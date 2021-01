La 'bufalada' de Sergio

Un grupo de militantes xalapeños del PAN grabaron un video que difundieron para expresar su apoyo al diputado local Sergio Hernández, aspirante a la presidencia municipal de la capital veracruzana.



Sorprende que algunos de ellos no tengan memoria y aparenten ignorar el desempeño que este impresentable aspirante a la alcaldía tuvo como coordinador de la bancada de Acción Nacional en la pasada Legislatura, cuya soberbia, vicios y corrupción motivó que una de sus correligionarias, la ex diputada Cinthya Lobato Calderón, terminara por renunciar al partido blanquiazul.



No obstante, el “mensaje de militantes panistas sobre el proceso electoral de Xalapa en 2021” lo inicia paradójicamente la ex directora del Instituto Veracruzano de la Mujer, Yolanda Olivares Pérez, quien aparece portando una playera con la leyenda “La lucha por Xalapa va con Sergio Hernández”. En él, la ex funcionaria yunista resalta que “el PAN tiene claro que la perspectiva de género debe ser un compromiso de todo gobierno, empezando por el municipal”.



“Y qué decir de los derechos de las mujeres y de todas las desigualdades que viven en el ámbito familiar y en el público. Todas y todos sabemos que las violencias contra las mujeres atentan contra su vida e integridad, por ello desde el PAN se tiene claro que debe gobernarse considerando las necesidades de mujeres y de hombres. Por todo lo anterior y después de una serie de consideraciones y reuniones con la militancia hemos llegado a la conclusión que más allá de las alianzas que se hagan para nuestra capital es momento de que el PAN gobierne Xalapa, y para lograrlo y en nombre de esta militancia invito a Sergio Hernández Hernández a que participe en el proceso interno que habrá de elegir la candidatura a la próxima elección municipal, ya que consideramos que es el panista que cuenta con la mejor trayectoria y experiencia pública para encabezar esta lucha”, afirma Olivares Pérez.



Pedro Alvarado Hernández, a su vez, asegura que “la mayoría de los militantes respaldamos la idea de invitar a Sergio Hernández Hernández porque consideramos que es el panista más preparado y mejor posicionado para liderarnos durante la próxima elección municipal”. Pero parece olvidar que el diputado local ya perdió los comicios de 2017 pese al despilfarro de recursos públicos de su fracasada campaña.



Igualmente Yirardo Delfín Guzmán y Ana Karina Platas Córdoba reiteran su invitación a Hernández para liderar esta lucha por la alcaldía de Xalapa.



Uno más es el ex diputado y ex dirigente estatal Agustín Basilio de la Vega, quien en 2016 fue un entusiasta promotor de la alianza PAN-PRD y de la candidatura de Miguel Ángel Yunes Linares al gobierno del estado, cuya administración resultó un fiasco para los veracruzanos que la reprobaron en las elecciones de 2018, dándole un apabullante revés a su hijo primogénito que pretendía sucederlo en la gubernatura. El ex delegado calderonista de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) invita también a Sergio para que se registre en el proceso interno del blanquiazul, ya que, dice, “Xalapa necesita de un candidato que hable con la verdad, de un candidato que verdaderamente atienda con amabilidad a todos los ciudadanos y escuche por igual a todos”. Francamente da risa su aparente ingenuidad.



Para respaldar esta invitación, se ufanan de haber recolectado más de 900 firmas de apoyo a Hernández.



“A Xalapa le urge un buen gobierno y con Sergio vamos a lograrlo”, concluye el video, en el que aparece también –aunque sólo en fotografía– Carlos “Chico” Fuentes, quien de 2013 a 2016 fue diputado plurinominal y luego, de 2016 a 2018, fue el operador administrativo y financiero de Hernández en la LXIV Legislatura local, que según la ex diputada Lobato Calderón proveía a su jefe de chicas, dinero, alcohol y de otros placeres más.