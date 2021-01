Como en los cuentos de Hadas: Aquí estoy de vuelta otra vez. Un año de ausencia da para ver de lejos o un poco menos cerca nuestro entorno. ¿Y qué he visto?



Una serie de calamidades lloviendo sobre nosotros los ciudadanos de todos los días, los que desde nuestras correspondientes trincheras hemos visto a partir del Gobierno del Cambio, un trastocarse no sólo nuestro entorno cotidiano. Hemos pasado sin tocar baranda de gobiernos no de sueño o excepcionales a una "dictadura" no tan disimulada con AMLO que muestra y demuestra en cada actuar, en cada disposición y demás, su obcecación por obtener la suprema obediencia ciega del pueblo.



Y a más de un año de estar a la cabeza del país, su encono hacia todo lo que no resulte o se haga como él dice o quiere es más que notorio.



Abundar en estas situaciones es ya un derramar agua sobre agua. De manera que voy al presente. El sr. Presidente muestra día a día su intolerancia a todo lo que no haya ordenado él o uno de sus incondicionales.



Ha hecho de sus ya famosas "mañaneras" el púlpito del culto a la personalidad. En ellas juega al –yo-yo y yo- y a depredar a todos sus antecesores. En fin. En estos tiempos pre-electorales ha mostrado con fuerza y ceño fruncido su coraje porque las instituciones sanas que aún quedan están cumpliendo lo que su encargo les señala. Me refiero en concreto a éste en puerta proceso electoral.



En fin, sobre esto casi todo está dicho. Queda esperar la reacción del pueblo no tan bueno, ya que aún utiliza el cerebro y no se va a una dádiva temporal que lleva implícita una obligación.



Una bocanada de aire más sano se dio con la unidad que integraron el PAN, PRI, PRD. Lo cual obvio no significa que el monte sea todo de orégano, pero sí es la unión de políticos avezados que, en este crucial momento para Veracruz, hace un bloque y caminan por la misma vía.



Y aquí en la capital del estado o lo que de él queda, vemos día con día en qué forma tan estentórea el señor ing. electricista que ocupa la primera silla del palacio de gobierno hace declaraciones sin sustento, se avienta con discursos que no son sino palabrería sin sentido. Y esta actitud del ingeniero electricista ya había dado pie a que el segundo mandamás del Estado, se convirtiera casi casi en el primero. Lo que no debe haberle gustado a don AMLO y en menos de 24 horas tuvo que dar la cara en algunos actos y desbarrar en algunas intervenciones desde su silla de Gobernador. En fin, que puede una decir que no sea el día a día de este nuevo e inepto gobierno.



Y pasando a otros menesteres, que no son precisamente los de Clerecía pero sí podría acercarse al de Juglaría: muchos ciudadanos y avecindados nos preguntamos ¿en qué fosa y círculo del infierno de Dante A. están la cultura y el arte?



Y no pongan de pretexto la pandemia, porque con una correcta planificación de tiempos y espacios (y en nuestra ciudad abundan) bien podríamos haber tenido la vida cultural que la UV, grupos independientes, artistas de distintas ramas de la creación y la interpretación con que nuestra ciudad cuenta, un Instituto Veracruzano de la Cultura, y otras muchas instancias inclusive particulares, la capital del estado vive en el limbo. Con honrosas excepciones que de un tiempo a la fecha han estado haciendo presencia cultural y artística.



Tal parece que si no es en el confort del despacho que viste a quien sea responsable de esta tarea y que le concede un status especial, socialmente, las instituciones creadas exprofeso para la cultura y el arte, pasaron a ser un recuerdo cada día más tenue de las actividades que le dieron a Xalapa el honroso título de "Atenas Veracruzana" que lamentablemente por hoy se conoce como " la apenas veracruzana".



En fin, para todo hay o se crea una excusa, aunque de todas maneras los presupuestos dedicados a estos fines fueron entregados a las cabezas responsables.



En fin. El tiempo hace su tarea de deconstrucción con el personal ad-hoc y todo, por suerte, tiene un final.