación de presuntos candidatos a las gubernaturas en los que se han dado los morenos, hasta con las cubetas de la pintura que usan para llenar de emblemas las bardas



Apenas ayer el Instituto Nacional Electoral [INE] le negó al gobierno federal lo que en nombre de “la cesión de tiempos para combatir la pandemia de Covid-19, le solicitó por escrito. El Instituto Nacional Electoral (INE) le negó este lunes al Gobierno de México que los partidos le puedan ceder tiempo de radio y televisión para transmitir en materia de salud por la pandemia de COVID-19.



El consejero electoral Ciro Murayama señaló: "... que esta negativa por parte del INE se debió a que la petición la realizó la Coordinación de Comunicación Social de Presidencia, cuando realmente la dependencia que tenía que pedir la cesión de los tiempos era la Secretaría de Gobernación (Segob)."



"El INE responde al Ejecutivo: NO ha lugar para cederle tiempos en radio y TV. Pues la solicitud la hizo la Coordinación de Comunicación Social de Presidencia, que no administra tiempos del Estado en radio y TV. Esa es una atribución de la Segob, que nada pidió al INE", escribió Murayama en un tuit.



Se aclaró que Comunicación Social de Presidencia, a cargo de Jesús Ramírez Cuevas, hizo la petición al INE el pasado 17 de diciembre, con un asunto que decía lo siguiente: "Se solicita destinar tiempos de radio y televisión a la difusión de campañas en materia de salud para la atención de la situación de emergencia generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19)".



Tras la negativa, tendrán que ser los propios partidos los que decidan si ceden sus tiempos al Gobierno federal, y esto tendrá que ventilarse más adelante



2.- Detrás de las candidaturas para diputados federales y la presidencia municipal, presuntos interesados han echado a rodar especulaciones, bien por radio pasillo, bien por columnas políticas. Lo cierto es que los tiempos se han extendido y partidos y coaliciones hacen recuento de fichas.



Lo cierto es que a Morena la arribazón de aspirantes es tupida: Ex del PRI lanzan redes y ofrecen personeros para enrolarse en las filas guindas; otros aspirantes a la presidencia municipal se apuntan y ponen condiciones como si la política fuera de sumar dos más dos; y los hay “académicos" que ofrecen las soluciones mágicas para hacer de Xalapa un Edén, como el actual cuyo presidente municipal que no da una, y ha puesto ese cargo al alcance de coaliciones y partidos ajenos al que en él milita, por la realidad de una administración que no ha satisfecho a nadie.



3.- El Presidente de Xalapa, Hipólito Rodríguez abarató las posibilidades de crecimiento y seriedad de Morena. Pocos respetan las decisiones internas de ese partido [apunta el periodista José Antonio Crespo]: “...Y ahora, cuando pierden, aún en los procesos internos, alegan fraude. Eso de no reconocer las derrotas es una impronta puesta por el propio fundador.



Uno de los apologistas del partido, John Ackerman, confiaba entonces en que los oportunistas no tendrían posibilidades de escalar con facilidad (pensaba en Miguel Ángel Barbosa): “El hecho de que algunos de estos personajes han firmado el pacto de unidad hacia 2018 no implica que serán candidatos de nuevo... Se han subido muy tarde al barco de la esperanza y tendrán que esperar en la fila o, en su caso, demostrar por medio de un sólido trabajo cotidiano y un claro ejemplo de rectitud que merecen encarnar el proyecto de Morena..." (“Un chapulín no hace verano", La Jornada, 24/IV/17).



[Jhon] Ackerman justo acaba de comprobar que las cosas no son así, y acusa a Félix Salgado Macedonio de haber saltado al partido hasta el final, en tanto que su cuñado Amílcar Sandoval lo construyó desde su origen. Y explica lo que considera un fraude por “presiones de parte de sectores mafiosos incrustados en Morena, temerosos de perder sus privilegios y negocios". (30/XII/20). Parece AMLO hablando del PRIANRD, y reconoce que el salto de un partido a otro no garantiza la purificación de los migrantes. Si “un chapulín no hace verano", varios sí lo hacen. Pero el cambio de siglas puede ser políticamente muy eficaz; millones creen que eso garantiza un partido fresco y novedoso, ubicado más allá del bien y del mal, aunque sus integrantes sean los mismos de siempre..."



Y esto es sólo parte de lo que viene...