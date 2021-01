El laberinto de Morena

Por las ambiciones de poder que han potencializado las pugnas entre los dos principales grupos internos de Morena, al menos en la elección de gobernadores en 15 estados el panorama parece enturbiarse para el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador en la mayoría de esas entidades.



Y es que luego del desgastante proceso del año pasado para elegir al presidente y la secretaria general de su Comité Ejecutivo Nacional –el cual estuvo sometido a una extenuante judicialización, hasta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Instituto Nacional Electoral organizar un par de encuestas para resolver el conflicto intrapartidista del que finalmente salió vencedor el diputado Mario Delgado, quien debió enfrentar a su homólogo Porfirio Muñoz Ledo, que de última hora fue impulsado por el ala radical del obradorismo que originalmente promovía para la dirigencia a Bertha Luján, presidenta del Consejo Nacional–, ahora algunos aspirantes a gobernadores que no resultaron nominados han recurrido de nueva cuenta a las instancias jurisdiccionales y del partido para reponer los procesos de selección de candidatos, mientras que otros ya renunciaron a su militancia y buscan ser postulados por la oposición y unos más esperan que los abanderados favorecidos se caigan, como podría ser el caso del precandidato de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, señalado en una denuncia de violación sexual que data de 2016 y que coincidentemente fue difundida este miércoles en varios medios capitalinos.



Pero además, luego de que Morena definió 14 de estas 15 candidaturas, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido (CNHJ) recibió 38 impugnaciones que se encuentran en trámite, ya sea en contra de los ganadores de las encuestas con las que se definió a las y los abanderados, en contra de las coaliciones en lo local, o por el proceso en general.



En total son ocho los estados en los que los aspirantes inconformes han presentado recursos. En San Luis Potosí, que es la única entidad en la que aún no se define la postulación, se han presentado dos impugnaciones contra el proceso interno. Ahí, por equidad de género, la candidatura será para una mujer.



Nuevo León es el estado con mayor cantidad de inconformidades en contra de la encuesta que favoreció a la alcaldesa expriista de Escobedo, Clara Luz Flores. Allí los morenistas presentaron 15 recursos, de los cuales tres son acumulados de los mismos quejosos.



En Sinaloa hay cinco quejas, en Michoacán tres recursos y en Nayarit cuatro impugnaciones más.



En Guerrero fueron presentados dos recursos contra la convocatoria y tres impugnaciones más en contra del virtual candidato Salgado Macedonio.



En Tlaxcala hay una queja y en Zacatecas existen tres procesos en contra de la virtual candidatura de David Monreal, exalcalde de Fresnillo y hermano del exgobernador y líder del Senado, Ricardo Monreal.



Ahora, la CNHJ de Morena deberá solicitar a la dirigencia del partido se fundamenten los resultados de las respectivas encuestas para resolver las quejas.



ELÍZABETH A LA ESPERA



Debido a que en los últimos días ha leído en diversos artículos y medios de comunicación sobre su persona en torno al proceso electoral en marcha, la ex dirigente estatal del PRI y ex alcaldesa de Xalapa, Elizabeth Morales García, difundió una carta en la que manifestó que de recibir alguna invitación para participar en las elecciones de alcaldes y diputados lo valorará y, en su caso, se sumará.



“La política es de circunstancias y así ha sido siempre para mí, por lo que por este conducto, me permito compartirles que si recibiera alguna invitación para participar, la valoraré y, de ser positiva, encauzada a mi misión histórica de vida, que es el servicio a los demás, la haré del conocimiento público para no dar pie a especulaciones y malos entendidos”, expresó.



“Mi carrera –recordó– ha sido un camino contra corriente pero nadie se hace buen marinero en aguas calmas, así es como se gana la experiencia. Además de estar por más de 20 años dedicada a la ayuda social a través de la radio y la televisión, con el apoyo amoroso y solidario de miles de personas, he tenido la oportunidad de desempeñarme como presidenta municipal, diputada federal, presidenta estatal del partido, delegada federal de Profeco y del ISSSTE”.



“En cada ocasión he recibido reveses y avanzado con dificultades, pero no me he detenido; la constancia, la perseverancia y el trabajo honesto al final siempre dan resultados positivos”, subrayó.



“Así he sido y seguiré siendo en el deporte, en mi vida personal y en mi desempeño laboral”, concluyó, expresando sus mejores deseos para todos en este año 2021.