Feminicidios

En noviembre pasado se cumplieron cuatro años de que el gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) declaró formalmente la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para 11 municipios del estado de Veracruz, la cual, sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que no ha funcionado y como dijera Don Teofilito, no funcionará porque no existe la voluntad política para ello.Prácticamente esa Alerta la han tenido a su cargo tres gobernadores de distintos partidos políticos; Flavino Ríos Alvarado del PRI, quien relevó a Javier Duarte de Ochoa; luego el panperredista Miguel Ángel Yunes Linares y ahora el morenista Cuitláhuac García Jiménez y ninguno de ellos ha cumplido estrictamente con esta disposición para la protección integral de las mujeres en Veracruz.Para ponerlo en contexto amable lector, en noviembre del 2016, durante el controversial fin de sexenio de Javier Duarte de Ochoa, la Secretaría de Gobernación declaró formalmente la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para once municipios de la entidad veracruzana: Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Las Choapas, Martínez de la Torre, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica, Tuxpan, Veracruz y Xalapa.Entre lo dispuesto por el gobierno federal, el estatal en Veracruz debía implementar una estrategia de prevención, vigilancia y seguridad pública que lograra la recuperación de espacios públicos, así como reforzar los patrullajes preventivos; efectuar operativos en lugares donde se tenga conocimiento fundado de la comisión de conductas violentas o delitos en contra de las mujeres y aplicar las sanciones correspondientes, así como implementar mecanismos de vigilancia y seguridad pública.Las medidas sugeridas por la Secretaría de Gobernación contemplaban, además, acciones inmediatas y exhaustivas para tramitar diligentemente órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia; la creación de agrupaciones de seguridad especializadas en género y de reacción inmediata y la búsqueda y localización de niñas y mujeres desaparecidas.Por si lo anterior fuera poco, el gobierno federal dispuso hace más de cuatro años cuando se formalizó esa Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para 11 municipios del estado de Veracruz, que se informara a la ciudadanía de las acciones realizadas y los resultados obtenidos, lo cual amables lectores, resultó ser como los llamados a misa, pues como bien dicen los políticos, "acción que no es supervisada, se la lleva la .... ".Salvo que alguien nos corrija o demuestre lo contrario, en más de cuatro años de vigencia de esa Alerta, nadie, absolutamente nadie en Veracruz nos ha informado que se ha hecho para validarla o al menos hacernos creer que hacen como que hacen.... Como testimonio de que esa supuesta Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres fue pura faramalla mediática y peor aún, lo sigue siendo, baste mencionar que, de acuerdo con publicaciones periodísticas, de esos once municipios veracruzanos en los que supuestamente se aplicó desde noviembre de 2016, cuatro de ellos: Veracruz, Coatzacoalcos, Tuxpan y Xalapa, están en el listado de los cien del país con más feminicidios, hasta el penúltimo mes del año pasado.Veracruz puerto con ocho feminicidios, en tanto que Xalapa, Coatzacoalcos y Tuxpan con tres cada uno, cifras que demuestran por si mismas que no se ha atendido integralmente la multimencionada Alerta.A reserva de que más adelante abordemos este tema desde la perspectiva de la impunidad, que a su vez evidencia la ineficiencia de la Fiscalía General del Estado (FGE), ocupada hoy para perseguir a los enemigos políticos de Morena, baste mencionar que en esta semana se confirmaron dos brutales feminicidios más, el de la nutrióloga Samara Aurora Arroyo Lemarroy, cuyo cuerpo sin vida se localizó en el municipio de Actopan, Veracruz y el de Adriana Beatriz López, en Cosoleacaque al sur de la entidad veracruzana.