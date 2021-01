Sorpresas para la alianza

Que gusto y que orgullo para el señor presidente López Obrador, por tener el reconocimiento de un estadista tan poderoso como el aún Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien le endilga el envidiable título de amigo.



Lástima que esta exaltación tardía nos coloque en el bando de los perseguidos por quienes ahora arriban al trono presidencial, a quienes no les es indiferente la postura mexicana a favor de los republicanos yanquis, que seguramente nos darán una muy dura lección por habernos equivocado al pretender interferir en el electorado latino en contra de los demócratas.



Un aplauso del enemigo siempre es sospechoso, y digo enemigo porque ideológicamente el populismo Obradorista se ubica en la izquierda y nos parecería natural y lógico de cualquier Presidente de esa tendencia como el de Rusia, Cuba, China, Venezuela. Bolivia o cualquiera que en el planeta lleve una política similar, pero no del míster amigo, restregándonos el vergonzante muro fronterizo en plena cara.



Por esta razón tendríamos que preocuparnos más por nuestro futuro económico y por las seguras crisis diplomáticas que nos empinarán más hacia la incertidumbre sobre nuestra dignidad como pueblo y como nación ante las primeras evidentes exigencias, sobre su seguridad nacional, emplazándonos hacia la persecución efectiva de los capos del narcotráfico, so pena de declararnos como colaboradores del terrorismo con sus graves consecuencias, sobre todo cuando comencemos con los remilgos e inútiles reclamos por la presencia de sus agentes policiacos de la DEA y de la CIA.



Vendrán restricciones y aranceles por el uso y fomento de las energías sucias, como el uso del carbón para las plantas de electricidad que impulsamos y celebramos en México, esos reclamos no se podrán contener con las ocurrencias y chistes que a Trump no le interesaban pero al nuevo Presidente Joe Biden le sobre importan por ser un punto medular de su programa político y de sus muy arraigados ideales ambientalistas, que tantos problemas y sobresaltos le han costado, más cuando son planes globales, son de aplicación universal, máxime el vecino para que no les ensucie el patio, porque ellos son Fifis muy delicados.



Admira la lealtad a la amistad que López Obrador le brinda a Donald Trump, a quien no pierde oportunidad para mostrarle cuanto lo aprecia, tanto que se ofendió intensamente por el hecho de que las plataformas virtuales le hayan suspendido sus cuentas por convocar a sus seguidores a provocar violencia en aquel país, enojado por ello ha amenazado con llevar a las más altas esferas políticas en el Foro Mundial del G20 una propuesta para que no vuelva a suceder lo que allá le pasó a Trump, que al suspenderle sus cuentas rompieron el vinculo de comunicación al mandatario con las benditas redes sociales en los Estados Unidos.



Y no solo eso, para que a él no le suceda, ha amenazado también con crear nuestra propia plataforma, para que aquí en México esos empresarios pelafustanes no vayan a hacer lo mismo y de repente le apaguen el foco y entonces, cómo va a comunicarse con millones de mexicanos que están muy pendientes de sus deseos. En su estrategia está en lo correcto, pero tiene que apurarse, porque las elecciones ya están a la vuelta de la esquina y esto es más importante que el mismísimo Tren Maya.



Pero lo que es el momento crítico que estamos viviendo, es peor que la más cruel de las pesadillas. Esperar a la muerte que puede llegar de manera invisible y silenciosa por donde y con quien menos se espera, es una noche sombría sin luna y sin estrellas, son días en que el sol apenas se asoma, opaco por las nubes negras que nos anuncian que la tormenta será aún mayor, ello nos hace pensar en callejones sin salida, en malos augurios, en gallinas y en gatos negros, en saltos al vacio sin cama de protección, en un andar sin guía, en un destino sin rumbo.



Si antes teníamos esperanzas de cura y recuperación posible si fuéramos contagiados, en este momento esa posibilidad se nos está presentando cada día más remota por la falta de medicinas y la saturación de los espacios médicos en clínicas y hospitales oficiales y particulares.



No es posible que por broncas personales con los gobiernos pasados, se haya desatado empecinadamente un veto a la producción de medicamentos, la obstaculización al funcionamiento de los laboratorios que las producen y la imposición de difíciles trabas burocráticas que vencer, para lograr el otorgamiento de los selectivos permisos para la importación de los insumos necesarios para su fabricación, tal es el caso que quienes tienen necesidad de ellas tengan que recorrer grandes y pequeñas farmacias en ciudades y pueblos para conseguirlas.



O el peregrinar de los enfermos y sus familiares en suplicante ruego pidiendo atención, o la búsqueda inútil de un tanque de oxígeno, que ante la demanda se han vuelto carísimos y por lo mismo inalcanzables por su costo, cuya cantidad el pueblo con las bolsas vacías no puede pagar, teniendo que recurrir a los remedios caseros, aunque el detente y el mole de guajolote ya hayan sido desechados por inútiles.



La atención médica oficial y su conceptualización parecen una farsa macabra y mal montada, cuyo actor principal el fantasmagórico Doctor Gatell, en medio de garigoleos embaucadores confunde al país en la fallida estrategia de contención que, con diversos giros, expone como si ya estuviéramos saliendo del problema, o como si ya no tuviéramos que preocuparnos porque ya llegó la vacuna salvadora y las consecuencias han sido fatales.



Reconforta sentir la preocupación presidencial por organizar y activar la vacunación masiva de la población, pero preocupa sentir que le está dando un manejo político a su implementación, la gente siente que es suficiente la operatividad eficiente, mediante la intervención del Ejército y del sector salud para implementarla y que nada tienen que hacer en los módulos los Servidores de la Nación, ya que este es el aparato político colateral de su partido y que su estancia en los módulos más que nada es la intención de darle un efecto propagandístico.



No se duda que pronto, cuando comience la vacunación masiva y a la par el proceso electoral federal y local más grande de la historia por el número de gobernantes que se eligieran, los Servidores de la Nación, tendrán que ser retirados de la vacunación para no distraerlos de su función primordial como promotores políticos de La Cuarta Transformación, por ello tendrán que regresar a las calles a cumplir su cometido, porque todo se puede arriesgar, menos la elección.



A propósito de elecciones, habrá que decir que los recientes acontecimientos en los Estados Unidos y la inédita alianza de las izquierdas y las derechas tradicionales (PRD, PAN, PRI) en México, han dado un giro impresionante a la confianza y seguridad que mostraba el partido en el poder para afianzarse en la próxima elección, a tanto llegaba su seguridad y la seguridad de sus miembros, que planearon la reelección masiva de su bancada en San Lázaro, con la seguridad de que si postulaban un caballo o un burro para un puesto determinado, éste por el sólo hecho de ser postulado por la coalición de “Juntos haremos historia” ganaría la elección sin tropiezos.



Pero ahora acertadamente sus líderes cavilan sobre cada postulación, pues aparte de la imagen y del perfil que cada uno debe de reunir, ese partido está buscando los cuadros más competitivos que además garanticen la unidad, pues ya tienen la experiencia de que quienes no logran la aprobación se convierten en los más acérrimos adversarios de la coalición, convirtiéndose en fructíferos aliados de los demás contrincantes.



Por cierto, hay que preguntarnos a cuántos y a quiénes molestó la madurez que mostraron y están mostrando los dirigentes de la alianza “Va por Veracruz” en las negociaciones para ir juntos en la lucha que se avecina, los líderes como Joaquín Guzmán Avilés, dirigente estatal del PAN, saben que aunque están decididos y dispuestos a ganar, no pueden ganar todo, teniendo en algunos casos que sacrificar pretensiones y posiciones, porque sobre cualquier propósito está el de la unificación, o Marlon Ramírez del PRI y Sergio Cadena del PRD, que también trabajan por la unidad de las tres fuerzas, pero exigen respeto a sus membresías y a su dignidad como partido y como personas.



Pero mientras los músicos afinan, hacen balances de fuerza y presencia territorial, confiados en la lealtad de sus cuadros y de sus huestes, ya otros están bailando y de plano varios alcaldes han comprometido su lealtad y su trabajo para el partido en el poder, por lo que grandes sorpresas se llevará la alianza "Va por Veracruz" en las postulaciones, pues con su fingida lealtad, varios alcaldes de plano en el momento de la verdad o cambiarán de bando o harán todo para promover al candidato más débil y así quitarle obstáculos a sus actuales padrinos, que no descansan y en la sombra muestran a los renuentes y remisos, cuentas desfasadas de sus tesoreros y la seguridad de que serán sometidos primero a una minuciosa auditoría y después de un largo y tedioso proceso, obligados a devolver o bien dimitir y por último la cárcel.



Y ya en nuestro Estado, acá en el norte, una vez más con regocijo recibimos al señor gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, quien vino muy preocupado a aposentarse en la Ciudad de Álamo, Temapache, para anunciar personalmente que en esta región se pondrá orden en la policía municipal que, según informes, está inmiscuida en los altos índices de violencia que se registran en la región.



Su mensaje fue muy claro, en cuanto a que se combatirá de frente a la delincuencia, sin tolerancias de ninguna especie y para ello instruyó al Secretario de Seguridad Publica, Don Hugo Gutiérrez Maldonado, para que de inmediato se active un operativo que incluye un destacamento especial de la guardia Civil en esta zona. Bien por la entereza del Gobernador, que personalmente se preocupa por resolver los problemas de nosotros los gobernados.



Estuvo también en Tepetzintla a visitar la reconstrucción total de la carretera que va de Potrero del llano a esa población, que le agradeció el interés y la inversión que para mejor comunicar se realiza en esa área estratégica para el Norte de Veracruz.



Para finalizar, es importante destacar que en el norte de Veracruz, la preocupación por el elevado número de contagios continúa, pero excepto Tuxpan y Pánuco, las demás poblaciones siguen observando un riguroso cuidado de su salud, cada quien se cuida, tanto que el promedio de enfermedad continúa muy bajo en comparación con el resto del país, acá estamos conscientes que el problema somos nosotros y todos nos conducimos guardando la sana distancia, todos con cubre bocas y quizás es la población rural indígena y mestiza que abarrota las plazas la que más se cuida, quizás porque no se ha dejado enajenar por los desvariantes discursos oficiales que tañen campanas de fiesta por la llegada de la vacuna y que ya hay que festejar, no, acá nos estamos cuidando y ello nos salvará. Por el bien de la causa.