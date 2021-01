... De los 80 municipios veracruzanos que operan sus propias corporaciones de Tránsito y Vialidad, la que destaca por ser la más grande y ahora la de mayor ineficiencia, es la de la Veracruz puerto, corporación que dirige el yunista- panista Arturo García García, quien antes había sido director general del ramo en la administración estatal del panperredista Miguel Ángel Yunes Linares.Como botón que sirva de muestra de las pifias de esta corporación, baste mencionar que desde hace varios días tienen afuera de sus oficinas ubicadas en las calles de Montesinos y Guerrero, en el centro histórico, a decenas de personas que esperan- incluso por días- poder pagar sus boletas de infracción, pues resulta que “el sistema” como dijera Bartlett hace años, “se cayó”.La molestia de las personas además de ser obligadas a permanecer a la intemperie por horas, es porque nadie de la Dirección Municipal de Tránsito en la ciudad de Veracruz les garantiza que les respetarán el descuento del 50 por ciento a sus multas por el pronto pago de las mismas.Lo curioso amables lectores, es que aun cuando los aguerridos elementos de esa corporación saben que no sirve el sistema de cobro, ellos siguen multando a diestra y siniestra, agravando el problema, al mandar más y más personas a pagar pese a que no hay manera de cobrarles.Lo lógico sería, según nosotros, que en tanto se resuelve la problemática de la caída del sistema de cobro de multas en la Dirección de Tránsito de la ciudad de Veracruz, sus elementos viales dejen de generar multas, sirve que así se apura su director Arturo García García, quien vaya que ha abusado del bajo perfil que le ordenaron.... Hablando de largas filas y del municipio de Veracruz puerto, existe otro caso similar con el del pago del Impuesto Predial, cuyo sistema- para no variar- también “está muy lento” a decir de los empleados asignados para orientar a los contribuyentes.Por esa lentitud son largas las filas de personas que también a la intemperie esperan por largo tiempo cumplir con esta obligación hacendaria.A esto se suma el que solo se cobra el Impuesto Predial de lunes a viernes, pues los sábados- a diferencia de otros años- no se abren los módulos de cobro, aun cuando es el día en que muchas personas pueden realizar este trámite.Por cierto, casi lo habíamos olvidado, el presidente municipal de la ciudad y puerto de Veracruz es el panperredista Fernando Yunes Márquez, hermano de Miguel Angel, ex alcalde en dos ocasiones del municipio de Boca del Rio, quien ahora aspira a relevar a “Nandito”.... Los cuerpos de seguridad de esa entelequia llamada Estado, no han podido pacificar la ciudad y puerto de Coatzacoalcos, donde en contra parte, las organizaciones criminales han sentado sus reales.Quema de negocios y asesinatos, incluso ante la misma autoridad resguardante del orden y la procuración de justicia, se suceden constantemente en Coatzacoalcos, municipio que gobierna el morenista Víctor Manuel Carranza Rosaldo.... Solícitos, funcionarios del gobierno estatal difunden en redes sociales que gracias a que este año se incrementó en 15 por ciento el Salario Mínimo en nuestro país, el monto de las becas del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” que implementó el gobierno de la república, ahora es de cuatro mil 310 pesos mensuales.Hasta diciembre pasado, los miles de becarios en Veracruz recibían tres mil 748 pesos mensuales por concepto de esa beca.... Al correo electrónico: [email protected] o bien en el Twitter: @guadalupehmar