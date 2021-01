La más antigua democracia del mundo, languidece...

1.- Ayer la Cámara de Representantes de la Unión Americana votó a favor de someter a un segundo juicio político al presidente Donald Trump, por el cargo de "incitar a la insurrección" que consta en grabaciones, lo hizo.



Con 232 votos a favor, y 197 en contra, la Cámara Baja avala iniciar un segundo juicio político a Trump por "incitar a la insurrección". En ese lance, al menos diez republicanos votaron a favor de iniciarle juicio, lo que ocurrirá en el Senado [el juicio].



Antes de que concluyera la votación, los demócratas superaron los 220 votos que se necesitaban para que Trump sea sometido a juicio político.



Como lo señala la Constitución de USA, Donald Trump, dejará la Casa Blanca el 20 de enero, tiene asegurado tiene asegurado su pase a la historia como “el único presidente estadounidense que ha sufrido dos veces la infamia de un juicio político”. Así lo buscó; así lo quiso.



El juicio, que deberá realizarse en el Senado, que por cierto, no tienen planeado regresar a sesionar sino hasta el 19 de enero, un día antes de la toma de posesión del demócrata Joe Biden como presidente de Estados Unidos.



“...La resolución presentada en la Cámara de Representantes prevé un solo cargo: "incitación a la insurrección", y está motivada por el encendido discurso de Trump antes del asalto de sus partidarios al Capitolio el día de Reyes, 6 de enero, cuando el Congreso certificó la victoria electoral de Joe Biden.



Como se recordará, en febrero pasado, fue absuelto en un primer juicio donde se le acusaba de abuso de poder y obstrucción al Congreso. Fue exonerado de ambos cargos.



Nueve representantes republicanos, de un total de 211, rompieron filas con el presidente Donald Trump y votaron hoy a favor de iniciarle juicio político por “incitar a la insurrección”.



Washington amurallado hoy y lleno de barricadas el Capitolio. y hasta el 20 y 21 de este mes. La historia da consejos porque, pese a esto, el hombre es el único animal que se tropieza dos veces con la misma piedra.



Trump pide paz, ahora y perdonarse asimismo...



2.- En medios y columnas se promueve, o hace que lo promuevan, el moreno Juan Vergel Pacheco, que en los últimos dos años ha logrado construir un modesto capital político, pero capital al fin.



Sin embargo, debiera medirse más porque se queda lo dice. Por ejemplo, ayer se leyó en alcalorpolítico: “...se dijo a favor de las alianzas, sin embargo, refirió que la coalición PAN-PRI-PRD se fundamenta en la unidad de fuerzas para tratar de vencer a un “adversario superior”, lo que en este caso representa el Movimiento de Regeneración Nacional en el país y el estado de Veracruz.”



“Las alianzas son para enfrentar a un adversario superior, la alianza que ha llamado el PRI y el PAN, PRD es una alianza que reconoce la fortaleza de Morena, admiten SU DEBILIDAD, que no tienen la fuerza, que no tienen la convocatoria para derrotar en las urnas a MORENA dijo al agregar que la alianza Todos por Veracruz es “cupular” pues no la promueve la población...”



Entonces para Juan Vergel Pacheco toda alianza admite su debilidad, que no tienen fuerza para derrotar al adversario. ¿Y entonces que significa la Alianza MorVerPt?, es decir, la alianza de los morenos. ¿Y no es cupular? Porque que se sepa, no la promueve la población...



Así de fácil, don Juan...



3.- Y hablando de toros y corridas, ¿entonces Elizabeth Morales García será candidata porque se le antojó serlo? Y no le importa, como se entiende por sus declaraciones, quién o quiénes la postulen. Ha decidido ser candidata y punto.



Lealtad partidista aparte, ella afirma que será candidata. Sólo que si actualmente forma parte de la membresía de un partido, debe renunciar a ésta y alinearse con quien más le convenga, o se convengan.



El abarrote político así lo demanda: Hoy por ti mañana por mí...