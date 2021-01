AMLO siente la fuerza de los medios

“Yo no puedo tener trato

de iguales con desiguales”

Miguel López Azuara

Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, la publicación de un reportaje sobre la presunta implicación de su hermano Pío en un contrato millonario (86 mdp.) para remodelar un estadio de béisbol, forma parte de la campaña en su contra.Esa campaña, según el mandatario, es orquestada por Juan Francisco Ealy Ortiz, dueño del diario El Universal; “el señor Junco”, es decir, Alejandro Junco propietario del prestigiado diario Reforma y por Claudio X González, fundador de la asociación Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad, que elaboró el citado reportaje.Hace muchos años, cuando iniciamos nuestra carrera como periodistas, mi jefe en EL DICTAMEN, el extraordinario comunicador Gregorio Navarrete Cruz (QEPD) muy molesto por actitudes arrogantes y prepotentes de un funcionario del gobierno de don Rafael Hernández Ochoa, en contra de los compañeros de la prensa, a los que no les daba importancia ni los tomaba en cuenta, además de insultarlos en público y en privado, Goyo nos dijo: Ah que cabrón, quiere sentir la fuerza de la letra impresa... ¡Y madres!, que le empiezan a llover los madrazos al soberbio personaje quien no era un alma de la caridad, al contrario, fue de los pioneros de la trampa y la corrupción, muy cercano a don Rafa, el gobernador, en lo que recargaba su confianza.El tipo no duró mucho en el cargo, al tercer día de iniciadas las críticas en los medios por sus sucias conductas en el servicio público, fue corrido vergonzosamente el cargo por el propio gobernante (ese si tenía autoridad y la ejercía) quien a través de su jefe de prensa, vocero oficial o Director de Comunicación Social, José Miranda Virgen, otro periodista fuera de serie y publirrelacionista profesional, pidió a un compañero que le preguntara al gober sobre el aprendiz de funcionario, y que agarra don Rafa una cubeta con estiércol con la que le propinó un tremendo baño a su improvisado colaborador quien de esa manera sintió la fuerza de la letra impresa.Los medios para eso son; para servir a la sociedad, siempre y cuando sean aprovechados por políticos profesionales, no cretinos ni aprendices.Y tratando de encubrir las tranzas de su hermano Pío, AMLO sostiene que de una simple remodelación la cual no tiene nada que ver con Pío, es una desproporción, descartando que su hermano tenga algo que ver con el asunto: el Presidente admitió que tenía una relación en el pasado con el equipo, pues solía entrenar ahí cuando estaba en Palenque desde su época universitaria, pero rechazó que por esa relación se hayan generado actos de influyentismo o corrupción.López Obrador consideró que los aludidos (dueños de los mencionados medios) se formaron en la mentira, recordando que hasta se hacían montajes en los medios de comunicación y luego dedicó una amplia mención a las “benditas redes sociales” porque, sostuvo, las noticias falsas las padeció durante mucho tiempo.De acuerdo con Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad, el equipo Guacamayas de Palenque, está relacionado con Pío López Obrador, a quien identificó como fundador y directivo; el gobierno de la República, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) asignó a la remodelación del estadio alrededor de 89 millones de pesos, con cargo al programa de mejoramiento urbano y, presuntamente, a pedido del ayuntamiento de Palenque.Mientras tanto, la revista PROCESO nos informa que un grupo de personajes como Beatriz Pagés, Diego Fernández de Cevallos, Javier Lozano Alarcón, Carlos Alazraki, Benito Nacif, María Elena Pérez Jaén, Demetrio Sodi, Carlos Elizondo, Rubén Aguilar y Jesús Reyes-Heroles, exigieron a los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) otorgar candidaturas a miembros de la sociedad civil.En un pronunciamiento difundido en redes sociales, dirigido a la coalición “Va por México”, que integran los tres partidos, personajes de la política y la academia también plantearon integrar un grupo que genere opiniones y propuestas dirigidas a los tomadores de decisiones en torno a tres temas: candidatos, estrategia y agenda.“Proponemos a Va por México que, en cada entidad federativa, municipio, alcaldía o distrito, promueva la combinación de un candidato de cada partido (PAN, PRI o PRD) y uno proveniente de la sociedad civil con ascendiente en sus comunidades”, plantean los autodenominados “abajo firmantes”, entre los que destacan la publirrelacionista Desirée Navarro y la exsenadora Angélica de la Peña, esposa del perredista Jesús Ortega.Varios de los firmantes han manifestado su deseo de ser candidatos de la alianza PRI, PAN y PRD que se formó el 22 de diciembre, luego de que en julio del año pasado un grupo de personajes encabezado por Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín propuso crear un “bloque” de oposición para restablecer “el verdadero rostro de la pluralidad ciudadana en las elecciones parlamentarias de 2021”.Desirée Navarro, Elena Pérez-Jaen Zermeño y Adriana Cepeda de Hoyos son aspirantes a diputadas federales, aunque en el caso de esta última el PAN optó por postular a Jordy Herrera Flores, exsecretario particular de Felipe Calderón.El responsable de publicar el desplegado de Krauze y Aguilar Camín, en julio, que dio lugar a la coalición que liderea el magnate Claudio X. González, es Francisco Valdés Ugalde, también firmante del pronunciamiento que exige a los partidos candidaturas de miembros de la sociedad civil,“Nos dirigimos a Va por México para que con altura de miras y con visión de país, valoren y tomen medidas para lograr rápidamente la integración de miles de ciudadanas y ciudadanos en el cumplimiento de las tareas de la alianza, incluida la oportunidad de hacerlos candidatos, y quizá lo más transcendental, imprimirle a Va por México un dinámico y genuino componente ciudadano”.Y añade: “Con el mismo sentido de urgencia, los abajo firmantes llamamos a las organizaciones de la sociedad civil (trabajadores, empresarios, científicos, artistas, periodistas, intelectuales, profesionistas, mujeres y jóvenes) a sumarse activamente a todas las actividades que despliega la alianza, especialmente, la promoción, capacitación y defensa del voto.“De momento, proponiendo candidaturas ciudadanas para competir por los diversos cargos de elección popular que estarán en disputa en todo el territorio nacional en las elecciones del 6 de junio de 2021”.El Gobernador dijo ayer que, hasta ahora, no conocía la cifra exacta de dosis de vacunas misma que se empezará a aplicar este martes. “Pero son como 14 mil, mañana les comunico la cifra exacta, pero creo son más de 14 mil, porque recuerden que ya habíamos hablado de esto... Pero creo que superaban los 11 mil ya el comité había informado... más el personal de las dependencias, más el nuevo contratado”.La semana anterior, la Secretaría de Salud dio a conocer que serán aplicadas 11 mil 113 vacunas al personal médico de la primera línea de atención en nosocomios de la entidad. Las dosis, serán distribuidas de la siguiente manera: Delegación Norte del IMSS, mil 920; Delegación Sur del IMSS, mil 621; Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 906; Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) IMSS Veracruz, 350; Hospital Regional de Alta Especialidad B ISSSTE Veracruz, 486; y Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), 5 mil 830.Insistimos: no lo dejen solo, que ya no hable, ahora que si ustedes son iguales, ni modo, que se friegue Veracruz por haber votado por ineptos, corruptos (¿quieren más que los del Congreso?) y torpes.Tras más de seis horas de diálogo, entre los dirigentes estatales del PAN, PRI Y PRD, el avance de la negociación quedó de la siguiente manera: las candidaturas a las diputaciones locales serán del 84 por ciento y en las alcaldías, del 58 por ciento; es decir, más de la mitad de las alcaldías serán abanderadas por la alianza.La reunión, inició después de una comilona que se prolongó por varias horas durante las cuales Marlon Ramírez Marín, Sergio Cadena Martínez y Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, dialogaron sobre las posturas de cada institución política.Pasaban las horas y fuentes internas informaron que en la mesa seguía la postura del PRI de que el PAN no se llevara 17 distritos electorales locales de 30 que se re-partían. Mientras que, en el caso de las presidencias municipales, en donde hoy gobierna el PRI, como Perote, Huatusco, Orizaba, las busca encabezar el tricolor.Por su parte el PRD insistían en que de igual forma en municipios que gobierna como Papantla y Zongolica, el Sol Azteca buscaba encabezar. Este mismo lunes, previo a la reunión el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) en Veracruz, Joaquín Guzmán Avilés aseguró que no hay ninguna ruptura en la alianza y que si tienen problemas, estos son normales como en cualquier “matrimonio”.Cabe mencionar, que el ofrecimiento del líder del PAN, inicialmente, fue que no acudieran los líderes, sino únicamente los representantes.Sin embargo, en un tuit, Marlon Ramírez, escribió que estableció comunicación con sus homólogos y acordaron replantear personalmente las propuestas en la conformación de la alianza por lo que se sentaron para negociar y avanzar en el acuerdo.En esta administración de mitómanos para que tengan suerte, deberían colar al ex presidente del PRI en Xalapa, hoy flamante funcionario de Morena, y al Director Administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública, otro priista distinguido, ex Secretario de Finanzas del PRI y próspero constructor en el priismo y hoy en el morenismo, en la alianza del PAN-PRI-PRD, chance y consigan buenas posiciones para ganar en la próxima contienda. Ambos personajes son de confianza, ganadores.