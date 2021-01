No es lo duro [que lo es], sino lo tupido...

1.- Otra raya más al tigre a quién importa. Bueno, excepto al diputado Gómez Cazarín. Resulta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tardíamente [por lo del día de Reyes] pero entregó su regalo al Congreso del Estado de Veracruz, que hizo consistir en el garrotazo con amplitud de justificaciones, de la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley publicada en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el día viernes diecisiete de mayo del año dos mil diecinueve de Xalapa-Enríquez, misma que promulgó el Gobernador del Estado con la leyenda solemne de: Que la Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado se ha servido dirigirme la siguiente Ley para su promulgación y publicación: Ley número 248 que es la Ley de Comunicación Social del Estado.



Pero como ya la Dirección Jurídica de la Legislatura ya no cuenta ni con Director o Directora, ni Subdirectora, entonces quizá el departamento de intendencia resultará el responsable que explique el porqué de las cosas y los contratos que seguramente tienen suscritos o comprometidos... Así son allí...



2.- Dos días de esta semana los habitantes de la región de Álamo se percataron de los vuelos rasantes que realizó un helicóptero [al parecer de Seguridad Pública] sobre la población, apreciándose los sujetos armados a los costados de las puertas de la nave, con sendas armas de grueso calibre que exhibían. ¿Por qué? Para infundir seguridad a la población, seguramente...



3.- O para dejar bien ubicado el sitio donde fue encontrada la Dama de Amajac, quien al finalizar el año, hizo su aparición en la Comunidad de Hidalgo Amajac, [distante unos diez minutos del centro de Alamo] que autoridades de la Secretaría de Cultura federal, del INAH y municipales, dijeron que se trata de “un hallazgo impresionante”.



Ciertamente, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) confirmó “...que la escultura femenina hallada por habitantes de la comunidad de Hidalgo Amajac, en el municipio de Álamo, que es auténticamente prehispánica y es la primera en su tipo, ya que la pieza de casi dos metros de altura representa a una joven mujer de élite...”



Notas en medios han dado cuenta de “...que la arqueóloga María Eugenia Maldonado Vite, investigadora del Centro INAH-Veracruz, quien realizó una visita de campo en el lugar del hallazgo, concluyó que la escultura femenina posiblemente represente a una gobernante, por su postura y atavíos, más que a una deidad como se interpretan casi todas las esculturas huastecas femeninas, a las cuales se vincula la diosa Tlazoltéotl...”



La pieza fue encontrada dentro de un sitio arqueológico hasta ahora desconocido, pero extenso, (naranjales del ejido del mismo nombre) donde no se han reconocido estructuras monumentales cercanas, sino más bien estructuras bajas, probablemente habitacionales...”



La población de Hidalgo Amajac está situada a 5.1 kilómetros de Álamo, que es la localidad más poblada del municipio, en dirección Este, en camino hacia Ojite, Municipio de Tuxpan, en las cercanías del río del mismo nombre, que dicho sea, inunda de vez en cuando esa región.



Este hallazgo empata con un monolito dejado al descubierto por las inundaciones que tienen que ver con el río Vinazco-Tuxpan, que data de hace algunos años, en el poblado Las Flores Cinco poblados, distante a unos veinte minutos de Álamo, donde lo ubicaron en las cercanías del salón de eventos del Comisariado Ejidal, lugar en el que esporádicamente le ponen veladoras. Estos hallazgos se dan donde principia la Huasteca Veracruzana, en el mero norte del estado.



4.- Al participar en el foro Las redes del odio en México, organizado por El Colegio de México (Colmex), el consejero del INE indicó que, de acuerdo con el artículo 134 Constitucional, el presidente AMLO, como cualquier servidor público, debe respetar el principio de imparcialidad en la contienda electoral, por lo que en próximas sesiones el INE analizará establecer “tutela inhibitoria” en las “mañaneras”.



•Esto, para evitar que, desde la investidura presidencial, se intervenga en los comicios.



•La intervención podría darse vía comentarios que distorsionen la equidad de la contienda.



El INE explicó que la “tutela inhibitoria” quiere decir que se le ha llamado al presidente AMLO para que sea responsable y cumpla con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM): que no viole el mandato de que en su investidura intervenga de alguna manera con comentarios que pueden distorsionar la equidad en la contienda a través de las “mañaneras”.



El presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, afirmó que nadie ha sugerido o propuesto suspender o cancelar las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que la ley establece que no puede realizarse su transmisión íntegra durante las campañas electorales, esto es a partir del 4 de abril.



“El INE vigilará que así suceda”, acotó en un video difundido esta mañana en sus redes sociales, donde Córdova calificó de “desinformación” el que se afirme que el INE cancelará las conferencias en Palacio Nacional.



“Los criterios vigentes que se han aplicado en los últimos dos años establecen que, durante las campañas electorales, se debe suspender la transmisión íntegra de esas conferencias al considerarse que, al realizarse en ellas una promoción de los logros de gobierno, constituyen una propaganda gubernamental cuya difusión está prohibida durante las campañas por la Constitución”.



A bote pronto el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró “...que en caso de que el Instituto Nacional Electoral ordene cancelar la transmisión de las conferencias matutinas, la presidencia de la República acudirá a instancias judiciales para combatir dicha decisión, además invitó a la población a opinar sobre el tema.



“Son dos cosas, primero acudir a instancias judiciales en caso de que haya una prohibición porque sería un acto de censura, sería un agravio, un atentado a la libertad, eso no puede prosperar, desde el punto de vista constitucional y legal. Y lo segundo, yo aprovecho para convocar a los mexicanos a que opinen si está bien que el INE nos silencie, si está bien que en México, en nuestro país no pueda hablar el presidente, no pueda informar”.



Y en el proceso electoral en marcha, aún no hay candidatos; sólo escarceos y fantasmas rondando las candidaturas.



5.- ¿En qué terminaron las pláticas [cordiales?¿] de la triple alianza: PAN, PRD, PRI? ¿Será por eso que Marlon Ramírez Marín anda de festejo grande? ¿O celebrando “la victoria” o a base de victorias festejando otro año más?