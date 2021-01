Cierto: no se puede ser faccioso cuando se está en el gobierno...

1.- Y después se quejan. El asunto es que la pretendida alianza entre PAN, PRI y PRD, si bien legalmente tienen el tiempo para firmarla, cierto es que también, por lo que se lee y se dice, puede irse al cesto de la basura.



La ambición personal de los dirigentes [Joaquín R. Guzmán Avilés –PAN- y Sergio Cadena Martínez-PRD-] para posicionar a sus respectivos partidos como cabeza postulante en distritos y municipios como Xalapa y Veracruz, puede significar, aunque lo nieguen por separado, la ruptura por la que están apostando los morenos porque, es cierto, la Alianza les puede causar un gran boquete en sus aspiraciones, de llegar a concertarse finalmente.



Y sólo por esta razón pueden ir alejándose de echar del poder a los morenos en los municipios más importantes del estado. Mienten si dicen que están dispuestos a llegar a un arreglo. Y mienten por sus ambiciones personales que son más importantes para ellos que desalojar del poder a sus actuales ocupantes, al menos en Xalapa.



Y si no tienen la capacidad para concertar, pues entonces que recurran a un volado, como dicen que lo hacen los que juegan sus ganancias vendiendo helados o tortas, para que decidan quien o quienes serán los candidatos a diputados locales, federales y presidentes municipales.



Y no se incluye al PRI en este disenso porque los tricolores ya saben lo que es que el barco se quede sin navegantes.



Que con sus panes se coman la fiesta.



2.- Como estaba previsto, el sábado pasado tomaron formal posesión de sus cargos los integrantes del Consejo Directivo del Colegio de Notarios que encabeza Adolfo Montalvo Parroquín, quien en su mensaje de inicio, alentó al trabajo colegiado para que los miembros que integran la organización, se pongan al mejor servicio de la sociedad de esta entidad federativa.



Le acompañaron los demás integrantes del colegiado, como Manuel Sánchez Galindo, Alfonso Díaz Lozada, Alfredo Herrera Cantillo, Clara Elena Sánchez Ballesteros, María Fernanda Troncoso Coutiño, Alejandro Arrieta Martínez, Joel López García y Minerva Cobos Lucero.



Para los integrantes del Consejo: y su tarea, que haya Buena mar y mejores vientos.



3.- Cierto: No se puede ser faccioso cuando se está en el gobierno. Se debe gobernar para todos y no fingir que se gobierna para el pueblo y sólo se hace para intereses particulares o de facción.



Y si esto no es verdad, entonces el pueblo bueno y sabio entrará en acción.



Por esta y otras razones, D. Trump ya no halla la puerta para irse de la Casa Blanca. El destino que ha escrito ya lo alcanzó.



El así lo quiso.