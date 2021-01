Loret encuera a Bartlett

“Al gobierno se le vigila,

no se le aplaude”

Víctor Trujillo

Cuando un periodista asume un comportamiento profesional, es objetivo y somete sus textos al más exigente rigor periodístico, tiene el triunfo asegurado. Si a lo anterior le sumamos capacidades que debe tener un comunicador como son el olfato periodístico, una buena base académica (de licenciatura para arriba), vocación de servicio social y salud a prueba de bomba (así nos decía el maestro Francisco Gutiérrez en la FACyTC), bueno pues tenemos a un buen periodista, a alguien con suficiente credibilidad dueño de un poder infinito.¿Te doy un consejo de cuates?, le decía un viejo político a otro que apenas comenzaba a trotar por esos rumbos de la búsqueda del poder, jamás te pelees con un periodista, el comunicador dura el tiempo que la vida le permite, tú permaneces en un cargo un tiempo determinado y si terminas peleado con un trabajador de los medios, adiós carrera, el periodista te estará esperando para exhibir tus miserias y al basurero de la historia.Esto lo reflexionamos porque las principales cabezas de la 4T comenzando con el presidente Andrés Manuel López Obrador, entraron con la espada desenvainada confrontándose con todos los líderes de los grupos sociales y los de opinión, o sea los periodistas, y se ensañaron tratando de exhibir a casi todos, entre los que se encuentran dos que les han hecho frente y tienen contra las cuerdas a los de las 4T: Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo con su famoso personaje de “Brozo”.¿Qué es lo primero que pasa cuando un comunicador como estos echa los güevos por delante y hace frente al político que se pasa de lanza y humilla, ofende, acusa de cosas que no puede probar, descalifica sin autoridad al comunicador?, que el periodista adquiere más credibilidad, se convierte en el confesor de los inconformes, le hacen llegar abundante información sobre asuntos de corrupción en los que está metido el presunto poderoso y de momento le sobran armas para acribillar públicamente a quien se cree dios.Miles y miles de mexicanos se han sumado a las listas de lectores y personas que están pendientes de lo que publica Carlos Loret de Mola en el diario EL UNIVERSAL y otros muchos impresos, y de los videos que suben él y Trujillo a la plataforma de Latinus. Ambos son los comunicadores del momento, los adalides de la justicia, los periodistas con quienes jamás se hubieran confrontado, como recomienda la conseja de los viejos y experimentados políticos mexicanos.Ayer, por ejemplo, en su columna “Historias de un Reportero”, el yucateco Loret nos cuenta:“A raíz de que hemos publicado varios reportajes revelando los escándalos de corrupción del hoy director general de la Comisión Federal de Electricidad, varios políticos mexicanos que formaban parte de la coalición obradorista ese año me confiaron off the record las citas que se llevaban al cabo en la mansión en la exclusiva zona de Las Lomas de Chapultepec de Ciudad de México para “pasar la charola” entre empresarios y gobernantes con acceso a presupuesto público que quisieran quedar bien con el posible futuro presidente de México.”“La sociedad político-financiera de Bartlett y López Obrador se extendió a la siguiente contienda presidencial: la casa de campaña que utilizó AMLO era una “casa Bartlett”, como documentamos en mayo del año pasado.”“Por eso López Obrador no toca a Bartlett. Porque le rebota en la mente el ¿quén pompó campañita, quén pompó?”“Bartlett es el artífice del fraude electoral contra la izquierda mexicana en 1988. AMLO calla como momia. Bartlett fue acusado por la izquierda histórica de secuestros y crímenes políticos, de represión y espionaje. AMLO calla como momia. Bartlett no puede explicar su riqueza cristalizada en 23 casas y una docena de empresas familiares. AMLO lo defiende.”“Bartlett embaucó al gobierno en la renegociación de los gasoductos costándole cientos de millones de pesos a los mexicanos. AMLO lo defiende.”“El hijo de Bartlett quiso estafar con ventiladores Covid. AMLO calla como momia. El hijo de Bartlett es multimillonario contratista del gobierno en el que trabaja su papá. AMLO calla como momia.”“La última perla es escandalosa. Para justificar el apagón del 28 diciembre que afectó a 10 millones de usuarios, Bartlett presentó un documento falso. Anteayer lo terminó admitiendo, no como fruto de un honesto proceso de transparencia interno que lo hubiera detectado, sino porque fue denunciado, exhibido y no tuvo más remedio que aceptarlo: su documento de defensa era un documento falso.”“Ante ello, de nuevo, AMLO lo defendió minimizando el episodio, catalogándolo como un simple error y esforzándose por esconder que falsificar un documento oficial no es un error: es un delito.”“Así pues, a cada paso, frente a cada escándalo, al presidente López Obrador se le llena la boca de elogios para Bartlett. Lo trata de presentar como una víctima de supuestos intereses oscuros que quieren quedarse con el negocio de la electricidad. Y es incapaz de aceptar que la corrupción, el enriquecimiento inexplicable, el tráfico de influencias y la ineficacia en el servicio público, amén de un rosario de los delitos más graves por los que ha sido denunciado desde hace años, acompañan a su funcionario consentido.¿Por qué defiende tanto AMLO a Bartlett? La repuesta está en la canción de Chico Ché que tanto canta el presidente en sus mañaneras: ¿quén pompó, quén pompó campañita, quén pompó?”Por eso si alguien me hiciera la pregunta de la corrupta Elba Esther Gordillo, o de cualquier persona en el sentido de ¿tú le crees a Carlos Loret?, la respuesta en automático es: ¡Claro que si!.“Gracias Mauricio Kuri por el compromiso y el gran trabajo que realizaste coordinando a los Senadores del PAN estoy seguro que lo que sigue en tu camino dará grandes frutos. Sin duda Querétaro tendrá un gran aliado en ti. ¡Te deseo éxito!”.Esto escribió esta mañana en sus redes sociales el Senador panista Julen Rementería del Puerto tras la salida de Mauricio Kuri para irse como candidato del PAN al gobierno de Querétaro donde sin duda ganará.Cuentan que esta salida de Kuri González (Orizabeño por nacimiento), le cayó literalmente como anillo al dedo a Rementería del Puerto, ya que cuenta con todo el respaldo de sus compañeros para ser designado el nuevo Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República, ya que, como suena en los pasillos, Damián Zepeda no tiene la simpatía del líder nacional panista Marko Cortés y además ya fue Coordinador antes del fallecido Rafael Moreno Valle.Si Julen se logra hacerse con dicha coordinación en las próximas horas, tendrá todavía más poder del que ya tiene dentro de Acción Nacional, por lo que un disminuido y alicaído grupo como el del "Clan-Yunes" no le haría ni cosquillas para sus aspiraciones políticas en 2021 y 2024 en el Estado de Veracruz.Nos envían una carta dirigida al gober con la intención de que la publiquemos a ver si la lee, o se la lee algún acomedido que sepa hacerlo (leer y entienda el valor del contenido). “Hacemos un llamado respetuoso al Ing. Hacemos un llamado respetuoso al Ing. Cuitláhuac García Jiménez, Gobernador de Veracruz y a María del Rocío Pérez Pérez, Secretaria de Medio Ambiente del Estado para la apertura inmediata del Parque Natura y emprendan su rescate. El Parque Natura cerrado a 10 meses de haberse prohibido su acceso y 4 años de su abandono. No hay justificación alguna cuando las plazas comerciales están abarrotadas y los espacios públicos abiertos totalmente clausurados al público.Respetuosamente: Alejandro de la Madrid"En los Estados Unidos de Norteamérica, ante el ataque de vándalos de Trump, reforzados con chairos que llevó el Canciller Marcelo de parte de su cuate Lopitos, se impusieron las instituciones. Ese es el final, siempre, de cualquier intento animal por querer pasar por encima de las instituciones.