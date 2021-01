Arrevesados

... No cabe duda que en este asunto del Coronavirus cobra vigencia aquello de que las advertencias de alerta y prevención son como los llamados a misa, pues cada quien los adopta y adapta a su gusto, en tanto las autoridades en sus tres niveles de gobierno sigan actuando por separado con claras intenciones políticas, que no de protección integral a la ciudadanía.Bastaría para ejemplificar lo anterior, la actitud del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, quien tozudo cual es, no utiliza el cubre bocas salvo para subirse a un avión o bien cuando ha viajado al extranjero.Sin embargo, tenemos en lo local varios ejemplos más, como ese de decretar el cierre de las zonas centro de algunas ciudades, incluidos sus comercios, pero permitir que los de las periferias sigan operando libremente como si el COVID 19 fuera una simple gripe, lo cual hace suponer que estas medidas gubernamentales se determinan y aplican solo con fines mediáticos o como dijera la abuela Nila, “para taparle el ojo al macho”.Para no ir tan lejos, tenemos el ejemplo de las inmediaciones de las centrales camioneras –o del ADO como le llama la gente- para percatarnos de que allí el comercio callejero opera como si nada, sin restricción alguna, argumentando unos que tienen que obtener recursos para darle de comer a sus familias y los otros, que no tienen la capacidad humana para supervisar el cumplimiento de las disposiciones gubernamentales.Por ello el asunto de la prevención para evitar el contagio del Coronavirus depende de cada quien, de nosotros mismos, pues los llamados gubernamentales, insistimos, son como los llamados a misa.... Allá en Martínez de la Torre, los pocos militantes que le quedan al Partido Revolucionario Institucional, promueven que de nueva cuenta sea candidato a presidente municipal el empresario citrícola Rolando Olivares Ahumada, quien, por cierto, alguna vez fue panista.Los priistas urgen de un candidato como Olivares Ahumada, pues cada vez quedan menos militantes del tricolor en aquella región, ya que la mayoría se está sumando al partido Movimiento de Regeneración Nacional, mejor conocido como Morena.Aquí entre nos, porque se supone que pocos lo saben, el empresario citrícola Rolando Olivares Ahumada ha agradecido la invitación de sus correligionarios, pues asegura está atendiendo de tiempo completo sus negocios.... Lo que son las cosas. Por alguien muy involucrado en el mundo del espectáculo, nos enteramos que la actriz Melina Robert, es la esposa del diputado local yunista- panista Juan Manuel de Unanue Abascal, quien aspira a ser el candidato albiazul a la presidencia municipal de Boca del Río, para relevar al actual edil boqueño Humberto Alonso Morelli, panista a secas.Melina Robert, con singular trayectoria en el ambiente del vodevil, le ha acarreado seguidores y seguidoras a su esposo, quien no es conocido fuera de Boca del Río.... De mal en peor el ayuntamiento de Veracruz pues a las pifias que ha cometido su personal encargado del cobro del impuesto predial, ahora se sumó la caída del sistema para que les permitía cobrar con tarjetas bancarias, por lo que solo están recibiendo efectivo.Por ello, decenas de personas esperan sus turnos a la intemperie, en estos días de fuertes y fríos vientos, todo ello para poder pasar a pagar este impuesto, pues el personal del ayuntamiento no atina a contratar a un técnico que les resuelva el problema de software que padecen.... Recontraporcierto, lectores avecindados en el municipio de La Generosa, Veracruz, se quejan del personal del ayuntamiento de Alvarado asignado a las oficinas representativas de la llamada Riviera Veracruzana porque no procuran al contribuyente.Mencionan quienes escribieron a este espacio, que en esa oficina alvaradeña ubicada en una plaza comercial, el viento del norte azota a plenitud y dejan a las personas afuera con el argumento de que no pueden estar muchas en el interior de las oficinas, sin importar que hay personas de edad avanzada que pueden enfermar.De quien más se quejan es de la persona a quien encargaron darle paso a la gente a las oficinas, pues entretenida con su teléfono celular, deja a las personas mucho tiempo a merced de los fríos e intensos vientos del norte, por lo que sugieran que también esté afuera para que así esté atenta a su encomienda. Servidos.... Al correo electrónico: [email protected] o bien al Twitter: @guadalupehmar