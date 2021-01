El chapulineo a todo lo que da...

1.- Hasta hoy, que se sepa y por más intentos que han hecho algunos partidos políticos en gobiernos estatales, no existe una ley “antichapulines”. En alguna ocasión Baja California lo intentó, pero el Poder Judicial la echó abajo con el fundamento de “que se vulneran derechos humanos y constitucionales”. Todo quedó en intento hace varios años.



La teoría de la traición flota en el ambiente político en la cercanía de procesos electorales, como en esta época. Es decir, un político que se creía elegido es relegado y busca que otro partido, ajeno al suyo, lo postule para el cargo que busca. Por ejemplo: Habrá quince gubernaturas en juego, y por lo pronto, en Morena ya hay “despechados” que estudian “ofertas” para aceptar la candidatura en un partido que no ha sido el suyo.



Se lee en los medios que abre PAN las puertas de su partido a los aspirantes de Morena que no serán postulados por su partido para que ellos, los azules, hagan la postulación formal.



Sin embargo ¿Y qué pasará si los invitados ganan y deciden regresarse a Morena? Marko Cortés bien lo podría explicar sin echar mano de la teoría de la traición porque a una invitación no le aplicaría ese tema.



Sin embargo, es distinto que un “despechado” busque ser postulado por otro partido ajeno al suyo, y que, si por esas circunstancias de la política ganara la elección, cómodamente puede regresar a su partido y sumar su ganancia, dejando al ofrecido postulante, sin beneficio alguno.



2.- En tanto no haya legislación que limite el chapulineo, bien pueden darse teorías de Troya: Que un partido deje que su militancia sea postulada por otros partidos y que, si lograran ganar, regresar a su partido y engrosar la suma de miembros para hacer mayoría en alguna cámara.



Es una posibilidad que no puede desterrarse, y menos ahora que la Alianza de tres partidos, pretende tumbar la mayoría de votos que deciden una aprobación y dejan sin equilibrio, decisiones de poder.



Al no establecerse dentro de la vida estatutaria de los partidos la migración sin condiciones, hacia otras formaciones políticas, quedan indefensos ante el mercantilismo político de algunos que por allí aparecen con regularidad, en los procesos electorales nacionales y locales.



En que se vulnerarían derechos humanos de algún político si en el partido en que milite se establezca en un artículo que: habiendo triunfado en alguna elección, NO podría migrar de ese partido hacia otro sino hasta la próxima elección. Es decir, que el ganador no puede irse del PAN al PRI, o del PRI a Morena, o al PRD sino hasta la próxima elección.



Así se evitaría “la compra de conciencias” para abultar votaciones camerales y darle duro al voto democrático.



3.- El cinismo político es pan diario; se viste de camuflaje según conveniencias y se justifican hasta mentadas de lo que sea para paliar la derrota.



Ahora precisamente el mercadeo se da en Morena [en Michoacán para ser preciso] donde el aspirante “seguro” a la candidatura recibió un palazo y lo han dejado fuera de la contienda, y ahora éste, bajo el argumento que se quiera, “analiza” aceptar una postulación de otro partido o partidos para “mostrarle” a su partido de origen, que se han equivocado al dar la candidatura a quien “no la merece”, y así por el estilo en Guerrero, Tlaxcala y etcétera.



4.- Y este vendaval de chapulineo es frecuente en Congresos estatales y aún en las Cámaras del Congreso de la Unión. Ya se verá pronto el cambio de camisetas, y después, el cambio de chamarras.



¿Y no habrá un término medio legal para que esta distorsión política acabe? Al parecer, a nadie interesa y menos conviene...



5.- ¿No que no, Sauri Riancho? Concluyendo mis funciones me regreso a Mérida, a mi casa, habría dicho.



“...Al cerrarse anoche la prórroga otorgada a legisladores para presentar su carta de intención para buscar relegirse, 448 de los 500 integrantes de la Cámara de Diputados entregaron su solicitud.



De ese total, 444 son diputados en funciones, tres con licencia y un diputado suplente que nunca tomó protesta, según la información de la Mesa Directiva.



Entre los diputados que buscarán la relección por primera vez en la historia moderna del país están la presidenta de la Cámara, Dulce María Sauri Riancho (PRI), la vice presidenta por Morena, Dolores Padierna Luna, y los coordinadores parlamentarios.



En diciembre había la expectativa de que al menos 480 diputados presentaran su solicitud, aunque al 31 de ese mes la cifra se cerró en 446, y en los primeros días de enero se inscribieron dos más.



La fecha en que la Mesa Directiva recibió más cartas de intención fue el 18 de diciembre, cuando 221 diputados entregaron su documento...”



P.D.- Por último, no deja de ser significativo que López-Gatell haya elegido Zipolite para descansar. El lugar —cuyo nombre en zapoteco significa “playa de los muertos”— es conocido mundialmente por la práctica del nudismo. Y aunque no se sabe si el funcionario se despojó del traje de baño, sí que se dejó ver al desnudo, como un ser cuya soberbia es mayor que su vergüenza.-Pascal Beltrán del Río.