Los gandallas del CAE

“No hay temor a nueva cepa, no

tenemos aeropuerto internacional”

Cuitláhuac García Jiménez

Cuando apenas se está anunciando la elaboración de la logística para la distribución de la vacuna del Covid, que se aplicará en Veracruz a quienes están en la primera línea de batalla luchando por salvar vidas, expuestos a perder la suya como ha ocurrido con miles de colegas en todo el país como son: médicos, enfermeras, camilleros y todos los trabajadores de los hospitales donde se atiende a los contagiados de Covid, aquí en el Centro de Alta Especialidad (CAE), los clásicos gandallas, como los llama el director del IMSS Zoé Robledo, se aprestan a recibir la vacuna, sin tener derecho a ello, junto con sus familiares, aprovechando situación de dirección que tienen dentro de la estructura de un hospital.Con la indignación en el rostro y a punto de soltar el llanto, un grupo de trabajadores nos buscaron para quejarse directamente del doctor Manuel Huerta Montiel, Jefe del Servicio de Terapia Intensiva del CAE, por haberse anotado en primer lugar junto con su hija, la jovencita Yoselín Huerta Rodríguez, a quien su padre le acaba de dar una plaza sin que la ejerza porque no da atención a pacientes, realiza un trabajo de secretaria y solo informa a los familiares de pacientes de Covid sobre la situación que guardan sus seres queridos, lo que de ninguna manera la hace merecedora de la vacuna, así como a otros familiares del mencionado galeno gandalla quien pretende brincar la fila junto con su familia, porque así se comportan en la 4T.El doctor que abusa de su cargo para influir en estas delicadas decisiones, pero que además aplica el nepotismo al puro estilo de los funcionarios de Morena, se está prestando también a solapar a funcionarios de la Secretaría de Salud del Estado, quienes han amenazado a los médicos y enfermeras del CAE sector Covid-19 impidiéndoles que les pidan a los familiares de los pacientes medicamentos para continuar con los tratamientos porque ellos ya no tienen, en la inteligencia de que si lo hacen serán corridos de sus trabajos. Es tal la falta de medicina en ese nosocomio que ya ni para dormir a los pacientes que deben ser anestesiados para ponerlos en coma inducida, para ser intubados, tienen.La situación en el CAE es muy delicada, por un lado la falta de medicamentos tiene en la antesala de la muerte a los pacientes y, por el otro, el Jefe de Servicios de Terapia Intensiva Manuel Huerta Montiel (no es familiar de Manuel Huerta Ladrón de Guevara), ya se está apartando, para él y su familia, vacunas contra el Covid que están por llegar destinadas a quienes atienden directamente a los pacientes víctimas del virus de la mortal pandemia.El reporte es que policías antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública, agredieron a un grupo de 30 habitantes de la localidad de Benito Juárez en Villa Aldama cuando se estaban retirando del bloqueo intermitente que realizaban sobre la carretera Xalapa-Perote en el tramo Cruz Blanca la noche de este lunes.Los manifestantes grabaron un video para redes sociales donde anunciaron que se retiraban pacíficamente, luego de eso relataron que los policías los agredieron e incluso dispararon hiriendo a una persona en el brazo. Uno de los manifestantes denunció que los policías antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública, los golpearon y destruyeron al menos seis vehículos que se mantenían alrededor del bloqueo que duró al menos 12 horas.Los habitantes realizaron un paro desde las 9 de la mañana de este lunes para exigir nuevamente el reencarpetado del camino Cruz Blanca- Benito Juárez, el cual tiene graves irregularidades por pésima calidad. Los policías antimotines llegaron alrededor de las 6 de la tarde a la carretera Xalapa- Perote. Donde se pusieron frente a los manifestantes, pero no fue hasta pasadas las 9 de la noche cuando ya se iban que los agredieron, según la versión de los manifestantes.Los inconformes afirman que hay varias personas detenidas.El Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, señaló que ningún ciudadano o ciudadana con residencia efectiva en un determinado municipio del estado, puede contender para edil en otro municipio, a excepción que sea originario de éste último. Lo anterior al dar respuesta a la consulta formulada por el representante del Partido Movimiento Ciudadano (MC), ante el Consejo General, Froylán Ramírez Lara, quien preguntó si esto era posible dados los criterios de colindancia, integración socioeconómica e integración funcional.En el acuerdo, el ente comicial estipuló que podrá hacerlo siempre que cumpla lo establecido en el artículo 69, fracción I de la Constitución, y 20, fracción I de la Ley Orgánica del Municipio Libre, relativa a ser ciudadano veracruzano en pleno ejercicio de sus derechos, originario del municipio, que en este último, sería al que se desea postular su candidatura. De igual forma, se añade que, “en la normativa electoral, local y federal, no se encuentra previsto la posibilidad de participar en una contienda electoral, sustituyendo o superando el requisito de la residencia efectiva como requisito de elegibilidad a la luz de la figura de zonas metropolitanas”.Por lo que, agrega, aquellas personas que cumplan con los requisitos previstos en el artículo 69, de la Constitución Local y 8 del Código Electoral, estarán en condiciones para participar en el proceso electoral local donde se renueve la integración de Ayuntamientos en Veracruz, incluido el próximo Proceso Electoral 2020-2021. En ese sentido, los referidos numerales de la Carta Magna veracruzana y de la Ley Orgánica del Municipio Libre, establecen que para ser edil se requiere ser ciudadano veracruzano en pleno ejercicio de sus derechos, originario del municipio o con residencia efectiva en su territorio no menor de tres años anteriores al día de la elección... Pero da la casualidad de que Yunes Márquez ha votado en los dos últimos comicios, en el municipio de Boca del Río, según consta en su credencial de elector.En tiempos cuando el recurso hace falta para la compra de vacunas, medicinas, apoyo a los comerciantes que han quebrado por la pandemia, al presidente de México se le ocurre regalar 89 millones de pesos a su hermano “Pío” para que los use en la remodelación de su campo de béisbol.La Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (SEDATU) asignó este lunes 11 de enero un contrato por 89 millones de pesos para renovar el estadio del equipo de béisbol Guacamayas de Palenque, cuyo fundador y directivo es Pío López Obrador, hermano del presidente de México. El contrato fue otorgado a la empresa Alz Construcciones SA de CV, originaria de Tuxtla Gutiérrez.La asignación se otorgó en una segunda vuelta, debido a que, en una primera ronda de la licitación, la SEDATU descalificó a los 26 postores que concursaban por supuestos incumplimientos en los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.En la primera ronda hubo un consorcio de cuatro constructoras que presentó una propuesta 33 millones de pesos más barata que la que finalmente fue declarada ganadora. Mientras que en la segunda vuelta hubo una constructora que propuso ejecutar la obra 12.5 millones de pesos más barata.Ambas propuestas fueron desechadas por el comité de evaluación de la SEDATU por aspectos técnicos, como no haber entregado los currículums del personal propuesto para la obra y por no haber acreditado experiencia en obras similares. La rehabilitación del estadio incluye la construcción de nuevas tribunas, palcos, 12 locales distribuidos a los lados del vestíbulo de acceso, seis baños para los espectadores, dugouts para los equipos y vestidores con regaderas, lockers y sanitarios para los jugadores... Nuevamente, que escasa progenitora y más de los que todavía lo defienden.La volvió a cajetear públicamente nuestro gober, por no conectar adecudamente la lengua con el cerebro, o porque ya es así... Pero porqué lo dejan solo, hemos conocido mandatarios que se resbalan, pero con la intervención inmediata de su vocero todo se borra. Pues sí, ese es realmente el problema.