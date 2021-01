¿A formarse para ser vacunados?

1.- En el gobierno federal se asegura que en el mes de rebrero [presuntivamente] los adultos mayores serán vacunados para alejarlos del Covid-19; sin embargo, será necesario que formulen algunas precisiones.



Adultos mayores [de 60 en adelante; de 70 en adelante; de 80 al infinito] hay millones en el país, y algunos de ellos tienen seguridad social [ISSSTE; IMSS: federales, estatales y municipales] y sus nombres figuran en las nóminas de jubilados.



Pero hay otros millones [los más] que no tienen cobertura social ni figuran en padrones o listados municipales, estatales o federales.



Y ¿cuál será entonces la estrategia para que sean convocados a ponerse la vacuna?



¿Será que algunas de las diez mil brigadas que se anunció irán al combate contra el Covid-19, los buscarán? ¿Irán de casa en casa, de comunidad en comunidad, de calle por calle, de colonia por colonia?



¿O llamarán a que formen filas en torno al domicilio en el que se ubiquen las brigadas anti Covid?



2.- Hasta hoy nadie ha señalado cuál será la forma en que los miembros de la Tercera o Cuarta Edad, recibirán la vacuna que el gobierno manifiesta que se les pondrán a partir del mes de febrero. Y debe alguien del gobierno federal [cabeza de las brigadas vacunadoras] comunicar a los presuntos beneficiarios, en qué forma incluso, deberán identificarse para ser vacunados.



Dejar a los presuntos derechosos de la vacunación al garete, no servirá a nadie. Debe recordarse que la vacuna debe contar con refrigeración para ser aprovechable. La epidemia debe tratarse con respeto y responsabilidad por el gobierno nacional.



3.- ¿O será que existe una generación [de servidores públicos] que es inmune al Covid-19? Que por esa razón viajarían al extranjero; irían de vacaciones; no usarían cubre bocas; ¿no están obligados a respetar la “sana distancia”? ¿O se les vacunará en secreto para que no sean contagiados?



4.- Que siempre sí: Que los representantes de los partidos PAN, PRD Y PRI, se reunieron ayer para continuar con las pláticas para la formalización de la Alianza Tripartita para enfrentar al adversario común.



Los presidentes de los tres partidos se reunieron ayer en el curso del día, y “amenazaron” con informar sobre los avances de la consolidación de la tríada que enfrentará a la Alianza Morena [Morena-PT-PVEM] para los comicios de este medio año.



Ya se verán los avances... si es que los hay.