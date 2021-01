Yunes quiere reventar la alianza

“En política: el que sabe,

sabe... y el que no, pues es jefe”

El filósofo de Güemes

Un interés personal une a los dirigentes estatales del PRI, Marlon Ramírez Marín y del PRD Sergio Cadena Martínez, se llama Miguel Ángel Yunes Linares o la familia Yunes del Estero. Con ellos han podido transitar los últimos años en la vida política estatal y de ellos dependen con una lealtad ciega que no la tiene ni AMLO de parte de sus colaboradores.De todos es sabido que, en el anterior proceso electoral, el PAN en manos de Yunes Linares a través de Pepe Mancha, el PRD manipulado por Rogelio Franco Castán, secretario de Gobierno y el partido Movimiento Ciudadano (MC), por voluntad de su dueño Dante Delgado, participaron en una alianza que no les alcanzó para derrotar al movimiento de regeneración nacional al que el pueblo se sumó para echar del poder al PRI y al PAN. Perdieron la gubernatura con Cuitláhuac García Jiménez, de AMLO.Pero con todo y derrota, los Yunes ofrecieron, como Donald Trump, regresar a la política activa en Veracruz para reconquistar los espacios perdidos en esa histórica contienda, y como no consiguien retener la dirigencia del PAN con Pepe Mancha, pues se las ganó el político de Tantoyuca Joaquín Guzmán Avilés, automáticamente quedaron fuera de cualquier posibilidad, ellos o sus compinches, de amarrar las candidaturas a las alcaldías de Veracruz, Boca del Río y Xalapa, que venían trabajando.El asunto es que ahora la integración de la alianza “Va por México”, que forman las dirigencias nacionales del PAN, PRI y PRD, abre la esperanza de que con un frente partidista así los mexicanos cuenten con un instrumento de unidad para ir a las urnas este año a echar del poder a los morenistas que han demostrado en dos años su falta de oficio político, su inconmensurable ignorancia de lo que son los asuntos publicos, su ausencia de compromiso social y su gran ambición para acumular fortuna tanto de las arcas públicas como del uso incorrecto del poder. En Veracruz, cuando se supo de la conformación de esta alianza, la expectativa de recuperar el poder que iba creciendo por el lado del PAN aumentó. La reflexión era: con el PAN en notable recuperación, lo que queda del PRI y lo poco que pueda aportar el PRD, se gana mayoría en el Congreso Local y cuando menos 150 presidencias municipales además de todas las diputaciones federales.En este proyecto no contaban con los Yunes quienes atlacuachados esperaban una oportunidad para sacar la cabeza y se les presentó: usar a su incondicional Marlon Ramírez Marín, quien siempre ha trabajado para ellos, es más a la fecha sigue cobrando en la comuna de Veracruz con Fernando Yunes, un salario superior a los cien mil pesos (como aviador) pero además tiene un antecedente de traición al PRI cuando le entregó a los Yunes la alcaldía de Veracruz que había ganado Anilú Ingram. Su penúltima trastada es que través de Jorge Carvallo, Marlon con el apoyo de sus jefes los Yunes, se encaramó en la dirigencia estatal del PRI que hoy manipula.Por lo que hace al dirigente del PRD Sergio Cadena Martínez, otro yunista protegido de Rogelio Franco, hay que recordar que en su gestión como alcalde (dos veces de Catemaco), fue acusado de haber dejado adeudos a proveedores y constructoras, así como 19 obras fantasmas, y una enorme deuda adquirida por este Ayuntamiento a bancos. Pero gracias la protección de su compadre Rogelio Franco pudo ser titular de Política Regional en el gobierno de Yunes Linares, aunque se hizo acreedor a dos órdenes de aprehensión; una en diciembre del 2000 y otra en septiembre del 2002, por lo que fue encarcelado por más de un año..., o sea el dirigente estatal del PRD es un convicto y el del PRI un empleado de los Yunes.¿Con estos antecedentes usted cree que a Miguel Ángel Yunes Linares le será muy difícil tronar la alianza si se lo piden los de Morena a cambio de más impunidad y de cederle sus dos alcaldías?, por supuesto que no... y en eso está.Lo que nos informaron ayer es que el Partido Acción Nacional mantiene su interés y voluntad de mantener la alianza con el PRI y PRD, sin embargo, al momento de las negociaciones el Partido Revolucionario Institucional (Marlon Ramírez) se levantó de la mesa dado que no pudo convencer al dirigente de Acción Nacional de soltar distritos locales y municipios que son bastión panista.Sería una acción sin sentido ofrecer sus mejores cartas, puesto que si la coalición va encabezada por una alianza se debe privilegiar al partido que es bastión tanto en el distrito como en el municipio, según sea el caso.Fue tal la insistencia que hizo el dirigente del tricolor que empezó a manotear en la mesa exigiendo bastiones importantes para el PAN, como lo es Boca del Río, Veracruz, Álamo Temapache, Córdoba y Huatusco por mencionar algunos.El PAN por su parte está defendiendo los distritos donde han ganado por gran margen de votos en elecciones pasadas y donde han gobernado por mucho tiempo.El tiempo aún no se acaba, por lo tanto, nada está dicho, hay tiempo de negociar y cada quién defiende sus mejores cartas.La semana que hoy comienza es decisiva para Morena, el movimiento social que con disfraz de partido llegó al poder y ahora no sabe qué hacer pues carece de cuadros competitivos electoralmente hablando y tiene su primera elección en puerta.Quienes por cuenta propia se han erigido en líderes de este partido en Veracruz enfrentan la terrible incógnita de no saber a quién lanzar como candidatos a las presidencias municipales, a las diputaciones locales y menos a las federales.Mario Delgado, el líder nacional del partido, enemigo de quienes parten el pastel en Veracruz, que impulsaron al maestro Porfirio Muñoz Ledo y enfrentaron a Delgado hasta financiando campañas difamatorias en medios, sabe de la crítica situación en la que se encuentran sus huestes jarochas y ha mandado la orden de nombrar candidatos externos, pero que hagan lo que sea necesario para salvar el proyecto de la 4T, y de paso se salven ellos mismos de la inminente derrota que su inexperiencia, voracidad y resentimiento social, han venido construyendo en solo dos años de permanencia en el poder.El presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, y la precandidata de ese partido a la gubernatura de Colima, Indira Vizcaíno Silva, fueron atacados a huevazos por un grupo de personas que los esperaban afuera de la sede estatal del partido en esta ciudad, donde habían sostenido una reunión privada con miembros de la estructura partidista.Con gritos y pancartas de “Mario Delgado, traidor”, consignas de “Morena, Morena” y “vivas” al presidente Andrés Manuel López Obrador, los manifestantes expresaron su inconformidad por el registro de la exdelegada de programas sociales del gobierno federal como precandidata a la gubernatura del estado.Misma situación se dará en Veracruz, si en las principales alcaldías como lo son Xalapa, Veracruz, Tuxpan, Poza Rica y Coatzacoalcos imponen candidatos que no pertenecen a las bases de morena.Tendrá que poner orden el secretario general con funciones de dirigente estatal de Morena en Veracruz, Gonzalo Vicencio Flores quien hace unos días manifestó: “Precisamente en Morena no permitimos la corrupción ni la impunidad ni el nepotismo. Desde el partido estoy haciendo un llamado a todos los diputados y altos funcionarios si están cayendo en esa situación que reconozcan que hay ese error, pero desde el partido les decimos que no están en lo correcto” ... ¿Le mandaría Bola 8 algunos de sus muchachos a tomatearlo?, no ese tipo de acciones son propias de gente inteligente.Las diversas reacciones que despertó la posibilidad de que Elizabeth Morales García fuera candidata de Morena a la alcaldía de Xalapa, incluyeron, descalificaciones y ofensas, pero también reconocimientos. Con el seudónimo de “Uni K” en redes sociales alguien escribió este interesante texto:“La intención de Elízabeth Morales García de contender por segunda ocasión, por la alcaldía de Xalapa abanderada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ha desempolvado la arena política de la capital del Estado.”“La molestia entre diversos actores de la política es que la ex alcaldesa dio buenos resultados, que, de haber tenido continuidad por la actual administración municipal, hoy los xalapeños contarían con mejores condiciones para que jóvenes pudieran sobrellevar la pandemia.”“Dentro de las acciones que Morales García desarrollo durante su trienio como alcaldesa de Xalapa, además de la importante obra pública, logró llevar a la capital veracruzana a ser la primera ciudad en el estado de Veracruz y la tercera a nivel nacional, en aplicar innovación tecnológica para mejorar el desempeño administrativo de su gestión, traduciendo en mayor facilidad y comodidad en acciones como: la recaudación de impuestos, para evitar largas filas y formar mejores estudiantes.Durante la gestión de Morales García, la capital veracruzana dio un paso importante al área digital, implementando un sistema informático integral en las cuatro áreas de la tesorería para que las operaciones de recaudación, gasto, compras, licitaciones y contabilidad gubernamental se realizaran de forma integral, dando como resultado la Tesorería Virtual.”“Con dicha modalidad, la administración municipal se hizo acreedora al reconocimiento de la calificadora internacional HR Ratings por ser el primer municipio con mayor recaudación a nivel estatal. Además, la visión de Morales García hoy queda de manifiesto pues durante su administración puso en funcionamiento con el apoyo de Teléfonos de México, 60 Centros de Carga Inteligente (CCI) con computadora e internet gratuito.”“Cada módulo, contaba con ocho computadoras para la gente de las colonias, de escasos recursos, con el fin de utilizar la tecnología en favor de la educación.Sin embargo, la falta de continuidad a dichas acciones, la cual hoy seria de utilidad para cientos de estudiantes xalapeños que no cuentan con acceso a internet para poder tomar clases en línea.” ...totalmente cierto.Solo en un estado bizarro como Veracruz se puede hablar de ofrecer resultados cuando se convoca a una rueda de prensa, con el gober, la Fiscal y el Secre de Seguridad Pública, para anunciar el hallazgo de un cadáver tras 15 días de búsqueda por cuenta de un batallón de canes. Buenos resultados son presentar vivas a personas secuestradas o denunciadas como desaparecidas, junto con sus victimarios. Resultados son las grandes obras, la disminución de la violencia y la baja en los casos de contagios de Covid-19, no al revés. Estos piensan que están compitiendo, con otros gobiernos, para ver quién es menos eficiente o más torpe.Escríbanos a [email protected]