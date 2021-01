Lo que natura no da...

“Al diablo con el INE, y que

le hagan como quieran"

AMLO sobre sus mañaneras

Lo conozco desde que desempeñó el cargo de Secretario de Gobierno en el sexenio de don Rafael Murillo Vidal. Era un joven abogado y político, adicto a la lectura, que en su adolescencia ejerció el importante trabajo de periodista en el diario de la familia Lunagomez, “El Tema de Hoy". Siempre atento, educado, manteniendo las puertas de su oficina abiertas para atender personalmente a los veracruzanos que le solicitaban su intervención en la solución de algún conflicto. Elegante en el vestir pero muy sencillo en el trato, un político que entendía con claridad que su trabajo era atender a los gobernados sin distingo de nada.Terminó el sexenio y dejando un buen sabor de boca a quienes lo trataron, partió a realizar estudios de especialidad y cuando volvimos a saber de él era porque ya formaba parte de los contados doctores en derecho electoral del país, materia sobre la cual ha escrito varios libros y tiene el mérito de haber sido quien diseñó la credencial de elector, ese instrumento tan valioso con que contamos los mexicanos para acudir a las urnas a votar en tiempos de elección ó para identificarnos por ser la forma más segura. Pocas veces hemos tenido la fortuna de platicar con él pero sí vimos que en tiempos del gobierno de Miguel Alemán, lo invitó a fundar el Colegio Veracruz y además de hacerlo le dio de inmediato un gran prestigio con las actividades que realizó en las que participaron intelectuales y pensadores de gran prestigio, nacional e internacional, nos referimos al doctor Francisco Berlín Valenzuela, quien mandó una carta al gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, en la que con todo respeto lo invita a reflexionar sobre aspectos de su encargo que, en estos dos años de administración han dejado mucho de que hablar, obviamente mal.Berlín Valenzuela le recuerda a Cuitláhuac, que “por azares de la vida, de repente se vio envuelto en las actividades políticas, favorecidos por circunstancias que lo han colocado en el honroso cargo de Gobernador de Veracruz. Han pasado casi 26 meses y el pueblo que gobierna, no parece sentirse satisfecho con las ideas políticas que lo animan, ni con las acciones realizadas, razones que explican las fuertes críticas y adversos comentarios a su actuación pública."“En estas condiciones, es de pensarse que ha llegado el momento de hacer un acto de reflexiones profundas, con una autocrítica sería y sincera, evaluando lo hecho hasta ahora en el ejercicio de su cargo, el apoyo que le han brindado sus colaboradores, algunos de los cuáles no han sabido responder a su confianza, tal vez, por su falta de preparación para el desempeño de los cargos que ocupan, carencia de creatividad y ausencia de espíritu de servicio, lo que hace recordar la frase colocada en el frontispicio de la Universidad de Salamanca “Lo que la naturaleza no da, Salamanca no (lo) otorga".“Lo anterior se lo comento –dice en su carta el doctor- porque en muchas partes de nuestro Estado y fuera de sus límites, me apena escuchar tantas críticas y censuras sobre su persona, bromas de mal gusto aludiendo a la forma en que está ejerciendo el poder en Veracruz, desaprovechando la valiosa oportunidad que la vida le ha otorgado, para aprovechar el cargo a fin de contribuir a mejorar las condiciones existenciales de la población que generosamente lo llevó al poder mediante su voto."En otra parte del texto de la carta, Berlín Valenzuela le dice: "Veracruz es y ha sido una tierra pródiga en hombres valiosos, que han brillado nacional e internacionalmente en las diversas ramas de sus profesiones, los cuales son un motivo de orgullo para todos los habitantes de la entidad."... casi, casi le suplica que deje de arrastrar la investidura como trapo viejo.Con la mejor intención y respeto Berlín le pide: “Urge que salga de esa burbuja, que abra las puertas de sus oficinas y que atraiga a los ciudadanos para establecer un diálogo directo con ellos, pues me consta que muchos se alejaron de usted, al ver ​que sus puertas estaban siempre herméticamente cerradas."Salamanca no lo presta.No es posible que pese a las advertencias que se han dado, jefes de área, directivos y hasta a las Técnicas de Atención y Orientación al Derechohabiente (TAOD), les fueron aplicadas las vacunas contra el Covid-19 en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) número 14, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada en la avenida Cuauhtémoc de Veracruz puerto, dejando fuera a quienes merecen este beneficio de la vacuna porque exponen sus vidas al tratar, de manera directa, con los enfermos de Covid.Sin embargo pocas, muy pocas de las 600 dosis que llegaron en el primer cargamento les fueron aplicadas al personal de primera línea, los que sí han tenido contacto con pacientes Covid, acusa personal del nosocomio. Los primeros en vacunarse, nos informan, fueron los directivos, el doctor Bernal, de ahí la jefa Socorro que es la jefa de enfermeras, fueron de las primeras, los administrativos, los tesoreros, departamentos así de gobierno, los contadores, el administrador, todos ellos sí se vacunaron, mucho personal de urgencias quedó pendiente, muchos camilleros, entonces hay el descontento porque muchos que sí tuvieron contacto con Covid pues no los vacunaron», relató nuestra fuente.Quienes sí tenían acercamiento y trato directo con pacientes Covid es el personal de enfermería, ya que incluso los médicos solo entraban a entubar y se salían del área; de la misma manera el personal de intendencia quienes sanitizaban el lugar y los camilleros, son los más vulnerables y fueron olvidados. La desorganización y favoritismos es tal, que por la noche citaron a algunos enfermeros después de haber salido de su turno para aplicarles la vacuna.«No sé en qué se están basando para decir tú sí, tú no, obvio que a todos se los van a poner, en su momento, pero ahorita, los de importancia, no. Las TAOD nada más están para dar información, asistentes médicas que ni al caso, ya las vacunaron. A los directivos, los directivos nunca han pisado urgencias».Debe ser motivo de gran orgullo enterarse de que la víspera de que termine un plazo durante el cual se desempeñó un importante cargo, grupos sociales se manifiestan porque continúe en el cargo, merced al positivo desempeño que se ha tenido, a los resultados positivos que ha entregado en su desempeño.El asunto es que colectivos de familiares de personas desaparecidas han solicitado la continuidad de la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Namiko Matzumoto Benítez, al frente del organismo, petición que merece un atento análisis del Congreso del Estado, señaló la diputada local Rosalinda Galindo Silva.La gestión de Matzumoto concluye el 29 de enero, pero existe la posibilidad legal de ratificarla en su encargo por un periodo más, recordó la Legisladora. Personalmente, yo como Diputada estaría dispuesta a votar por ella, a la luz de sus resultados, su trayectoria y del evidente ánimo a su favor entre la sociedad, precisó. Desde luego –reconoce- que hay un proceso de selección en curso, donde otras ciudadanas y ciudadanos participan con pleno derecho a ser considerados por el Poder Legislativo y debemos ser respetuosos de sus aspiraciones, pero yo, a título personal, daría mi beneplácito a la ratificación de Matzumoto, dijo.Bien ganado el reconocimiento.Una torpeza más: Se cierra el paso a la circulación vehicular en el primer cuadro de las ciudades más grandes de Veracruz, dizque para detener el avance de los contagios del Covid y se obliga a la gente a dejar los carros hasta donde se les permite, obligándolos a caminar y hacerse bolas en el centro exponiéndolos más al contagio... ¿Será que quieren proteger a los vehículos del Covid?, no, es otra ocurrencia de quienes carecen de materia gris.Escríbanos a [email protected]