Convoca el PAN a defender el voto

“Muchas expectativas

y poca vacuna”

Germán Martínez (Senador de Morena)

Para las elecciones del seis de julio del presente año, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, delinea un escenario político altamente competido, donde el punto central será defender el voto ciudadano de la intromisión del gobierno estatal de Morena. En esta importante elección en Veracruz se renovarán 212 alcaldías, así como las diputaciones federales y el congreso local, pero el dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), insiste en convocar a los veracruzanos a defender el voto pues advierte varias señales de que el gobierno de la 4T tiene la tentación de meter las manos en los mencionados comicios.Y pone como prueba de ello, la fallida reforma electoral que acaba de tirar la SCJN, que entre otras cosas desaparecía los consejos electorales municipales.“La reforma dejaba un OPLE débil, desaparecía los consejos electorales municipales, y por eso promovimos recursos jurídicos, y la SCJN nos dio la razón en todo”, atajó el político originario de Tantoyuca.Otra señal de que el gobierno de la 4T busca entrometerse en el proceso electoral en ciernes para beneficiar a los candidatos de Morena, es la hostilidad que se promueve desde la oficina del secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, en contra de los alcaldes de oposición. En fechas recientes el PRD acusó al funcionario morenista de intimidar a sus presidentes municipales. Y el PAN con anterioridad, también ha hecho señalamientos en ese sentido.“Nosotros hemos pedido al secretario de gobierno que no se meta con los ayuntamientos, ellos son libres y autónomos, tienen su propio presupuesto. El secretario de Gobierno es el encargado de la política interna, y no tiene facultad para presionar a los alcaldes”, señaló Guzmán Avilés.El tercer indicador para Guzmán Avilés de que el gobierno estatal busca coartar la libertad del voto es el subejercicio financiero en el que ha incurrido, “con la finalidad de tener recursos disponibles para operar elecciones”.Lo anterior forma parte de una extensa entrevista que le hizo la compañera periodista Eirinet Gómez, de la agencia de información AVC, al actual líder del panismo veracruzano.En esta interesante charla periodística, el dirigente panista explicó que la alianza entre el PAN, PRI y PRD no es para ganar por ganar, sino para generar un equilibrio político frente a Morena que quiere adueñarse de las instituciones. Rivales en otras contiendas electorales, ahora Guzmán Avilés señala que aliarse con el PRI y el PRD es para “defender las instituciones que se han construido en este país a lo largo de los años”.El dirigente partidista reconoció que construir una alianza es difícil, “porque uno quiere ganar siempre”, “pero estamos llegando a un acuerdo por un buen superior, que es Veracruz”.Ante la creación de nuevos partidos, el presidente de PAN no se amilana, y considera que si hay alguien a quien pueden quitar votos no es a ellos sino a Morena.“En elecciones, el que más batalla es el que está en el gobierno sobre todo cuando sus acciones no son tan efectivas”.Acción Nacional tendrá una alianza total con el PRI y PRD para las diputaciones locales y federales, y una alianza parcial y flexible en la disputa por los ayuntamientos.Para Guzmán Avilés, el objetivo de cara a los comicios electorales del 6 de julio es ganar entre 20 y 25 diputaciones locales, y entre 150 y 180 alcaldías.Sobre las fotos que circularon del jefe Gatell, hablando por su celular sin cubrebocas a bordo de un avión, y luego disfrutando de las playas con una chiquita al lado, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, fue muy clara, crítica y tajante en su opinión: “que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, responda sobre sus vacaciones en la playa, en plenapandemia de COVID-19. Él tiene que contestar; no creo que deba entrar en esta polémica. Cada quien se forma una opinión y, en el caso de López-Gatell, debe informar a la ciudadanía", indicó en conferencia de prensa.Más temprano, el presidente Andrés Manuel López Obradoraseguró que el funcionario ha cumplido con su responsabilidad, esto luego de que se publicaran fotos de él vacacionando en la playa, conviviendo con bañistas en una palapa sin acatar ninguna de las normas sanitarias.López Obrador agregó: "Hay que preguntarle a él hoy por la tarde (sobre las fotos en la playa). Lo que puedo yo decirles en abono a la conducta del doctor López-Gatell es que ha estado trabajando bastante, muy intenso, que ha estado cumpliendo cabalmente con su responsabilidad, que es un muy buen servidor público, un especialista, un profesional"... Seguramente los resultados de su buen desempeño hablan por sí solos. Millón y medio de casos de contagiados y 128 mil muertos por el Covid-19, pero además ocupamos como país el lugar número trece en porcentaje de vacunados.López Obrador recalcó que, si bien se trata de una situación personal del subsecretario de Salud, también es un asunto público que tiene que explicar. ¿Cómo para qué explicar si no hay consecuencias, para que se siga burlando de los mexicanos expuestos, infectados y de la memoria de los que ya se fueron?Como recordamos que el 11 de diciembre el Zar del Covid en México hizo un exhorto a los mexicanos: por favor permanezcan dentro de sus casas; si tienen que salir por obligación usen el cubrebocas (si esa herramienta de protección que tanto descalifica); no organicen reuniones ni acudan a ellas. Solo faltó decir: absténganse de ir a la playa con el segundo frente a exhibirse públicamente... cínico e hijo...Por el tramo tan largo que hemos recorrido, dentro del quehacer periodístico, observando a los hombres del poder como se conducen, qué hacen, cómo lo hacen, sabemos que un político o cualquier persona que acepta un cargo público, tiene que estar dispuesto a trabajar las 24 horas del día. Un funcionario se alquila de tiempo completo para cumplir con una responsabilidad social a cambio de lo cual le pagan un buen salario.Y no es cosa de querer cambiar las formas para ser distintos, no, el que acepta trabajar en el servicio público debe estar consciente de que su responsabilidad es con todos los ciudadanos al margen de partidos políticos en los que militen, ideología, religión, inclinación sexual y todo. Pero además debe estar dispuesto a acudir donde sea necesaria su presencia, a la hora que sea, en cumplimiento de sus obligaciones.Creemos que esta es una de las cosas que no han entendido los funcionarios pertenecientes a la 4T o al partido Morena, ellos solo se quieren entender con chairos, con iguales, a los ciudadanos que no tienen aspecto de militantes o simpatizantes de Morena a esos no hay que pelarlos porque son conservadores o fifis, como les dice el presidente Andrés Manuel López Obrador y no, el país es uno, se lucha por el poder usando una chaqueta pero al alcanzarlo (el poder) hay que quitársela y a darle con todos, al final la calificación de su trabajo se reflejará en las urnas: te ratifican o te corren.Ahora que el gober trataba de explicar lo de la nueva deuda que adquiere su gobierno de más de dos mil millones, cantinfleando como acostumbra, recordamos los tiempos en que Fidel Herrera ponía a Javier Duarte a tratarnos de convencer que la bursatilización no era deuda, solo se trataba de recursos frescos para la realización de mucha obra pública... Obviamente nadie le creía.Escríbanos a [email protected]