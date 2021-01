Se hunde nuestra economía

“Si Morena gobernara, el litro de

gasolina no valdría más de 10 pesos”

AMLO en campaña

Para nadie es un secreto que el incremento en los precios de las gasolinas desata un problema inflacionario ya que este combustible es ni más ni menos que el motor de nuestra economía. Todos los alimentos, el transporte público, los materiales con los que se construyen las cosas, todo lo mueve este energético que es tan básico, por eso es que la promesa de AMLO hecha en campaña, que de llegar al poder no subirían los precios de los combustibles, al contrario, los bajaría, pegó positivamente en todos los sectores.Pero resulta que, durante estos días, los precios de las gasolinas han aumentado notablemente en el país.Mañosamente el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, volvió a enlistar los únicos productos que aumentarán de precio este año. Estos son el tabaco, las bebidas azucaradas (como refrescos) y algunos combustibles. No, algunos combustibles no, en la realidad han aumentado el precio de las gasolinas y con ello se desató la espiral inflacionaria.El presidente, a quien nadie le cree, precisó que estos aumentos corresponden a un ajuste a la inflación aplicado al Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS)De tal forma que el incremento será de aproximadamente 3.3% en cada caso. Con esto, el presidente aseguró que, “en términos reales no hay aumento, es un ajuste a la inflación” ... Que tontos los encontró, no dudamos de millones que piensan que esto es cierto, pero las mayorías no.Además, respecto al aumento en las gasolinas, aseguró que “hoy día, la gasolina está más barata que cuando llegamos al gobierno. A pesar del incremento del IEPS, las gasolinas seguirán más baratas con respecto al inicio del gobierno”. Y otra vez recarga sus fracasos en el pasado.Lo que también es un hecho es que la pandemia del Covid-19 encareció el precio de los alimentos en el país, pero a quienes más afectó fue a las personas de menores ingresos, sobre todo a las de los estados del sur, de acuerdo con un análisis de Banco de México (Banxico).Además, el alza en las cotizaciones de los productos pudo implicar que los hogares adquirieran un menor aporte calórico a la que acostumbraban, es decir, la que tenían antes del inicio de la contingencia sanitaria.El análisis “Incrementos en el costo de los alimentos durante la pandemia del Covid-19 en las regiones de México” mostró que la variación en el costo de la canasta promedio de alimentos fue de 2.2% a escala nacional. Sin embargo, para los primeros quintiles (20% de la población de menores ingresos en México) el aumento en los precios de alimentos fue de 3.3%.Este segmento tiene un ingreso corriente promedio trimestral de 12,573 pesos, de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (Enigh) 2018 del Inegi. En cambio, el quintil V (20% de la población con más recursos en el país) tiene un ingreso corriente promedio trimestral de 122,296 pesos, casi 10 veces mayor a los del segmento I.El problema de este encarecimiento en la canasta de alimentos lo están padeciendo más habitantes de la región sur, que la conforman Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. En esos ocho estados se reporta una variación en el costo de la canasta promedio de consumo de alimentos de 5.1%, más del doble del dato nacional.Y nosotros, los veracruzanos, estamos entre los más afectados.Se presentó una denuncia por la comisión del delito de Falsificación de Documentos en contra del Director de Gobernación del Ayuntamiento de Veracruz, Gianfranco Melchor Robinson, y de quien resulte responsable, por haber emitido una CONSTANCIA DE RESIDENCIA a nombre de Miguel Ángel Yunes Márquez, a pesar de que es del conocimiento público que éste vive en otro municipio.De acuerdo con el artículo 279 del Código Penal para el Estado de Veracruz, se establece que: El área de Transparencia y Acceso a la Información del Ayuntamiento de Veracruz, reconoció que dicha constancia fue emitida en AGOSTO del 2020... ¡Tan, tan!Nuestro amigo el siempre bien informado periodista Juan Tirado, nos manda algunos datos sobre la supuesta cena de fin de año celebrada en la Casa Veracruz, residencia oficial donde habita el gobernador. Este viernes primero de enero –nos cuenta- se confirmó que los miembros de la familia García Jiménez cenaron en la casa principal, donde el prestigiado banquetero "Ángel Peralta" se encargó de servir una cena de 3 tiempos, compuesta por langostinos a la mantequilla, pierna de cerdo al horno y pavo a la ciruela, con postre de mil hojas con salsa de frambuesa, todo esto acompañado de finos vinos españoles y licores importados, con lo cual Cuitláhuac festinó a sus familiares en "Casa Veracruz".El vino español que se consumió en el tragantín fue un Vega Sicilia Único 2010 (dos cajas) y para chocar cristales se tomó wisky Buchanans 24 años, en las rocas.Vecinos de la residencia oficial confirmaron que los invitados a la cena de fin de año abandonaron la propiedad alrededor de las 3:30-4:00 de la madrugada custodiados por guaruras, así como unidades y elementos de la SSP.LA OTRA CENAPero tenemos otra versión de la cena real, muy distinta a la anterior, lo que no quiere decir que pongamos en tela de duda la veracidad de los datos de Juanito, sin embargo, reproducimos la información y cada quien que se quede con la versión que más le guste o le interese.La otra supuesta cena fue en el domicilio particular de un distinguido miembro de la familia gubernamental, cena que habría servido la distinguida cheff xalapeña Raquel, quien también atendió a los comensales en 3 tiempos. En primer lugar, sirvió un plato de tradicionales romeritos, con camarón seco del que venden en los bodegones, rodajas de lomo de cerdo enchilado y ahumado, a la “Luis Mares”, así como ensalada de codito con manzana y pedacitos de jamón, piña, mayonesa y crema. Al centro de la mesa colocó un platoncito con 20 chiles en frío rellenos de atún de lata, adornados con rodajas de zanahoria y cebolla. Por cierto, la cheff se tuvo que completar con dos pollitos felices que mandó a comprar porque los comensales le salieron de muy buen apetito.El postre fue a base de buñuelos bañados con miel de piloncillo y las tradicionales torrejas. Para brindar se sirvió suficiente Padre Quino, blanco y tinto, y ya para aguantar la velada se sirvieron cubas de Bacardí blanco con Pepsi Cola, hielitos y gotas de limón. Los vecinos dicen que la música de Los Ángeles Azules y Margarita, La Diosa de la Cumbia (no en vivo claro), se mantuvo a todo volumen hasta el día siguiente, en el recalentado.Bueno, de eso se trataba, de celebrar en familia, no con toda la flota, el fin de un año y la llegada de otro que promete ser más próspero.En la defensa que ayer hizo AMLO se preguntó "¿cómo vamos nosotros a deshacernos del doctor Hugo López Gatell? Es de lo mejor del mundo, es un sueño". Los excesos de los dictadores no tienen medida, son capaces hasta de abandonar el clóset.