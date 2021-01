Hallan muerta a desaparecida ¡y hablan de resultados!

¡Carajo! (“Expresión que manifiesta enojo, sorpresa...”, según el Diccionario del Español de México), lo veía y lo escuchaba en vivo por las redes sociales y me costaba creerlo.



El gobernador Cuitláhuac García Jiménez, la Fiscal General del Estado Verónica Hernández Giadáns, y el secretario de Seguridad Pública Hugo Gutiérrez Maldonado, prácticamente echaron las campanas... mediáticas a vuelo y hablaron de “resultados” ¡porque hallaron el cadáver de una desaparecida!



Resulta que la nutrióloga Samara Aurora Arroyo Lemarroy desapareció el pasado 23 de diciembre en el puerto de Veracruz y dos días después fue detenido el presunto autor de su desaparición. Pero no se sabía qué suerte había corrido, aunque se temía lo peor, lo que ayer se confirmó: hallaron el cuerpo sin vida.



Pero en lugar de que las autoridades enrojecieran de vergüenza por no haber podido protegerla y rescatarla con vida, por la tarde salieron a dar un informe en la que casi se vistieron de héroes como si hubieran logrado una gran hazaña, cuando debieron haber pedido perdón y hubieran ofrecido una disculpa pública, incluso una condolencia a sus familiares y a tantos que estuvieron preocupados por su vida, por su ineficacia de actuar con prontitud para devolvérsela bien a sus seres queridos.



Cuitláhuac: “... quiero hacer patente mi agradecimiento a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública por su actuación muy profesional (?) y, desde luego, a la Fiscalía...”.



Verónica: “La coordinación es indispensable para lograr estos resultados... seguiremos con firmeza y con valor dando resultados... se ha logrado un cambio en la forma de procurar justicia...”.



Hugo (sigue muy gordo): Silencio.



Todo ese palabrerío de adorno y una sola realidad: una joven mujer más asesinada en Veracruz, un feminicidio doloso más. ¿Resultados cuando apareció muerta? ¿Felicitar y calificar de profesionales a los policías que no lograron hallarla a tiempo y rescatarla sana y salva? ¿Cambio en la forma de procurar justicia porque hay un detenido, sí, pero también una fémina victimada?



Si la hubieran hallado con vida y rescatado, a lo mejor y reclaman una estatua para ellos. Luego de la fatal noticia de ayer, ¿puede explicar la fiscal de qué o para qué sirve la pistolita que lució al cinto el pasado 7 de diciembre en un acto de fanfarronería público, en una escena ridícula que la hizo ser el hazmerreír de todos, en especial en la Fiscalía, y con la que un día hasta se puede dar un tiro en un pie?



AMLO, la mayor fortaleza de Morena en Veracruz



En Veracruz queda claro que, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador no estará en las boletas en las elecciones del próximo 6 de junio, sin duda seguirá siendo la mayor fuerza de Morena para conseguir sus mejores resultados.



A poco menos de cinco meses de la gran fecha, dos encuestas publicadas los días 3 y 4 de enero en los periódicos El Economista y El Financiero, respectivamente, le dan una alta aprobación en todo el país y colocan a Veracruz entre los cinco primeros estados en donde tiene los mejores porcentajes.



Consulta Mitofsky (Roy Campos), que encuesta para El Economista, registró que al cierre de 2020 AMLO tuvo una aprobación de 56.9% contra 42.8% que lo desaprueba, mientras que Alejandro Moreno, el encuestador de El Financiero, contó 69% de aprobación contra 34% de desaprobación.



Hay una diferencia de más de 10 puntos porcentuales, pero en lo que coinciden es en que está por arriba de la media, y Mitofsky encontró además que Veracruz está en quinto lugar entre los estados donde mayor porcentaje tiene en todo el país, con 64%, solo debajo de Tabasco (75%), Guerrero (74%), Oaxaca (73%) y Tlaxcala (68%).



Con esas cifras, pues, inició el año y contra esa realidad tendrá que batallar la oposición para tratar de quitarle a Morena el poder que obtuvo el 1 de julio de 2018.



Manuel Huerta, el artífice, con futuro político



No cabe duda que en 2019 el presidente trató a toda costa no solo de posicionar sino de convertir a su hombre fuerte en Veracruz al gobernador Cuitláhuac García Jiménez. De ello dan constancia sus visitas, casi una por mes, al Estado. En 2020 cejó en su empeño. Cabe pensar que terminó por convencerse que el de acá no le respondía como esperaba y entonces se dedicó a visitar Oaxaca y a fortalecer al gobernador priista Alejandro Murat Hinojosa.



El vacío de fuerza política en Veracruz lo ha venido llenando el delegado de los programas sociales de la Secretaría de Bienestar, Manuel Huerta. A su eficacia para implementar y desplegar los programas sociales se debe, sin duda, la alta popularidad del tabasqueño en el Estado.



López Obrador no va a estar en la boleta el próximo 6 de junio, pero indudablemente su sombra permeará el escenario electoral y mucho, o prácticamente todo, lo que logren los candidatos de Morena se deberá a su imagen, porque el Gobierno del Estado, para efectos prácticos político-electorales, de hecho, no cuenta, la aprobación del gobernador es muy baja y si no saca adelante la candidatura de Dorheny García Cayetano, presuntamente su hermana, sus bonos caerán más.



En la oposición, según he escuchado opiniones, no tienen ninguna duda de que el personaje a seguir es el delegado federal, y desde ya lo tienen bajo la lupa.



Pero, así como el futuro político del gobernador tendrá mucho que ver con el resultado del 6 de junio el de Manuel también estará en juego.



En este año, cuatro súper delegados federales lograron candidaturas a gobernador de su Estado: Juan Carlos Loera, en Chihuahua; Lorena Cuéllar, en Tlaxcala; Indira Vizcaíno, en Colima; y Víctor Manuel Castro, en Baja California Sur.



Huerta siempre evita hablar de su futuro político y menos si se le pregunta sobre un ascenso en su carrera. Prefiere hablar de su trabajo, del presidente, de sus logros y de la consolidación de la 4T. Si se le menciona el Senado o la gubernatura, guarda silencio. Solo sonríe. A veces su respuesta es entregar la Cartilla Moral de AMLO.



Pero desde fuera se da por hecho que por lo menos se está ganando la candidatura al Senado en 2024 pero también el boleto para entrar a la tómbola por la gubernatura. Incluso he recibido comentarios de la Ciudad de México de que podría ser el pitcher relevista o el bateador emergente si empiezan a perder el juego en Veracruz en junio próximo.



La efectividad de los programas de AMLO para conseguir votos y la suerte de Cuitláhuac y de Huerta son atractivos adicionales al resultado de la votación.



Asomó movilidad del PRI en el puerto



Con motivo de la visita de su dirigente nacional, Alejandro “Alito” Moreno, para conmemorar la Ley Agraria del 6 de enero de 1915, el priismo de Veracruz dio ayer muestras de la movilidad que tendrá. Se congregaron en el puerto aspirantes y suspirantes a un cargo de elección popular desde los límites del río Pánuco hasta los del Tonalá.



El desayuno, que originalmente tendría Alito solo con los futuros candidatos a diputados federales, en el café de los 500 Años frente a la costera, de pronto se convirtió en un acto festivo político cuando alguien filtró que ahí se encontraba. Estaban ahí Américo Zúñiga, Nereyda Santos, Igor Rojí, Adolfo Mota se disculpó por tener que cumplir una tarea en la Ciudad de México, igual que José Francisco Yunes, y Juan Francisco Hervert no asistió porque no había pedido permiso para faltar a la alcaldía de Perote.



Luego del acto, se congregaron a comer en un salón por el rumbo de Mocambo, donde le rindieron de pie y con aplausos un homenaje a Carlos Brito Gómez por sus 67 años de militancia, luego de que el dirigente nacional destacó su figura.



En la comida, de los preinscritos solo habló Américo, pero Nereyda sostuvo un diálogo privado con su líder nacional, Alito Moreno se mostró muy animado y generoso con Juan Manuel Díez Franco (padrino de Igor Rojí), a quien también se acercó el dirigente estatal de la CTM, Víctor Manuel García Trujeque.



Nombres, figuras, José Murat, padre del gobernador de Oaxaca; el dirigente nacional ¡de la Coparmex!, Enoc Castellanos (originario de Coatzacoalcos, pero radicado en el puerto jarocho); el diputado federal Contralmirante de la Marina, Juan Ortiz Guarneros; Beatriz Paredes; el diputado federal Héctor Yunes Landa, Marlon Ramírez, por supuesto... Por cierto, a la comida no permitieron el ingreso con teléfonos celulares.