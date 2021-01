¿Ya te vacunaron?

“Para legalizar el aborto las

Dante Delgado Rannauro

Salvar la vida es la principal razón que se tiene para desear que pronto nos encontremos en la fila para recibir la vacuna que nos inmunizará contra el Covid-19.En especial las personas como un servidor con 71 años de edad, hipertenso y diagnósticos poco alentadores de supervivencia por los daños que ha provocado a lo largo de más de cuarenta años andar con la presión arterial alta, aunque usando medidas de control.Otros no ven la hora de la vacunación por padecer obesidad mórbida, otros diabéticos, los hay con algún tipo de cáncer y en fin, paisanos que saben que si los llega a alcanzar el virus no la vamos a librar, por eso es que permanecemos atentos a las noticias que nos proporcionan las autoridades acerca de las vacunas que el gobierno está adquiriendo y las que los particulares compren, así como los gobernadores que están dispuestos a hacerlo con tal de salvar a la población que gobiernan.Y según nuestras autoridades del sector salud, son noventa millones de mexicanos los que requerimos la multimencionada vacuna para seguir con vida.Pero miren la realidad: Ruy López Ridaura, director del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, informó en entrevista con el diario Milenio que en nuestro país se han aplicado un total de 9 mil 579 dosis de vacuna contra Covid de Pfizer, la única autorizada en México. En conferencia vespertina sobre el estado de coronavirus en el país, el director del Cenaprece recordó que la fase empezó el 24 de diciembre con una primera parte aproximadamente con un poco menos de 3 mil dosis aplicadas."El domingo se tuvo también una jornada intensa también en la Ciudad de México y el día de hoy se amplió el número de sitios de aplicación de vacunación, en siete o diez sitios, también se incorporan sitios de vacunación en Saltillo y Monterrey", comentó. El funcionario informó que el plan de vacunación se encuentra en fase inicial, la cual está exclusivamente enfocada en el personal de salud, por lo que han sido cuidadosos en vigilar que cada institución priorice a las personas que están en mayor riesgo de contagio de Covid-19."Esta estrategia del personal de salud se irá haciendo más progresiva en donde se podrá incluir más personal con menos riesgo, pero que también con personal de salud con riesgo potencial", dijo. López Ridaura comentó que la vacuna que se aplica en México es la única aprobada en el país, ya que se tiene un contrato de proveeduría progresiva con Pfizer. O sea aunque López Obrador diga que los particulares pueden invertir en la compra de vacunas con los laboratorios que quieran y los gobernadores estén dispuestos a sumarse, no lo pueden hacer por la sencilla razón de que Pfizer tiene con el estado mexicano un contrato exclusivo de proveeduría progresiva lo que impide que otros laboratorios, aunque tengan la vacuna por millones lista para su venta, no pueden venderle a México donde sus autoridades amarraron el contrato de compra desde hace un buen tiempo y nos obligaron a esperar que nos toque turno, dentro de dos, tres, cuatro, cinco meses o más.Y todavía se atreve AMLO a afirmar que no se le dará uso político electoral a la vacunación, cuando su mente perversa concibió un plan para que el pueblo llegue a la elección sin tener la vacuna, y posiblemente hasta nos condicionen a votar por los candidatos de Morena so pena de no tomarnos en cuenta para salvar la vida...Desde hace varios años, o sexenios, el gobierno del estado tomó la decisión de “alquilar” espacios grandes de terrenos baldíos los cuales fueron habilitados como encierros o donde van a estacionar los vehículos que los oficiales (tamarindos) infraccionan, o que se encuentran estacionados en lugares prohibidos, esto como parte de la infracción al reglamento de tránsito, mientras sus propietarios pagan las multas incluyendo arrastre y tiempo de permanencia en esos encierros.Al mismo tiempo los gobiernos han contratado con particulares grúas para hacer los traslados por los cuales se pagan entre ochocientos y mil pesos, las grúas de antes enganchaban un solo vehículo y se lo llevaban, hoy los trepan a las plataformas y pueden llevarse hasta tres en una sola corrida.Nosotros aseguramos que este asunto es un negocio que hacen las autoridades en complicidad con particulares, negocio que les debe redituar jugosas ganancias porque por más que insistimos en volver al pasado para que el estado tenga más ingresos, nos tiran a locos, nuestra propuesta no la toman en cuenta porque obviamente significa tirarles un negociazo de muchos millones de pesos a los corruptos tranzas encargados de hacerlo.¿En qué consiste nuestra propuesta?. Bueno es muy sencillo. El gobierno cuenta con terrenos propios los cuales puede habilitar como encierros y ahí llevar los carros que son infraccionados, de igual manera puede adquirir una flotilla de grúas que sean propiedad del gobierno y con ellas hacer los traslados de tal manera que las ganancias millonarias que hoy no sabemos a qué bolsillos van a parar, seguramente a los de uno o dos funcionarios de Transito y a los de los particulares coludidos mientras las arcas estatales no ven esos ingresos. Así se hacía antes, en tiempos hasta del gobernador Agustín Acosta Lagunes, pero alguien que llegó a la Secretaría de Seguridad Pública, corrupto profesional, dispuso que se privatizara el negocio y el estado salió perdiendo sin que nadie, pero nadie de la estructura gubernamental, diga ni Pío, nada... Buenos para el billete.En el primer día del 2021 se registraron 73 víctimas de homicidio doloso en el país, según el reporte diario de este delito que realiza el gobierno federal. En donde el estado de Veracruz encabezó la lista con 7 muertes violentas el 1 de enero. Y es que el estado de Veracruz con siete homicidios dolosos tuvo la cifra más elevada del país en el arranque de año en cuanto a violencia y homicidios.Le siguieron Guanajuato, 6; Zacatecas, 6; Jalisco, 5; San Luis Potosí, 4; Guerrero, 4; Puebla, 3; Sinaloa, 3; Tabasco, 3; Baja California, 3; Ciudad de México, 3; Estado de México, 3; Michoacán, 3; Chihuahua, 2; Colima, 2; Durango, 2; Hidalgo, 2; Oaxaca, 2; Quintana Roo, 2; Sonora, 2.Morelos, Querétaro, Tamaulipas y Tlaxcala con 1, respectivamente. Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila, Nayarit y Nuevo León sin un homicidio doloso.Con Raúl Arias Lovillo como candidato a la alcaldía de Xalapa, comienza a engordar la caballada.Escríbanos a [email protected]